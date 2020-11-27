Абхазская неделя: молодеющий ковид, горящие трансформаторы, гармонизация

За четыре дня уходящей недели COVID-19 унес жизни девяти человек. При очевидном падении заболеваемости (по данным Минздрава показатели заболеваемости в ноябре снизились вдвое) проявилась другая особенность – диагноз «молодеет». Все чаще в сводках Минздрава фигурируют люди среднего возраста, и теперь уже никто не может сказать, что умирают не от пандемии, а от старости, как в самом начале появления данного заболевания, когда жестокую полемику вызвала первая ковидсмерть 95-летней женщины.

Учитывая общее состояние здоровья населения страны и слабую медицину, можно с уверенностью сказать, что COVID представляет опасность почти для каждого жителя. И одним подвигом врачей и призывами к сознательности граждан эту проблему не решить. Но, похоже, что для руководства страны, сократившего до минимума свою деятельность, это не повод для беспокойства. На ремонт КТ ушло несколько месяцев, а чтобы остановить взимание платы за компьютерную диагностику, глава государства приставил к врачам, работающим в зоне риска, сотрудника СГБ.

Но было на этой неделе и решение, направленное на борьбу с коронавирусом, правда, весьма двусмысленное. Школьникам и студентам каникулы продлили до 12 января следующего года, т.е. толпы детей продолжат бегать по улицам. Никаких планов, связанных с альтернативными способами обучения, у правительства нет. Призыв министра образования представить школьникам технику для онлайн-занятий не был поддержан никакими государственными структурами и, соответственно, не нашел отклика в народе, так как все понимают, что онлайн-обучение – это не просто «всеобщая компьютеризация страны», но еще и специалисты, обученные работать в режиме онлайн, постоянный интернет и свет в домах.

Чем это все грозит? Превратиться в страну второгодников. Да, именно идею повторного обучения активно обсуждают сегодня в некоторых школах. Чиновники и учителя не видят иного выхода из ситуации, кроме как оставить всех учащихся «на второй год». Не уверена, что в стране кто-то задавался вопросом об экономической составляющей данного проекта и о праве на образование, гарантированного нашей Конституцией, день которой мы отмечали на уходящей неделе.

Аккурат ко дню Конституции, 26 ноября, появилась еще одна новость – веерные отключения света сократились до двух часов в день. Почему-то никто не закричал «ура» и не воспел осанну «Черноморэнерго», деятельность которого подвергается жесточайшей критике со стороны общества. Нет, мы не злые, просто понимаем, что «радостная весть» ко Дню Конституции – не более чем хилый пиар-ход – пресловутые четыре часа (а в некоторых районах и более) так и остались, только это время теперь крадется у пользователей вне графика. К отсутствию света прибавляется и отсутствие воды, что тоже не вызывает положительных эмоций у людей. Пользователи социальных сетей в большинстве своем выражают уверенность, что частые отключения – это результат решения правительства, разрешившего деятельность по добыче криптовалюты. У главного энергетического ведомства своя версия частых внеплановых отключений – из-за аварий на электросетях.

Ведомство советует отключать бытовые приборы, «потому что в момент включения нагрузки чрезвычайно велики, поэтому происходят аварии». Еще в пресс-службе утверждают, что причина в обветшалой системе. И тут добавлю от себя – «обветшалой системе», на которую правительство умудрилось повесить еще и майнинг. В общем, «у попа была собака…», и здесь никто не считает, во что обходится стране аттракцион безумной щедрости, устроенный правительством для определенной группы людей, занимающейся добычей криптовалюты. В результате этого аттракциона постоянно горят трансформаторы и другое оборудование. Оплата майнерами электричества в размере 1 рубля 50 копеек может покрыть расходы на «аварийные ситуации»?

Ну да ладно, у нас в стране не принято считать – не математики мы и не экономисты. Поэтому и статистические данные преподносятся вот так – «нагрузку на энергосистему страны удалось снизить в результате проведенных мероприятий по ликвидации незаконных подключений, что в свою очередь позволило сократить ограничение на подачу электроэнергии с четырех часов до двух часов в сутки». Хотите верьте своим глазам, а хотите – нет.

Напомню, что график веерных отключений электричества в Абхазии был введен 15 ноября – на шесть часов в сутки, затем его сократили до четырех часов и ко дню Конституции довели до двух часов в сутки. Не считая отключений вне графика.

Несмотря на коронавирус и отсутствие света и воды, в центре внимания общественности на этой неделе было, конечно, российско-абхазское соглашение, подписанное президентом Бжания и премьер-министром Анкваб во время встречи абхазского президента с российским 12 ноября в Сочи. Данное соглашение под названием «Программа формирования общего социального и экономического пространства между Российской Федерацией и Республикой Абхазия на основе гармонизации законодательства РА и РФ», о котором глава государства не вспомнил на своей пресс-конференции, оставалось тайной до тех пор, пока его текст не появился в социальных сетях. Лишь после этого, вдогонку свершившемуся факту, пресс-служба президента разместила кривенькие фотографии документа (сделанные, похоже, впопыхах) на сайте главы государства 24 ноября. Таким образом, в течение почти двух недель власти Абхазии скрывали от общественности не только текст самого соглашения, но и факт его подписания, видимо, понимая, что никакого восторга оно не вызовет. Непонятно лишь одно, как власть собиралась реализовывать данный документ, оставляя его втайне. Хотя в нашем обществе все возможно – к примеру, результаты технического аудита абхазских энергосетей «с выводами о техническом состоянии передающих и распределительных сетей, с маршрутизацией решения вопросов по степени важности и приоритетности», проведенного четыре месяца назад российскими специалистами, на который постоянно ссылается наше Министерство экономики, так и остается документом повышенной секретности. Но есть уже созданная на основе этого аудита «дорожная карта» приватизации энергосистемы Абхазии, которая еще не нашла выхода в соцсеть, но избранные ее видели.

Однако вернемся к Программе. Текст Программы, подписанной президентом и премьером с абхазской стороны и заместителями премьера и главы администрации президента с российской стороны 12 ноября, несмотря на его очевидное несоответствие интересам Абхазии, подвергается очень осторожной критике со стороны всех политических акторов. Не совсем понятны дальнейшие действия власти, но обработка умов уже началась: на нынешней неделе хвалу Программе пропел постоянный гость российского информационного агентства «Спутник Абхазия» политолог, археолог, научный сотрудник Института востоковедения РАН Александр Скаков. Российский эксперт считает, что российско-абхазская программа решит проблемы Абхазии, так как она написана «в интересах двух сторон». Скаков перечислил некоторые интересы – продажа абхазской недвижимости иностранцам, абхазское гражданство для граждан России и так далее.



Но теперь о приятном. Единственное, что радует по-прежнему, так это погода и четыре дня выходных в честь Конституции. Природа снова повернулась к нам лицом, теплые деньки, дешевые фрукты – мандарины, лимоны, фейхоа и хурма. На границе изменились правила оформления грузов, и это оказалось неожиданностью для нашей власти, которая не подготовилась сама и не подготовила население к новшествам. В результате «витаминизированные» фуры по несколько суток не могут пересечь границу. Но есть и другая сторона этой «медали» – движение по трассе Псоу-Ингур доставляет эстетическое удовольствие видом деревьев, усыпанных ярко-желтыми фруктами, а цена на них на абхазском рынке стремительно падает. Славно, что хотя бы природа на нашей стороне, и мы набираемся витаминов естественным образом. Пусть простят мою иронию те, кто мучается на российско-абхазской границе и несет убытки.

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия