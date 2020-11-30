Грузия вышла в лидеры по числу заболеваний коронавирусом на Южном Кавказе

В Батуми у здания фитнес-центра «Реформер» со вчерашнего вечера дежурят полицейские, проведена опись инвентаря и опечатано само помещение – МВД Грузии опубликовало заявление, в котором разъясняет принятые меры.

Согласно решению Межведомственного координационного совета, с 28 ноября на территории Грузии запрещена работа фитнес-центров, спортивных залов и бассейнов. По этой причине руководство «Реформера» (ООО «Онлайн Мэджик») , которое отказалось прекращать работу клуба, было оштрафовано департаментом инспекции условий труда Минздрава Грузии на 10 тысяч лари. После этого, уже 29 ноября, сотрудники Департамента провели в фитнес-центре повторную проверку, в ходе которой выяснилось, что фитнес-центр продолжает работать, несмотря на наложение административного штрафа. Согласно законодательству, инспекция труда Минздрава направила заявление в МВД для дальнейшего реагирования.

«Материалы проверки были отправлены в МВД Грузии для дальнейшего реагирования, на основании чего было начато расследование по статье 248 Уголовного кодекса Грузии. Как известно, согласно статье 248 УК Грузии повторное совершение того же действия лицом, осужденным в административном порядке за нарушение правила изоляции и (или) карантина, влечет уголовную ответственность», – говорится в заявлении ведомства.

В случае с юридическим лицом речь идет о лишении права деятельности или о более крупном штрафе, а в случае с физическим лицом – может последовать домашний арест на срок от полугода до двух лет или лишение свободы на срок до трех лет.

Интерес СМИ и общественности к делу фитнес-клуба «Реформера» вызвал приезд в Батуми лидера оппозиционной партии «Гирчи» Зураба Джапаридзе, – пишет «Новости-Грузия».

Политик на основании устной договоренности арендовал фитнес-центр в качестве жилой площади. Джапаридзе отмечает, что арендовал помещение вместе со всем инвентарем и пригласил всех желающих заниматься фитнесом «прийти к нему в гости».

Он также заявил, что полиция не имеет права находиться в его доме, а если у правоохранителей имеются претензии к владельцам, то они должны обратиться к непосредственно к нему.

Лидер «Гирчи» также напомнил, что является избранным депутатом парламента и вопрос его задержания следут согласовывать с Центральной избирательной комиссией. Лидер «Гирчи» и руководство фитнес-центра вызваны сегодня в полицию на опрос.