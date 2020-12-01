Побочный эффект пандемии: из артиста в банковские служащие

Так и не успевшая оправиться после первого локдауна, сфера искусства снова под замком ограничений. Как повлияла пандемия на грузинских артистов, что происходит в театрах и как в перспективе может повлиять происходящее на эту сферу? .

С Екатериной Мазмишвили, директором театра им. Коте Марджанишвили мы говорили в сентябре – в преддверии снятия ограничений с театров. Она тогда рассказывала о том, какие спектакли они успели подготовить за время вынужденных «каникул», как, в соответствии с новыми правилами, откорректировали репертуар и как планируют рассаживать зрителей в зале. Впрочем, театрам, еще не успевшим открыться, сделать это так и не позволили: в сентябре эпидемиологическая ситуация стала стремительно ухудшаться.

Екатерина Мазмишвили говорит, что сейчас репетиции в театре продолжаются – благодаря спонсору.

«Для театра очень важно, чтобы были репетиции и готовились премьеры. Нам такая возможность предоставилась сейчас. Наш спонсор не оставил нас. Поэтому репетиции в театре продолжаются. Но это один из вопросов – финансовый. А второе – театр остановился. И он не может существовать без зрителя. Мы запустили несколько спектаклей в онлайн-режиме, но потом прекратили. Так можно показать один спектакль, два, скажем, но это минимальный (контакт со зрителем) и это невозможно делать постоянно».

Частичный локдаун, объявленный 28 ноября, серьезно ударил по музыкантам. Особенно по тем, которые работали в клубах и других заведениях такого типа. Занимались, как называет это музыкант и композитор, бывший ректор тбилисской консерватории Резо Кикнадзе, настоящим трудом.

«Говоря о настоящем труде я имею в виду, что каждый вечер они шли играли. У них не было каких-то пунктов в контракте, защищающих их. Они просто шли и играли. И среди таких людей – безупречные, высочайшего класса музыканты».

Отношение государства к культуре, считает Резо Кикнадзе, во многом определяет уровень его развития. И там, говорит он, где культуру видят, как наиболее бесполезную и маловажную сферу жизни, как правило и происходит коллапс и в здравоохранении, и в экономике, и плохо обстоит дело с криминогенной ситуацией:

«Таким музыкантам в Германии (власти) предоставили достаточную помощь на протяжении всех месяцев пандемии. Как только они потеряли этот ежедневный доход, им сразу оказали помощь на основании всего одного заявления, без всякой бюрократии. У нас же… Я знаю пару людей, которые получили помощь, но прошли столько бюрократических трудностей, что другие или не стали пробовать, или даже не поверили, что это возможно».

Во всем происходящем с культурной сферой во время пандемии Резо Кикнадзе видит проблемы не столько артистического порядка – когда люди, занимающиеся исполнительской деятельностью, остались без живой аудитории, – а именно финансового. Компенсировать первое многим так или иначе удается за счет онлайн-платформ. Кикнадзе говорит, что и он сам вместе с единомышленниками планирует запустить подобный проект для проведения онлайн-концертов: с кнопкой «донация», на которую, он надеется, люди, которые раньше ходили на живые концерты в клубы и рестораны, будут нажимать:

«Я надеюсь, что так эти музыканты смогут получить хоть какую-то символическую сумму. Потому что то, что происходит сейчас, – это настоящая катастрофа. Я вижу проблему не столько в плане искусства, или, скажем вдохновения, а именно в безденежье, вызванном невозможностью заниматься своим делом каждый день. Это острейшая социальная проблема. Через несколько месяцев этих музыкантов станет вдвое меньше. Они могут податься в другие профессии и даже уже не вернуться к музыке никогда. Они молоды. Столкнувшись с голодом, оказавшись перед проблемой, когда ты не можешь содержать семью, они могут прийти к мысли, что, выбрав музыку, они допустили ошибку. Через 10 лет они, возможно, могут пожалеть об этом, но в тот момент, когда ты молод и оказался в такой ситуации, можно подумать, что стоило бы учиться совсем другому, потому что, например, твой друг банкир намного лучше себя чувствует».

С 28 ноября на два месяца в масштабах страны ресторанам и другим заведениям, где играет живая музыка, запретили принимать посетителей. Проведение конференций, тренингов, культурных и развлекательных мероприятий допускается лишь в онлайн-формате.