Остров неповиновения

В Грузии продолжаются акции против результатов парламентских выборов. Правда, эпицентр переместился в курортную столицу страны Батуми. Здесь на площади перед домом правительства разбит палаточный городок, где митингующие не соблюдают ограничения, введенные правительством в связи с пандемией коронавируса, и время от времени происходят столкновения с полицией. Главные же силы оппозиции готовятся к третьему раунду переговоров с правящей партией при посредничестве послов ЕС и США.

«Расчленить, покалечить, сделать инвалидом на всю жизнь», – распространенный в соцсетях видеопризыв одного из активных участников батумского протеста оппозиции, члена партии экс-министр обороны Ираклия Окруашвили «Победившая Грузия» Аслана Вашакмадзе совершить акт насилия над полицейским, чтобы остальным было неповадно применять силу по отношению к протестующим, вызвал осуждение со стороны соратников, но, в то же время, дал возможность правящей партии представить несогласных с результатами парламентских выборов агрессивными радикалами. Видеоролик, позже удаленный самим Вашакмадзе, но переданный в эфир проправительственным телеканалом «Имеди», действительно полон агрессии в отношении сотрудников правоохранительных органов:

«Расчленим, покалечим, сделаем его инвалидом до конца жизни, чтобы это было примером для других полицейских. Сломаем одному полицейскому ногу, руку, сломаем ему спину, и другой полицейский не посмеет поднять руку на людей. Раз они переходят на насилие, мы тоже перейдем на насилие».

Позже оппозиционер выложил новое видеообращение, в котором извинился перед общественностью, заявив, что находился в возбужденном состоянии. Возбуждение это, по его словам, было вызвано насилием со стороны правоохранителей в отношении участников воскресной акции протеста перед зданием правительства Аджарской автономной республики. Попытка оппозиционеров прорваться в здание, «чтобы встретиться с главой местного кабмина Торнике Рижвадзе», переросла в столкновения с полицией, в результате которых были поврежден палаточный городок, находящийся на площади перед Домом правительства, несколько активистов были задержаны.

Несмотря на извинения, оппозиция дистанцировалась от Вашакмадзе. Лидер местного отделения «Единого национального движения», в прошлом возглавлявший Аджарскую автономию Леван Варшаломидзе пообещал, что больше его на акциях никто не увидит:

«Этот человек является членом партии Окруашвили, он сделал неприемлемое заявление. Мы, вся оппозиция, дистанцировались от этого заявления. Насилие – это не наш стиль, наши митинги мирные и будут таковыми, и после этого заявления этому человеку больше не будет места в митингах или с нами вообще».

Но в правящей партии реакцию оппозиции на слова Вашакмадзе считают странной. По словам одного из лидеров «Грузинской мечты» Гии Вольского, осуждение со стороны ЕНД выглядят лицемерно, учитывая, что лидер этой партии Михаил Саакашвили позволял себе и худшие высказывания:

«Я не знаю, какой будет правовая оценка угроз со стороны этого недотепы, но факт в том, что его слова и риторика очень хорошо обрисовывают содержание всей оппозиции. Сегодня оппозиция отгородилась от этого человека, но почему они не отгораживаются от Саакашвили после его заявлений? И один недотепа, и другой, но оба отражают суть объединенной оппозиции и ее намерений в отношении стабильности государства».

Впрочем, среди противников власти нет абсолютного единства – в преддверии третьего раунда переговоров, которые проходят при посредничестве послов ЕС и США, сразу две силы – «Гичи» и «Граждане» – не исключили своего вхождения в парламент. Правда, лишь в том случае, если правящая партия при гарантиях ЕС и США обязуется выполнить главное требование – обеспечит реальную независимость судебной системы. Об этом заявил лидер платформы «Граждане» Алеко Элисашвили:

«Шотадзе не должен быть прокурором, а суд должен быть похож на суд. В конце концов, если это будет сделано, разве мы не должны согласиться войти в парламент? Но лишь в том случае, если это будет реализовано от начала до конца. От «Грузинской мечты» поступили интересные и заслуживающие внимания предложения, но этого пока недостаточно. Мы ждем обновленную версию, с более разумной позицией».

При этом Элисашвили, как и лидер «Гирчи» Зураб Джапаридзе, категорически отвергает получение финансирования со стороны государства. В отличие от большинства членов объединенной оппозиции. По его словам, если кто-то примет финансирование, то, следовательно, примет и результаты выборов, которые, как утверждают противники власти, были сфальсифицированы.

Первое заседание парламента 10-го созыва должно состояться 11-го декабря. Впрочем, окончательного подтверждения этой даты пока нет. «Грузинская мечта», по всей видимости, до первого заседания рассчитывает достигнуть договоренности с оппозицией, которая отказывается вступать в законодательный орган.

После оглашения результатов первого тура все оппозиционные депутаты, прошедшие в законодательный орган, отказались от своих мандатов. Оппоненты власти бойкотировали вторые туры в 17-ти мажоритарных округах, которые состоялись 21 ноября. Правящая «Грузинская мечта» по итогам голосования взяла в парламенте большинство и вполне способна сформировать однопартийное правительство.

При посредничестве послов Евросоюза и США в Грузии представители партии власти и оппозиции пытаются прийти к соглашению. Уже прошли два раунда переговоров. На этом этапе фасилитаторы встречаются с оппозиционными субъектами по отдельности.