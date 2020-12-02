Скончался грузинский политик Коба Давиташвили

Глава Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин в интервью журналу "Историк" назвал химика Дмитрия Менделеева одним из известных агентов российской разведки. Материал опубликован к столетнему юбилею СВР.

На комментарий о том, что к разведывательной деятельности в России привлекались люди самого разного рода занятий и профессий, Нарышкин назвал "несколько наиболее известных имен". Это, по его словам, первый председатель Русского исторического общества князь Петр Вяземский, химик Дмитрий Менделеев, географ и исследователь Николай Пржевальский, а также литератор и дипломат Александр Грибоедов.

"Все они – кто-то в большей, кто-то в меньшей мере – занимались разведывательной деятельностью, политической и военно-стратегической разведкой. И не только они. Взять хотя бы знаменитое Великое посольство Петра I. Его участники, находясь в других странах, занимались не только политической, но и, можно сказать, уже научно-технической разведкой, добывая для страны новейшие достижения науки и техники зарубежных государств", – заявил он.

РБК пишет, что в 1995–1997 годах издательство "Международные отношения" опубликовало "Очерки истории российской внешней разведки". В одном из разделов первого тома серии, по данным издания, есть глава, где речь идет о роли Менделеева в истории разведки, а именно – о том, что Менделеев собирал "секретные данные об американском керосине и бездымном порохе во время своих поездок в Америку и Францию".

Этот фрагмент публикации критиковал доктор химических наук, директор Музея-архива Д.И.Менделеева при Санкт-Петербургском государственном университете Дмитрий Сергеев. В своей статье он указывал, что никаких "убедительных доказательств" разведывательной деятельности Меделеева не было: он использовал данные из официальных источников и от американских нефтезаводчиков.

Версия о добытом рецепте французского бездымного пороха, которой в "Очерках" поделился сын Менделеева, по словам Сергеева, была рассказана отцом в детстве и "скорее рассчитана на детское восприятие".