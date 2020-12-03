ЦИК, тайны оппозиции и воздушные шары

Грузинская оппозиция не признала окончательные результаты парламентских выборов, оглашенные сегодня ЦИК, и выдвинула новые требования властям. Лидеры партий на сегодняшней встрече пришли к соглашению между собой по нескольким вопросам, но не спешат сообщать об этом общественности. Новые предложения они огласят после консультаций с представителями дипломатического корпуса. Основное требование противников властей – проведение внеочередных парламентских выборов – остается неизменным.

У «Грузинской мечты» 90 мест в парламенте, у оппозиции – 60. Из них 36 мандатов у «Единого национального движения», пять – у «Европейской Грузии», по четыре мандата – у партий «Лело», «Стратегии Агмашенебели», «Альянса патриотов» и «Гирчи», у партии «Граждане» – два мандата, а у Лейбористской партии – один, – таковы окончательные результаты парламентских выборов, объявленные сегодня ЦИК Грузии.

Заседание комиссии, на котором сегодня был оглашен итоговый протокол, в знак протеста покинули три оппозиционных члена комиссии, (от «Национального движения», «Европейской Грузии» и «Альянса патриотов»). Давид Гургенидзе от «Европейской Грузии» перед этим наклеил на доску за креслом председателя ЦИК заранее подготовленную бумагу с надписью: «Выборы сфальсифицированы».

Заседание продолжилось, Тамар Жвания огласила результаты, после чего поблагодарила своих сотрудников за проделанную работу:

«Голоса подсчитывали все вместе, этим занимались не только члены комиссии, но и избирательные субъекты. Я хочу поблагодарить каждого администратора, который смог, несмотря на политическое давление, остаться сильным администратором. Они сделали свое дело и это наше послание – ни одно конкретное политическое требование и желание не сможет сломать независимую избирательную администрацию».

Оппоненты правящей партии еще с утра заявляли, что не планируют признавать окончательные результаты. Сегодня представители оппозиции, прошедшие в парламент, обсудили требования к правящей партии.

Встреча длилась три часа, после чего лидеры партий заявили о достижении консенсуса. Говорит представитель «Национального движения» Ника Мелия:

«Оппозиция как никогда едина в своей позиции, которую поддерживает общество. Эта позиция – выборы в Грузии не состоялись, Бидзина Иванишвили создал в стране политический кризис. Необходимо найти выход из этого кризиса, и он заключается в проведении новых выборов. В этой позиции мы едины. Естественно, есть и другие элементы в соглашении, описывающие необходимые изменения в процессе голосования – чтобы выборы проходили в свободной обстановке. Я имею в виду изменения на законодательном уровне и т.д.».

К требованию о проведении внеочередных выборов, в котором оппозиция остается единой, добавился и ряд других условий, заявили лидеры партий. Впрочем о них оппоненты властей пока умалчивают, и сообщат лишь после консультаций с представителями дипломатического корпуса, которые предположительно пройдут завтра, говорит лидер Республиканской партии Хатуна Самнидзе:

«Оппозиция еще раз обсудила все пункты и детали существующей ситуации и остается едина в своей позиции. Мы проведем переговоры с модераторами, а «Грузинская мечта» пусть готовится к тому, чтобы предстать с конкретными предложениями не только перед оппозицией, но и обществом, – что они планируют и как собираются выходить из кризиса».

Дата очередного раунда переговоров между оппозицией и представителями властей еще не известна. А пока мэр Тбилиси Каха Каладзе призывает оппонентов определиться с решением о вхождении в парламент:

«Что касается переговоров, вы знаете, что они пока не завершились, поэтому говорить о том, какие партии решат входить или не входить в парламент, пока рано. Даже в оппозиционных партиях по этому вопросу мнения разнятся. Впрочем, я очень надеюсь, что существуют такие политики и партии, которые мыслят по-государственному и так же будут принимать решения. Я думаю, что в итоге мы придем к определенному соглашению».

Впрочем, по основному требованию оппозиции соглашение достигнуто не будет, заявил сегодня в эфире телекомпании «Рустави 2» представитель «Грузинской мечты» Каха Кучава:

«Мы неоднократно заявляли, что это красная черта – мы не согласимся на проведение повторных выборов. Для этого просто нет никакого повода. Впрочем, есть определенные вопросы, которые мы с ними обсудим. Цель любого соглашения будет состоять в том, чтобы увидеть Грузию еще более демократичным государством».

Тем временем это требование продолжают озвучивать и оппозиционные активисты, проводящие в крупных городах Грузии протестные акции. Особенно накалена ситуация в Батуми, где за последние дни произошло несколько столкновений между митингующими и полицией. Задержаны несколько активистов, как утверждают сами митингующие, из-за того, что те запустили в небо воздушные шары (несколько дней назад власти Грузии приняли новое ограничение – запретили людям запуск в небо воздушных шаров). К такой форме протеста митингующие прибегли с целью показать властям, как они относятся к единолично принятым решениям. Схожие акции прошли сегодня и в Тбилиси возле зданий парламента и МВД. Один из их участников, представитель «Национального движения» Георгий Ониани в интервью СМИ заявил:

«Одни действительно желают, чтобы в Грузии властвовала диктатура. А это наш мессидж – у них это не получится. Люди, которые хотят запускать в небо шарики, будут это делать, а если захотят отпустить власть, то и это сделают, несмотря на то, отнимет у них Иванишвили право выбора или нет. Повторное голосование – это их выход, а у народа всегда найдутся другие пути. Когда людям незаконно запрещают что-либо, ответ на это – демократия, которая позволяет народу восстановить свои права, используя разные формы и методы».

Протестная акция сегодня проходила и у здания ЦИК Грузии. Активисты разместили манекен с фотографией Тамар Жвания возле ограждения и попытались попасть в само здание, однако правоохранители воспрепятствовали им.