Главу абхазского Минпросвещения лишили статуса «посла доброй воли»

Вчера вечером в абхазском сегменте соцсети Фейсбук была выложена и вызвала бурные комментарии, если не сказать «переполох», информация, только что появившаяся на сайте общественной организации «Послы доброй воли Абхазии». В ней сообщалось, что Инал Габлия, занимающий должность министра просвещения и языковой политики Республики Абхазия, исключен из состава Послов доброй воли Абхазии за несоблюдение принципов и Устава движения.

Обоснование было следующим: «Соответствующее решение было принято сегодня, 2 декабря, в ходе онлайн-конференции Фонда Послов доброй воли. Согласно Уставу социальной платформы «Будущее Абхазии», зарегистрированному Министерством юстиции РА, Посол доброй воли Абхазии должен один раз в месяц (минимум) совершить доброе дело для народа Абхазии, провести гуманитарную благотворительную акцию для молодежи (необязательно публично), оперативно реагировать на инициативы Фонда».

Римскому императору Титу приписывают фразу: «Друзья, я потерял день – я не сделал в течение него ни одного доброго дела». Но в данном случае большинство интернет-комментаторов восприняло прозвучавшее в информации с недоумением:

«Странно все это. Что делают остальные послы? Кто знает?»;

«Это он один такой оказался?»;

«Что за бред?».

А кое-кто, не обратив внимания, что информация появилась первоначально на официальном сайте, вообще расценил ее как фейк. Но были и те, кто откликнулись одобрительно: «Я рада». Кто-то написал иронически: «Как это так, министра с большой буквы исключили… Нечего было разводить детсад в министерстве… Следующая очередь, интересно, кого?». Еще один комментатор изрек многозначительно: «Тут же на поверхности, что не за это исключили».

Поясним, что Инал Габлия был назначен министром просвещения и языковой политики в июне этого года, когда ему оставалось около трех недель до 29-летия. Он родился в 1991 году в селе Тамыш Очамчырского района, но школу окончил в Москве, затем там же – Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики», после чего работал в разных организациях в столице России и был там директором онлайн-школы абхазского языка «Алашарбага». Конечно, не все в педагогическом сообществе республики одобрительно отнеслись к тому, что министерство возглавил человек со столь небольшим жизненным опытом и без опыта работы в общеобразовательных школах и системе минпроса. Вот почему некоторые в обществе расценили исключение его из состава Послов доброй воли Абхазии как некий сигнал от тех, кто недоволен его деятельностью на министерском посту, и стали вспоминать про обсуждавшиеся ранее в соцсетях конфликтные ситуации…

При этом не все интернет-комментаторы сразу обратили внимание на другую информацию, появившуюся на том же сайте в тот же день: «Министр культуры РА Гудиса Агрба стал Послом доброй воли Абхазии. Учитывая личный вклад и участие ведомства в реализации благотворительных инициатив молодежи Абхазии, министр культуры Республики Абхазия Гудиса Агрба включен в состав Послов доброй воли Абхазии. Соответствующее решение было принято сегодня, 2 декабря, в ходе онлайн конференции Фонда Послов доброй воли. Послы доброй воли 2020 года, как и предыдущий состав, будут нести благотворительную миссию три года – до 2023 года». Таким образом, один министр заменил в этом составе другого. Один из интернет-пользователей прокомментировал: «Заменили минпрос на минкульт. Будем смотреть на личные благие дела».

В нынешнем июле «Эхо Кавказа» в публикации «Послы доброй воли Абхазии». Басков, Валерия, Гаврилов…» рассказывало о пресс-конференции новых послов доброй воли, состоявшейся в Сухуме. В ней, в частности, говорилось, что это движение было создано в июне 2017 года в Москве действительным государственным советником России Иналом Ардзинба и другими представителями абхазской диаспоры в российской столице. Оно занимается гуманитарными проектами в здравоохранении, образовании и спорте. В прежний состав «Послов доброй воли Абхазии» входили дипломат Кан Тания, певица Валерия Адлейба, актер Егор Бероев, актер и режиссер Тимур Тания, участник программы академических исследований Эдгар Гвазава, автор проекта «Горная Абхазия» Тенгиз Тарба, глава благотворительной организации «Киараз» Камма Гопия, чемпион мира по вольной борьбе Денис Царгуш, автогонщик Дмитрий Гвазава, сербский кинорежиссер, актер Эмир Кустурица. На июльской пресс-конференции сопредседатель социальной платформы «Будущее Абхазии» Милана Хашба рассказала, что в новый состав послов, на очередное трехлетие, вошло 20 человек, десять от абхазской и столько же от российской сторон. От абхазской – актер Кесоу Хагба, поэт Анатолий Лагулаа, участвовавшие в пресс-конференции, а также глава администрации Сухума Беслан Эшба, министр иностранных дел республики Даур Кове, поэтесса Гунда Сакания, предприниматель Аляс Гвазава, теннисистка Амина Аншба и другие. Российскую сторону представляют: уполномоченный при президенте России по правам ребенка Анна Кузнецова, народный артист России Николай Басков, певица Валерия, музыкальный продюсер Иосиф Пригожин, депутат Госдумы РФ Сергей Гаврилов, Мисс Вселенная, телеведущая Оксана Федорова и другие. Директором фонда «Послы доброй воли Абхазии» назначен Эдгар Гвазава.

Связавшись сегодня по телефону с некоторыми послами доброй воли с абхазской стороны, удалось выяснить, что кто-то из них вообще пока не знал об этой замене в своих рядах, а кто-то узнал о ней вчера из интернета. С директором фонда связаться не удалось. Милана Хашба была в курсе дела, но находилась в дороге и пообещала перезвонить, однако… На наши повторные звонки она не отвечала.

Не стал отвечать на наши звонки по мобильному телефону министр образования и языковой политики Инал Габлия, но он вообще, говорят, «сбрасывает» звонок, если видит незнакомый номер. Телефон в приемной министерства весь день не отвечал.

Не смогли пролить свет на причины данного решения фонда и такие формулировки исключения из состава послов Габлия ни в Управлении по связям со средствами массовой информации Администрации президента Абхазии (хотя это, правда, и не их сфера), ни знакомые журналисты, также пытавшиеся взять комментарий у министра образования и языковой политики.

Источник из числа послов доброй воли в Абхазии на условиях анонимности высказал мнение: «В основе исключения лежит нечто личностное, но при публикации сообщения об этом на сайте общественной организации не было учтено, что данные формулировки не могут не вызвать такой общественный резонанс».

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия