В Абхазии подтверждено 109 новых случаев инфицирования COVID-19

«Грузия движется вперед по пути интеграции в НАТО», - заявил сегодня, 3 декабря, на брифинге в Тбилиси глава МИД Грузии Давид Залкалиани, подводя итоги виртуального министериала стран-участниц НАТО, состоявшегося 1-2 декабря в Брюсселе. Примечательно, что помимо глав внешнеполитических ведомств государств, входящих в альянс, в заседаниях приняли участие министры иностранных дел Грузии и Украины.

Залкалиани сообщил, что на министериале был единогласно утвержден обновленный существенный пакет мер НАТО-Грузия, который, благодаря присутствию в нем новых компонентов, в том числе военных, значительно усилит обороноспособность Грузии и приблизит страну к НАТО.

«Этот пакет в первую очередь подразумевает усиление обороноспособности Грузии. В частности – еще большее усиление совместного тренировочного центра НАТО-Грузия и расширение его возможностей, большее участие партнеров по НАТО в обеспечении безопасности на Черном море, больше визитов кораблей НАТО в порты Грузии, а также усиление учений и приравнивание наших морских сил к стандартам НАТО. Обновленный пакет учитывает безопасную коммуникацию, что важно для получения защищенных каналов коммуникации с НАТО в то время, когда в мире существуют различные гибридные угрозы, в том числе кибератаки», – рассказал Залкалиани.

Благодарность за поддержку со стороны НАТО и сохранение политики «открытых дверей» в отношение Грузии выразил сегодня и премьер-министр Грузии Георгий Гахария, сообщает «Голос Америки». «Все это принципиально важно для нашей страны», – заявил премьер-министр Грузии.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил на состоявшейся 2 декабря пресс-конференции по итогам виртуального министериала, что послание альянса «было очень четким: союзники готовы наращивать усилия в различных сферах, в предоставлении практической поддержки Украине и Грузии».

О необходимости расширить и укрепить партнерство с Грузией и Украиной, «как с уязвимыми демократическими странами, которые стремятся к членству в НАТО и находятся под постоянным внутренним и внешним давлением со стороны России», говорится и в докладе группы экспертов НАТО, представленном на брюссельском министериале.