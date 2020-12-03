Год Красного Креста

Миссия Международного Комитета Красного Креста подводит итоги своей деятельности в этом году в Южной Осетии. По словам пресс-секретаря Миссии Марии Тедети, в этом году настоящим испытанием для международной организации стала пандемия COVID-19.

В итогах работы Миссии – участие в программе воссоединения семей. В 2020 году МККК помог воссоединиться 49 разлученным с семьями в результате конфликта и его последствий. Люди перемещались в двух направлениях: 47 человек выехало в Грузию, и двое вернулось в Южную Осетию.

Одно из направлений деятельности МККК – срочные медицинские перевозки в Грузию для спасения жизни пациентов. В этом году таких перевозок было 95. До конца года еще месяц, очевидно, что эта цифра неокончательная.

По словам пресс-секретаря Миссии Марины Тедети, в этом году пандемия CОVID-19 стала настоящим вызовом для МККК:

«МККК не только здесь, но и по всему миру вынужден был адаптировать свою деятельность, перераспределять свои ресурсы, и человеческие, и финансовые с тем, чтобы отвечать на новые вызовы. Чтобы было понятно: обычно планированием бюджета мы занимаемся в середине предыдущего года, то есть в июле-августе 2019 года. Кто тогда мог предположить масштабы кризиса, который случится в этом году? Никто. В августе прошлого года о коронавирусе еще никто не знал. Вполне понятно, что у нас увеличилась расходная часть. Конечно, мы вынуждены были запрашивать дополнительные средства, но мы также посмотрели, как можно перераспределить средства между программами, чтобы оказывать помощь, необходимость в которой возникла из-за пандемии».

Одной из таких непредвиденных проблем, которую пришлось решать в этом году – из-за карантинных ограничений на границе часть пенсионеров лишилась доступа к своим пенсиям. Многие из них – одинокие старики, оставшиеся без попечения родственников, то есть у них нет иных источников средств, кроме пенсии, которую они получают за границей.

МККК собрал информацию об этих стариках из самых разных источников – начиная от центральных властей, заканчивая поселковыми администрациями, и определил адресную группу, говорит Марина Тедети:

«Это пенсионеры, возрастом старше семидесяти, одинокие, временно потерявшие доступ к своим пенсиям. Вначале помощь этим пенсионерам мы планировали как разовую раздачу, чтобы поддержать людей на время существующих ограничений. Мы ее реализовали в июле, тогда 371 человек получил продовольственный пакет на три месяца, и пакет индивидуальных гигиенических средств также на три месяца. Наш обычный пакет с предметами личной гигиены, который мы выдаем нашим получателям, из-за пандемии был увеличен втрое. В ноябре мы решили повторить эту помощь. Но теперь у нас получателей немного меньше – 297 человек. 237 уже получили помощь, осталось 60.

– Тяжело было их посчитать?

– Уточнять – это очень большой кропотливый труд, просто колоссальный. Потому что очень важно обеспечить прозрачность, чтобы не было никаких случайных людей, чтобы не вызывать дополнительных трений внутри сообщества. Чтобы понять, сколько людей нуждается в нашей помощи, нам пришлось переработать очень много информации: являются ли они на самом деле одинокими, соответствуют ли они возрастной группе, какие у них условия, к чему они имеют доступ…. Это все нужно выяснить, чтобы получателями были люди, реально нуждающиеся в помощи».

Кроме этих пенсионеров есть еще 240 постоянных получателей – это обездоленные, одинокие пожилые люди, которые раз в квартал получают пакеты с продуктами и предметами личной гигиены на три месяца. Теперь представьте, как выросла нагрузка на Красный Крест – с 240 до 611 получателей.

Еще один непредвиденный проект – помощь в средствах индивидуальной защиты сотрудникам здравоохранения. Говорит Марина Тедети:

«В июне мы доставили местным структурам здравоохранения средства индивидуальной защиты на сумму в 90 тысяч франков (по курсу ЦБ 1 швейцарский франк – 83,96 руб). Там были маски, респираторы, защитные экраны, комбинезоны… всего более 15 наименований. В течение ближайших двух недель мы собираемся повторить эту помощь, но на сей раз сумма будет поскромнее – на 50 тысяч франков».

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия