Абхазская неделя: президентские помощники затмили оппозицию

Пандемия, верные отключения электричества, задолженность перед пенсионерами, очереди грузоперевозчиков на границе – это неполный перечень проблем, с которыми столкнулись жители Абхазии к концу 2020 года. Исполнительная власть демонстрирует полную недееспособность и в пассивном режиме ждет помощи от России.

Глава Пенсионного фонда Денис Гулария на это неделе пообещал пенсионерам, что скоро им выдадут пенсии за октябрь. Пенсиями у нас громко называются выплаты в размере 2 500 рублей. В самую пору бы обрадоваться, но из слов главы фонда следует, что невыплата пенсий связана с повышением доплат и «повышением пенсий некоторым категориям пенсионеров». Мало того, что меня сразила наповал логика чиновника, который считает нормой решить вопрос повышения пособий отдельным категориям за счет всех остальных, а тут еще вспомнилось, что этот же чиновник не в первый раз обещает выплату за октябрь на следующей неделе. К примеру, 13 ноября он уже обещал точно то же самое. С тех пор прошло всего-то каких-то три недели и, видимо, какая-то неведомая сила заставила его еще раз пообещать. Остается только гадать, как долго чиновник будет «вешать лапшу на уши» пенсионерам и как долго пенсионеры будут терпеть подобные издевательства. Напомню, что несколько месяцев назад правительство отменило пенсионные карточки для пенсионеров и теперь получатели пенсий получают деньги в кассах Сбербанка, что также создает большие проблемы, особенно людям преклонного возраста, да еще в пандемию.

Помощник президента по стратегическому планированию Ренат Карчаа дал интервью Telegram-каналу RESPUBLICA, в котором, с одной стороны, опроверг информацию о своей отставке, а с другой – сообщил, что находится в стадии «глубоких размышлений и как никогда близок к решению уйти из Системы». Ренат Карчаа выразил несогласие с политикой президента. В своем интервью он объясняет свою позицию бездействием власти в условиях глубокого кризиса и «варварского эксперимента» над страной. Логично предположить, что за таким «опровержением» последует отставка.

Напомним, что не так давно, 9 ноября, другой помощник президента по международным связям Ахра Авидзба подал в отставку в связи с «утратой доверия в наше общее дело» и «нецелесообразностью работы в политической команде». Свое заявление он опубликовал на странице в Facebook, «чтобы не было смысла уговаривать меня или говорить “не торопись”!», – написал тогда Авидзба. История получила продолжение и на этой неделе: экс-помощник президента поделился новыми откровениями с журналистами. Он признался, что стал помощником президента, «потому что умудрился» принять участие в свержении предыдущего президента в январе нынешнего года и раскритиковал действия нынешнего президента, которого фактически привел к власти. Он утверждает, что руководство страны делает «все во вред» своему народу и государству, и не исполняет своих предвыборных обещаний. Комментируя российско-абхазскую программу гармонизации законодательства, он обвиняет всех абхазских политиков в спекуляции интересами народа и государства и отмечает, что они добиваются поддержки со стороны России «взамен на реализацию некоторых пунктов программы». Авидзба требует от власти довести до конца расследование по тройному убийству на набережной Сухума в ноябре прошлого года.

Похоже, что идеологические сторонники президента Аслана Бжания недовольны его работой даже больше, чем его оппоненты, так как какими-либо значительными действиями оппозиционные силы на этой неделе не отметились.

Между тем президент Бжания демонстрировал необычную для себя активность. Президентский понедельник ушел на совещание с главами администраций городов и районов, от которых президент потребовал «составить так называемые паспорта регионов». Во вторник президент решал кадровые вопросы: назначил начальником управления экономики при своей администрации бывшего заместителя главы администрации города Сухум Роман Шоуа, который лишился должности одновременно с отправленным в отставку по политическим причинам мэром Сухума Каном Кварчия.

Затем глава государства утвердил план по боевой и морально-психологической подготовке военнослужащих Вооруженных сил, посетил совместный российско-абхазский полигон "Нагвалоу» и сообщил сопровождавшим его журналистам, что с «учетом той обстановки, которая складывается вокруг Абхазии, на Южном Кавказе», «вопросы военного взаимодействия с Российской Федерацией приобретают еще большую актуальность».

А 3 декабря Бжания встретился с членами Общественной палаты, чтобы обсудить российско-абхазскую программу «гармонизации законодательств». В своем обращении к членам палаты он в свойственной ему косвенной манере сообщил о намерениях исполнительной власти «привлечь» российские инвестиции в энергетику страны и поднять цену на электричество для населения. Надо сказать, что «гармонизация законодательства» вызвала серьезную озабоченность у представителей абхазского бизнеса, которые не так давно выражали протест по поводу НДС в размере 10%. Бизнесмены опасаются, что «гармонизация» налогового законодательства обернется удушением абхазского бизнеса, который не сможет составить конкуренцию российскому из-за повышения налогов, в том числе НДС до 20%.

Озабоченность абхазских бизнесменов повисла в воздухе. У Аслан Бжания, не так давно поддержавшего бизнесменов, протестовавших против НДС, теперь нет для них никаких обнадеживающих слов. Но несмотря на это члены Общественной палаты в большинстве своем остались довольны встречей с президентом.

Но это еще не все промахи руководства страны, проявившиеся на этой неделе. Известно, что жители Абхазии в большинстве своем зарабатывают на туристическом и цитрусовом сезонах. Туристическому помешала пандемия, а о цитрусовом правительство вспомнило лишь в конце ноября, когда на границе уже создалась чрезвычайная ситуация и скопилось огромное количество грузоперевозчиков, везущих мандарины в Россию. Объяснение, конечно, нашлось: ограниченные возможности российского контрольно-пропускного пункта «Адлер» по досмотру и оформлению крупных партий цитрусовых. После очередного совещания у премьер-министра Александра Анкваб 3 декабря, на котором было еще раз озвучено, что ситуацию «удалось изменить к лучшему», количество машин только увеличилось. Водители большегрузов размещают в социальной сети видеокадры пробки, растянувшейся на несколько километров. «Товар портится, мандарины «потеют», – пишут они в соцсети и призывают правительство заняться решением этой проблемы.

Тем временем страна живет в режиме жесточайшей экономии электричества. Под предлогом ремонтных работ и установки новых трансформаторов от электричества отключают целые села. Жители также жалуются на систематические отключения света вне графика и утверждают, что майнинг-фермы, ставшие причиной энергетического кризиса, уже приспособились к веерным отключениям и переключаются с одной линии на другую, в то время как обычные потребители сидят без света и воды. Глава государства обещает «переток» из России «в ближайшем будущем».

И о пандемии. Общее число выявленных заболевших коронавирусом составляет более 6 тысяч человек, 84 летальных случая. Правительство Абхазии в пятый раз открыло абхазо-грузинскую границу, чтобы запустить в страну жителей, которые оказались на территории Грузии. Въезжающие должны предоставить справку, свидетельствующую об отсутствии коронавирусной инфекции.

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия