После того, как генсек НАТО высказал обеспокоенность по поводу усиления российского военного присутствия в черноморском регионе, о своих озабоченностях заявила Москва. В российском МИДе прямо заявили: «натаскивание» Грузии и Украины на противостояние с Россией недопустимо. Но готова ли Грузия вообще к такому «противостоянию» и насколько готовы в НАТО всерьез рассматривать вопрос о расширении за счет Тбилиси?

Москва обеспокоена наращиванием военной активности НАТО в акватории Черного моря. Подобные действия альянса расшатывают региональную стабильность, – утверждает официальный представитель МИД России Мария Захарова. По словам дипломата, Москва фиксирует постоянное увеличение количества заходов кораблей ВМС стран НАТО в порты Черного моря союзников и партнеров альянса, а также количество полетов разведывательных самолетов и беспилотных летательных аппаратов вдоль границ России:

«Натовские партнеры подтягивают к своей деятельности Украину и Грузию, натаскивают их на «противостояние» России в ходе совместных маневров и учений».

Кроме того, уверена она, модернизируется инфраструктура Болгарии и Румынии – на их территории по информации российского МИДа разворачиваются наступательные вооружения. В ходе учений отрабатываются сценарии, которые подразумевают и предусматривают «удары американскими стратегическими бомбардировщиками В-52 Stratofortress, способными нести ядерное оружие, в том числе по территории России»:

«Это вызывает у нас серьезную обеспокоенность. Мы вынуждены учитывать наращивание военной активности альянса, его стран-членов, реагировать соответствующим образом. В Черноморском регионе уже имеется опыт поддержания безопасности силами прибрежных государств. Появление здесь нового игрока, пришедшего явно не с самыми добрыми намерениями, расшатывает региональную стабильность и вбивает клин между странами-соседями».

Как именно Москва намерена реагировать на усиление активности НАТО, Захарова не уточнила, но усомнилась в способности Североатлантического альянса принести мир в регион:

«Что касается опыта НАТО, хочу напомнить оценку президента Франции Макрона относительно того, что у НАТО «умер мозг». После таких слов руководителя страны-члена альянса задумываешься, нужно ли этот опыт кому-нибудь повторять».

Но в Грузии предпочитают доверять западным партнерам. Обе палаты американского Конгресса утвердили оборонный бюджет на 2021 фискальный год, в котором говорится и о Грузии. Общий военный бюджет США составит около 730 млрд долларов. В частности, на базовые нужды Пентагона предусмотрено свыше 600 млрд, а на проведение операций за рубежом – 69 млрд. Сумма помощи, которая будет выделена Грузии, не указывается. Но в документе из четырех с половиной тысяч страниц отмечается, что с точки зрения стратегической конкуренции с Россией и для сдерживания ее агрессии необходимо усилить «внимание и направить ресурсы на изменчивый военный баланс в Черноморском регионе, а также увеличить частоту и масштабы учений НАТО и других многосторонних учений в Черноморском регионе, в том числе с участием Грузии и Украины».

Официальный Тбилиси довольно жесткое заявление Москвы оставил без внимания, а новости из США и Брюсселя представил как победу грузинской дипломатии. Но в экспертном сообществе придерживаются менее оптимистичных взглядов. Бывший заместитель министра обороны, вице-президент НПО «Атлантический совет Грузии» Бату Кутелия сомневается в том, что нынешние власти Грузии сумеют воспользоваться открывающимся окном возможностей:

«Это окно сегодня открылось для Грузии – появилась возможность в ускоренном порядке стать членом НАТО. А это, безусловно, очень хорошо скажется на нашей безопасности и благополучии на многие годы вперед. Но это дорога с двусторонним движением, и если Грузия не сумеет сохранить высокий уровень демократии, не сделает шаги в этом направлении и превратится в государство российского типа, тогда, к сожалению, мы не сможем воспользоваться этим окном».

Схожего мнения придерживается эксперт Центра стратегического анализа Георгий Рухадзе. По его мнению, несмотря на бодрые высказывания глава грузинского МИДа Давида Залкалиани, декларирование североатлантических перспектив и реальные перспективы не одно и то же:

«Обновление существенного пакета – это хорошо, но совершенно недостаточно. И мы видим, что каждый следующий министериал все более отдаляет нас от того, что мы ждем. Окно возможностей необходимо использовать, но в Грузии, к сожалению, сейчас правительство, у которого, в первую очередь, проблемы с легитимацией, а во-вторых, оно не в той форме, чтобы воспользоваться этой возможностью».

Тем не менее, некоторые наблюдатели считают, что карабахский конфликт повысил шансы Тбилиси на вступление в НАТО. Согласно этой версии, Североатлантический альянс рискует полностью потерять регион, если не предпримет серьезных шагов в направлении увеличения собственного присутствия. И единственным вариантом для Брюсселя является именно Тбилиси. Отчасти этим, по мнению сторонников этой теории, и объясняется нервная реакция Москвы на итоги министериала НАТО.