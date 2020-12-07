В Тбилиси начался третий раунд переговоров между правительством и оппозицией

Третий раунд переговоров оппозиции и «Грузинской мечты» проходит сегодня в резиденции посла США в Грузии. Грузинские политики проводят встречу с американским послом Келли Дегнан и главой дипломатической миссии Евросоюза в Грузии Карлом Херцелем.

У оппозиционеров есть несколько требований, в числе которых – назначение досрочных выборов либо проведение плебисцита о проведении парламентских выборов в 2021 году, смена избирательной администрации, освобождение политзаключенных и так далее.

Со стороны правящей партии в переговорах участвует исполнительный секретарь «Грузинской мечты» Ираклий Кобахидзе. Перед началом встречи он не сделал комментариев для прессы, – пишет «Новости-Грузия».

Посол Евросоюза в Грузии Карл Харцель считает, что процесс переговоров между правящей партией и оппозицией будет сложным.

«Исходя из процесса переговоров, который активно проходил в течение прошлой недели, для меня совершенно ясно, что процесс диалога будет очень сложным. Мы, посредники, сделали все для того, чтобы стороны смогли обменяться позициями. Было представлено много мнений и предложений. А сейчас настало время принять конкретное решение», – заявил Харцель до начала встречи.

«Грузия сможет найти выход из очень серьезного политического кризиса только на новых парламентских выборах. В противном случае, правительство может назвать это образование хоть римским сенатом, ничего не изменится», – сказал Шалва Нателашвили, лидер Лейбористской партии.

«Грузинская мечта должна сделать важные уступки, иначе переговоры не будут иметь никакого смысла, в противном случае напрасно стараемся и мы, и «Грузинская мечта», и послы», – отметил лидер партии «Граждане» Алеко Элисашвили.