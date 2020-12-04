Письмо послам и кризис в «Гирчи»

Сегодня представители оппозиции, получившие места в парламенте десятого созыва, провели встречу с послами, аккредитованными в Грузии. Они поделились с дипломатами своим видением выхода из сложившегося политического кризиса. Происходило это на фоне скандала внутри одной из оппозиционных партий – «Гирчи», который снова пробудил в обществе сомнения в сплоченности противников власти.

Дипломаты, аккредитованные в Грузии, и представители международных организаций продолжают убеждать грузинские власти и оппозицию в необходимости идти на взаимные уступки. На сегодняшней встрече они передали послам свои требования в письменном виде. Сейчас то же самое ожидается от «Грузинской мечты».

Встречу предваряло заявление посла ЕС в Грузии Карла Харцеля:

«Мы постоянно работаем с разными сторонами для достижения прогресса. Я надеюсь, что выход будет найден. Как мы увидели за последние 24 часа, дискуссии продолжаются с обеих сторон. Это способствует переходу дискуссии на общую платформу. Я думаю, достичь соглашения можно. Это обеспечит выход Грузии из кризиса, усилит страну, которая продолжит строительство демократических институтов», – цитирует Харцеля сайт Общественного вещателя.

Власти, тем временем, еще раз подтверждают неизменность своих заявлений по поводу главного требования оппозиции – проведения внеочередных выборов. Вот, что говорит один из лидеров «Грузинской мечты» Мамука Мдинарадзе:

«Это с нашей стороны даже не рассматривается. И на этот счет у наших оппонентов есть точная информация. По соглашению, сегодня мы не сможем сделать никаких точных прогнозов, поскольку на столе переговоров будут лежать разные версии (соглашения), и об этом, прошу прощения у общественности, пока не могу говорить. Я думаю, что парламент десятого созыва не будет однопартийным. Говорил и раньше, я надеюсь, что в оппозиции победит здравый смысл».

Между тем, встреча оппозиции с дипломатами и представителями международных организаций проходит на фоне скандала, который разгорелся в оппозиционной партии «Гирчи» вокруг заявления одного из ее лидеров. Несколько дней назад Яго Хвичия опубликовал в соцсетях пост, который вызвал неоднозначную реакцию в обществе. В нем политик заступился за задержанного в Зугдиди мужчину, которого обвинили в приобретении, хранении и использовании порнографических материалов с участием несовершеннолетних:

«Он скачал порно, сохранил, однажды решил попользоваться, и за это его поймали? Совсем «поплыли»! Смотреть порнографию teen – это криминал? Сохранять? Я не знаю, что вы подразумеваете под использованием, но я думаю, никто в мире не думал запрещать такое».

И вот сегодня другой лидер партии, ее фактический создатель и вдохновитель, Зураб Джапаридзе, сделал неожиданное заявление, которое застало врасплох однопартийцев:

«К сожалению, наши пути, с одной стороны, мои, с другой – Яго (Хвичия), Вахо (Мегрелишвили) и Сандро (Раквиашвили) разошлись. Я больше не собираюсь вместе с ними делать «Гирчи» («Шишка») по многим причинам, однако не из-за заявления Яго. Не собираюсь говорить о причинах. К сожалению, в жизни случаются такие вещи. Желаю успехов всем троим. Я верю в то, что они могут сделать много хорошего. Извиняюсь перед всеми за это. Понимаю, что вся ответственность на мне. Останавливаться я не собираюсь, главные сражения «Гирчи» еще впереди».

И хотя сам Зураб Джапаридзе написал, что его решение этого заявления не касается, Яго Хвичия предполагает, что это не так, иначе слова соратника ему совершенно непонятны. Теперь главный вопрос стоит так: кто уже из бывших единомышленников останется в «Гирчи»? На эту тему Джапаридзе тоже пока ничего не говорит, а Яго Хвичия так комментирует ситуацию:

«Я не представляю себе, чтобы кто-то из перечисленных людей ушел из «Гирчи». Я надеюсь, что это означает, что Зура Джапаридзе будет делать то дело, которым занимался, хоть и без коммуникации со мной, с Вахо или кем-то другим. Я так это понял. Я никому не скажу, что Зура Джапаридзе должен уйти из партии, как и я – это глупость, я ведь здесь родился и здесь живу. Я не знаю, что означает пост Зуры Джапаридзе».

В остальной оппозиции уже заговорили в несвоевременности подобных заявлений. Представитель «Европейской Грузии» Ирма Надирашвили в интервью СМИ сказала:

«Я считаю, что процессы, протекающие внутри партий, – это внутренняя кухня конкретных партий. Впрочем, это, конечно, отразится на общей картине. Раскол в оппозиционном спектре, хоть и в какой-нибудь конкретной партии – это не полезно для текущих процессов».

Разные СМИ уже распространяют информацию о возможном сотрудничестве Зураба Джапаридзе с партией Алеко Элисашвили, впрочем, представители объединения «Граждане» пока этой информации не подтверждают. В ближайшее время по этому вопросу в партии пройдут консультации, после чего представители «Гирчи», как они пообещали, разъяснят ситуацию.

Консультации проходили сегодня и в «Национальном движении», но тут, напротив, решили еще раз подтвердить свою сплоченность – на этот раз в вопросе отказа от депутатских мандатов. По завершении встречи лидер партии Ника Мелия заявил:

«Это мечта «Грузинской мечты», чтобы хоть один представитель «Национального движения» вошел в парламент после того, как выборы были сфальсифицированы. Политсовет еще раз зафиксировал свою позицию – если в этой стране не будут проведены новые выборы, что кажется единственным выходом из политического кризиса, «Национальное движение» не станет поддерживать фасадную демократию. Либо «Грузинская мечта» реально пойдет на компромисс, либо, согласно всем расчетам, потеряет власть».

Оппозиция свое слово в письменном виде уже оформила. Дело за письменными ответами от «Грузинской мечты». Третий раунд встречи с послами и представителями международных организаций, по словам лидеров, состоится после взаимного обмена позициями.