В Абхазии началась вакцинация населения от гриппа препаратами российского производства

В Сухуми доставлено 15 тысяч доз вакцин от гриппа, приобретенных за счет средств министерства здравоохранения самопровозглашенной республики Абхазия. По информации ведомства, речь идёт о препаратах «Ультрикс» и «Совигрипп» российского производства. Вакцинация населения началась с сегодняшнего дня.

«Почти все медучреждения получили вакцину и уже информируют граждан о возможности прийти и сделать прививку. Вакцина предназначена как детям с 6 месяцев, так и взрослым. Спустя 7-14 дней после прививки начнет вырабатываться стойкий иммунитет, который будет держаться как минимум в течение одного года», – заявила главный специалист управления лечебно-профилактической помощи министерства Есма Гуния.

Специалист отметила, что вакцинацию в школах будут проводить поэтапно.

«С целью соблюдения ограничительных мер в связи с распространением коронавируса, мы не будем собирать в образовательных учреждениях большое количество детей. Школьные медсестры будут вызывать на вакцинацию группами, а дети помладше сделают прививку в поликлиниках», – сказала она.

Врач призвала граждан не пренебрегать прививкой от сезонного гриппа.

«Мы, как медики, рекомендуем провести вакцинацию. Это в первую очередь защита от сезонного гриппа, но чтобы избежать одновременного заболевания и гриппом, и COVID-19, нужно провести вакцинацию. Я сама сделала прививку три недели назад», – подчеркнула Есма Гуния.

В Минздраве сообщили, что в ноябре в Абхазию было доставлено две тысячи доз вакцин от гриппа, которые были предназначены для медперсонала.