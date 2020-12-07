Турция-Грузия-Китай: первый экспортный грузовой состав завтра прибудет в Ахалкалаки

Министр здравоохранения Армении Арсен Торосян, который был вакцинирован от COVID-19 российской вакциной «Спутник V», чувствует себя хорошо, сообщила пресс-секретарь Торосяна Алина Никогосян.

Как пишет «Радио Азатутюн», около десятка доз вакцины российского производства, которая еще не прошла окончательное испытание, были подарены армянскому коллеге Минздравом России.

«Заместитель министра Артем Смбатян также был вакцинирован. В случае с министром в первый день после прививки у него была небольшая слабость, что типично, вообще после вакцинации слабость – это нормально. А сейчас он хорошо себя чувствует, ждет, пока истечет срок, чтобы получить следующую дозу, потому что российская вакцина в двух дозах», – пояснила Никогосян.

Заместитель генерального директора Национального центра по контролю и профилактике заболеваний Гаяне Саакян в беседе с «Радио Азатутюн» сообщила, что после вакцинации министра к ним поступают звонки от граждан, которые изъявляют желание вакцинироваться.

По словам Саакян, вакцина российского производства еще не получила окончательную регистрацию.

«Во всех случаях все те критерии - безопасность, эффективность, на первом этапе также рассматриваются. А по предварительным данным третьего этапа их достаточно для применения», – сказала она.

По информации армянских властей, вакцина от COVID-19 для населения будет закуплена за счет госбюджета в рамках международной COVAX-платформы, с которой уже оформлен договор. Армения подала заявку на закупку с расчетом на 10% населения: для 300 тысяч жителей будут закуплены 600 тысяч доз вакцины. Она будет бесплатно предоставлена медицинским работникам, хроническим больным, пожилым людям, персоналу закрытых учреждений, социальным работникам.

«Какая вакцина будет через COVAX, мы не можем сказать», – заявили в Национальном центре по контролю и профилактике заболеваний, добавив, что ведут и дополнительные переговоры с производителями.

На днях Великобритания стала первой страной в мире, официально одобрившей широкое использование вакцины против COVID-19, разработанной Pfizer и BioNTech.