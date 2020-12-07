Аслан Бжания утвердил концепцию внешней политики Абхазии

Президент самопровозглашенной республики Абхазия Аслан Бжания утвердил концепцию внешней политики. Об этом сообщается на сайте абхазского лидера.

В документе говорится, что основными принципами внешней политики Абхазии являются: приоритет национальных интересов; активное реагирование на внешние вызовы и угрозы; многоуровневость внешних контактов; открытость к сотрудничеству на основе равноправия и взаимного уважения.

В концепции сказано, что внешнеполитические усилия должны быть направлены на достижение следующих целей:

обеспечение национальной безопасности Республики Абхазия, защиту ее граждан, укрепление суверенитета и территориальной целостности государства;

создание благоприятных внешних условий для социально-экономического развития государства, содействие привлечению иностранных инвестиций в Республику Абхазия и продвижению торгово-экономических интересов Республики Абхазия за рубежом;

защиту прав и законных интересов граждан Республики Абхазия, находящихся за рубежом;

развитие и укрепление стратегического партнерства с Российской Федерацией;

развитие и укрепление взаимовыгодного партнёрства с государствами, установившими дипломатические отношения с Республикой Абхазия;

дальнейшее международное признание Республики Абхазия;

укрепление взаимодействия с абхазской диаспорой во всех регионах мира;

формирование и укрепление позитивного международного имиджа Республики Абхазия;

урегулирование грузино-абхазского конфликта и нормализацию отношений с Грузией;

содействие упрочению мира и стабильности в Кавказском регионе;

активизацию усилий по вхождению Республики Абхазия в глобальные и региональные международные институты.

Абхазия провозгласила свою независимость в 1999 году. В статусе полностью непризнанного субъекта самопровозглашенная республика оставалась до августа 2008 года.

После Августовской войны между Россией и Грузией, 26 августа 2008 года Абхазия была признана сначала Российской Федерацией, далее еще шестью государствами-членами ООН (Никарагуа, Венесуэла, Науру, Вануату, Тувалу, Сирия).

Широкого международного признания Абхазия не получила. Впоследствии два государства из семи – Тувалу и Вануату – официально отозвали свое признание. Таким образом в настоящее время Абхазия признается пятью государствами-членами ООН и четырьмя непризнанными или частично признанными образованиями. Последним государством-членом ООН, признавшим Абхазию, была переживающая гражданскую войну Сирия.

Грузия не признает независимость Абхазии. Согласно законодательству Грузии, Абхазия имеет статус автономной республики, официальные органы власти которой находятся в изгнании. В соответствии с законом «Об оккупированных территориях», Абхазия считается оккупированной Российской Федераций, дипломатическое общение с которой было прервано после Августовской войны.

В международных документах ООН Абхазия признается территорией Грузии. Страны Запада и НАТО неоднократно призывали Россию отозвать признание Абхазии и Южной Осетии.