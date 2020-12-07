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Аслан Бжания утвердил концепцию внешней политики Абхазии
Президент самопровозглашенной республики Абхазия Аслан Бжания утвердил концепцию внешней политики. Об этом сообщается на сайте абхазского лидера.
В документе говорится, что основными принципами внешней политики Абхазии являются: приоритет национальных интересов; активное реагирование на внешние вызовы и угрозы; многоуровневость внешних контактов; открытость к сотрудничеству на основе равноправия и взаимного уважения.
В концепции сказано, что внешнеполитические усилия должны быть направлены на достижение следующих целей:
- обеспечение национальной безопасности Республики Абхазия, защиту ее граждан, укрепление суверенитета и территориальной целостности государства;
- создание благоприятных внешних условий для социально-экономического развития государства, содействие привлечению иностранных инвестиций в Республику Абхазия и продвижению торгово-экономических интересов Республики Абхазия за рубежом;
- защиту прав и законных интересов граждан Республики Абхазия, находящихся за рубежом;
- развитие и укрепление стратегического партнерства с Российской Федерацией;
- развитие и укрепление взаимовыгодного партнёрства с государствами, установившими дипломатические отношения с Республикой Абхазия;
- дальнейшее международное признание Республики Абхазия;
- укрепление взаимодействия с абхазской диаспорой во всех регионах мира;
- формирование и укрепление позитивного международного имиджа Республики Абхазия;
- урегулирование грузино-абхазского конфликта и нормализацию отношений с Грузией;
- содействие упрочению мира и стабильности в Кавказском регионе;
- активизацию усилий по вхождению Республики Абхазия в глобальные и региональные международные институты.
СПРАВКА «Эха Кавказа»
Абхазия провозгласила свою независимость в 1999 году. В статусе полностью непризнанного субъекта самопровозглашенная республика оставалась до августа 2008 года.
После Августовской войны между Россией и Грузией, 26 августа 2008 года Абхазия была признана сначала Российской Федерацией, далее еще шестью государствами-членами ООН (Никарагуа, Венесуэла, Науру, Вануату, Тувалу, Сирия).
Широкого международного признания Абхазия не получила. Впоследствии два государства из семи – Тувалу и Вануату – официально отозвали свое признание. Таким образом в настоящее время Абхазия признается пятью государствами-членами ООН и четырьмя непризнанными или частично признанными образованиями. Последним государством-членом ООН, признавшим Абхазию, была переживающая гражданскую войну Сирия.
Грузия не признает независимость Абхазии. Согласно законодательству Грузии, Абхазия имеет статус автономной республики, официальные органы власти которой находятся в изгнании. В соответствии с законом «Об оккупированных территориях», Абхазия считается оккупированной Российской Федераций, дипломатическое общение с которой было прервано после Августовской войны.
В международных документах ООН Абхазия признается территорией Грузии. Страны Запада и НАТО неоднократно призывали Россию отозвать признание Абхазии и Южной Осетии.
Другие новости дня
Сторонники Мадуро вернули под свой контроль парламент Венесуэлы
В Венесуэле на выборах в Национальную ассамблею большинство депутатских мандатов получили кандидаты, которые поддерживают президента страны Николаса Мадуро.
Об этом в понедельник, на следующий день после голосования, объявила избирательная комиссия. Основные оппозиционные партии выборы бойкотировали, назвав их мошенничеством.
Национальная ассамблея была последним государственным институтом, который оставался вне контроля правящих социалистов. Теперь он вновь переходит в руки союзников Мадуро – несмотря на развал экономики, санкции США, препятствующие экспорту нефти, и выезду из страны порядка пяти миллионов граждан. По оценкам 2018 года, население Венесуэлы составляло более 28 миллионов жителей.
Как заявила глава избирательной комиссии Индира Альфонсо, за кандидатов, поддерживающих президента Мадуро, высказались примерно 68 процентов избирателей – от общего числа в 5 миллионов 200 тысяч граждан, пришедших на участки. Явка составила 31 процент.
Многие венесуэльцы последовали призыву бойкотировать парламентские выборы, с которым к ним обратился председатель нынешней Ассамблеи, оппозиционер Хуан Гуайдо. Он просит сограждан принять участие во всенародном опросе 12 декабря, чтобы высказаться по поводу легитимности воскресного голосования и по возможности назначения нового правительства.
Гуайдо и поддерживающие его зарубежные политики подчеркивают, что кабинет Николаса Мадуро не способен обеспечить проведение в Венесуэле честного избирательного процесса.
Оппозиция одержала победу на выборах в парламент 2015 года. Однако сторонники Мадуро созвали так называемую Национальную конституционную ассамблею, к которой перешла часть полномочий законодательного органа, а сам Мадуро победил на выборах президента, которые оппозиция бойкотировала.
США и еще десятки стран, в том числе многие государства Латинской Америки, не признают Николаса Мадуро легитимным президентом Венесуэлы, заявляя о поддержке Хуана Гуайдо.
Отрицавший коронавирус священнослужитель умер в Тбилиси от COVID-19
Настоятель церкви Преображения Спасителя протоиерей Давид Квливидзе скончался от коронавируса, об этом сообщил глава службы по связям с общественностью патриархии протоиерей Андриа Джагмаидзе.
«К сожалению, протоиерей Давид Квливидзе скончался. Инфицирование коронавирусом ухудшило состояние его здоровья. Он лечился в больнице. Приношу соболезнования его семье и родным», – написал Джагмаидзе.
Коронавирус у протоиерея Давида Квливидзе выявили несколько недель назад. Квливидзе был членом ультраконсервативной группировки «Союз православных родителей». От имени союза распространялось видообращение, в котором отрицали существование коронавируса, а пандемию называли «корона-мошенничеством». В своих проповедях Квливидзе также критиковал принимаемые патриархией меры для превенции распространения инфекции, например, дезинфекцию в храмах, – пишет «Новости-Грузия».
Сегодня же стало известно, что коронавирус выявили и у члена Синода Грузинской православной церкви, архиеспископа Схалтийского Спиридона (Абуладзе). Он проходит курс лечения в одной из клиник. Архиеспископ заявлял, что «короне нет места там, где Христос».
Турция-Грузия-Китай: первый экспортный грузовой состав завтра прибудет в Ахалкалаки
Первый экспортный грузовой состав из Турции в КНР достиг станции Кайсери. Завтра он покинет пределы Турции, – пишет агентство «Анадолу».
В «Грузинской железной дороге» сообщили, что состав прибудет в Ахалкалаки по участку магистрали Баку-Тбилиси-Карс, после чего продолжит путь до китайского города Сиань.
Грузовой состав с экспортными товарами из Турции отбыл из Стамбула 4 декабря. Общая протяженность маршрута состава, груженного 42 контейнерами с холодильниками производства Турции – 8693 км.
Глава Минтранса Турции Адил Караисмаилоглу напомнил, что в ноябре 2019 года из КНР в Европу транзитом через Турцию был направлен первый грузовой состав, который проследовал по маршруту Баку-Тбилиси-Карс.
- Железная дорога Баку-Тбилиси-Карс была построена на основе азербайджано-грузино-турецкого межгосударственного соглашения. Проект включает в себя новую магистраль Карс-Ахалкалаки протяженностью 98 км, из которых 68 км проходит по территории Турции, 30 - Грузии. Также была произведена реконструкция участка Ахалкалаки-Тбилиси.
- «Эхо Кавказа» писало, что проект, для реализации которого Грузия взяла кредит объемом 775 миллионов долларов, пока находится в зоне нулевой окупаемости.
- Президент Азербайджана Ильхам Алиев недавно заявил, что в рамках соглашения по Карабаху первостепенным вопросом является создание нового транспортного коридора в Турцию, а также соединение Азербайджана с Нахичеванской Автономной Республикой. Он отметил, что переговоры ведутся не с Ереваном, а с Москвой, так как железные дороги Армении принадлежат российской государственной компании.
Бывший украинский футболист осуждён в Москве за шпионаж
Московский городской суд назначил 12 лет колонии строгого режима гражданину Украины, бывшему футболисту Василию Василенко по обвинению в шпионаже. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу суда.
Материалы уголовного дела в отношении Василенко имеют гриф «совершенно секретно». Судебный процесс проходил в закрытом режиме.
Василенко был задержан в октябре 2019 года по делу о контрабанде, но весной обвинение переквалифицировали на шпионаж. Точная фабула уголовного дела в отношении Василенко неизвестна. Расследование по делу вело московское управление ФСБ, которое до настоящего времени не комментировало ситуацию.
О реакции украинской стороны на приговор пока не говорится.
Василий Василенко выступал в чемпионате Украины с 1992 по 2001 год на позиции защитника. В разное время он представлял команды «Таврия» (Новотроицкое), «Торпедо» (Мелитополь) и «Дружба» (Бердянск).
В Приморье замерзают пациенты ковидного госпиталя
В городе Дальнегорск Приморского края пациенты одного из ковидных отделений пожаловались на отсутствие отопления в палатах. Температура в помещении опускается до 10 градусов, в комнатах нет розеток, обогревателей и дверей, сообщила одна из пациенток в социальных сетях.
По словам женщины, днем температура воздуха в палатах составляет 15 градусов, ночью – опускается до 10. Батареи не работают, а обогреватели, которые пациенты приносят из дома, не справляются. Дверей нет в палатах и туалетах. «Кутаемся во все что есть. Воды тёплой нет. Поэтому, если кого будут госпитализировать, сразу берите с собой тёплые вещи и одеяла, влажные салфетки», – цитирует пациентку паблик «Пиратская бухта».
Как сообщили редакции Сибирь.Реалии в региональном минздраве, проблемы с отоплением возникли из-за того, что в здании ведутся работы по обеспечению пациентов кислородом. Госпиталь открывался в экстренном порядке, поскольку в основном отделении не хватает мест. Чтобы обеспечить кислородную разводку, придется заменить трубы и стояки. Отделение обеспечат обогревателями, а также постельными принадлежностями, которых также не хватает. Что касается отсутствия дверей, то их специально снимают в отделении интенсивной терапии, чтобы у врачей была возможность оказать экстренную помощь. Вместо дверей в ведомстве пообещали повесить специальные завесы.
- В Приморском крае с начала пандемии зарегистрирован 23 551 случай коронавирусной инфекции, 262 пациента умерли.
В Абхазии началась вакцинация населения от гриппа препаратами российского производства
В Сухуми доставлено 15 тысяч доз вакцин от гриппа, приобретенных за счет средств министерства здравоохранения самопровозглашенной республики Абхазия. По информации ведомства, речь идёт о препаратах «Ультрикс» и «Совигрипп» российского производства. Вакцинация населения началась с сегодняшнего дня.
«Почти все медучреждения получили вакцину и уже информируют граждан о возможности прийти и сделать прививку. Вакцина предназначена как детям с 6 месяцев, так и взрослым. Спустя 7-14 дней после прививки начнет вырабатываться стойкий иммунитет, который будет держаться как минимум в течение одного года», – заявила главный специалист управления лечебно-профилактической помощи министерства Есма Гуния.
Специалист отметила, что вакцинацию в школах будут проводить поэтапно.
«С целью соблюдения ограничительных мер в связи с распространением коронавируса, мы не будем собирать в образовательных учреждениях большое количество детей. Школьные медсестры будут вызывать на вакцинацию группами, а дети помладше сделают прививку в поликлиниках», – сказала она.
Врач призвала граждан не пренебрегать прививкой от сезонного гриппа.
«Мы, как медики, рекомендуем провести вакцинацию. Это в первую очередь защита от сезонного гриппа, но чтобы избежать одновременного заболевания и гриппом, и COVID-19, нужно провести вакцинацию. Я сама сделала прививку три недели назад», – подчеркнула Есма Гуния.
В Минздраве сообщили, что в ноябре в Абхазию было доставлено две тысячи доз вакцин от гриппа, которые были предназначены для медперсонала.
- Руководитель Национального центра по контролю заболеваний и общественного здоровья Грузии (NCDC) Амиран Гамкрелидзе заявил 2 декабря, что власти Грузии передали Абхазии 10 тысяч доз вакцин от гриппа. В Сухуми сказали, что получили 10 тысяч доз вакцин от гриппа не от властей Грузии, а от UNICEF (Детский фонд ООН).
- Позже Гамкрелидзе уточнил, что переданные вакцины были выделены из запасов, закупленных государством, а отправлены в Сухуми посредством специального механизма ООН.
Глава Минздрава Армении «чувствует себя хорошо» после российской вакцины
Министр здравоохранения Армении Арсен Торосян, который был вакцинирован от COVID-19 российской вакциной «Спутник V», чувствует себя хорошо, сообщила пресс-секретарь Торосяна Алина Никогосян.
Как пишет «Радио Азатутюн», около десятка доз вакцины российского производства, которая еще не прошла окончательное испытание, были подарены армянскому коллеге Минздравом России.
«Заместитель министра Артем Смбатян также был вакцинирован. В случае с министром в первый день после прививки у него была небольшая слабость, что типично, вообще после вакцинации слабость – это нормально. А сейчас он хорошо себя чувствует, ждет, пока истечет срок, чтобы получить следующую дозу, потому что российская вакцина в двух дозах», – пояснила Никогосян.
Заместитель генерального директора Национального центра по контролю и профилактике заболеваний Гаяне Саакян в беседе с «Радио Азатутюн» сообщила, что после вакцинации министра к ним поступают звонки от граждан, которые изъявляют желание вакцинироваться.
По словам Саакян, вакцина российского производства еще не получила окончательную регистрацию.
«Во всех случаях все те критерии - безопасность, эффективность, на первом этапе также рассматриваются. А по предварительным данным третьего этапа их достаточно для применения», – сказала она.
По информации армянских властей, вакцина от COVID-19 для населения будет закуплена за счет госбюджета в рамках международной COVAX-платформы, с которой уже оформлен договор. Армения подала заявку на закупку с расчетом на 10% населения: для 300 тысяч жителей будут закуплены 600 тысяч доз вакцины. Она будет бесплатно предоставлена медицинским работникам, хроническим больным, пожилым людям, персоналу закрытых учреждений, социальным работникам.
«Какая вакцина будет через COVAX, мы не можем сказать», – заявили в Национальном центре по контролю и профилактике заболеваний, добавив, что ведут и дополнительные переговоры с производителями.
На днях Великобритания стала первой страной в мире, официально одобрившей широкое использование вакцины против COVID-19, разработанной Pfizer и BioNTech.
- Ранее руководитель Национального центра по контролю заболеваний и общественного здоровья Грузии (NCDC) Амиран Гамкрелидзе заявил, что первую партию вакцины от коронавируса Грузия может получить в марте-апреле 2021 года.
В Тбилиси начался третий раунд переговоров между правительством и оппозицией
Третий раунд переговоров оппозиции и «Грузинской мечты» проходит сегодня в резиденции посла США в Грузии. Грузинские политики проводят встречу с американским послом Келли Дегнан и главой дипломатической миссии Евросоюза в Грузии Карлом Херцелем.
У оппозиционеров есть несколько требований, в числе которых – назначение досрочных выборов либо проведение плебисцита о проведении парламентских выборов в 2021 году, смена избирательной администрации, освобождение политзаключенных и так далее.
Со стороны правящей партии в переговорах участвует исполнительный секретарь «Грузинской мечты» Ираклий Кобахидзе. Перед началом встречи он не сделал комментариев для прессы, – пишет «Новости-Грузия».
Посол Евросоюза в Грузии Карл Харцель считает, что процесс переговоров между правящей партией и оппозицией будет сложным.
«Исходя из процесса переговоров, который активно проходил в течение прошлой недели, для меня совершенно ясно, что процесс диалога будет очень сложным. Мы, посредники, сделали все для того, чтобы стороны смогли обменяться позициями. Было представлено много мнений и предложений. А сейчас настало время принять конкретное решение», – заявил Харцель до начала встречи.
«Грузия сможет найти выход из очень серьезного политического кризиса только на новых парламентских выборах. В противном случае, правительство может назвать это образование хоть римским сенатом, ничего не изменится», – сказал Шалва Нателашвили, лидер Лейбористской партии.
«Грузинская мечта должна сделать важные уступки, иначе переговоры не будут иметь никакого смысла, в противном случае напрасно стараемся и мы, и «Грузинская мечта», и послы», – отметил лидер партии «Граждане» Алеко Элисашвили.
- По итогам состоявшихся 31 октября выборов в Грузии в парламент прошли девять политических партий, однако все восемь оппозиционных партий обвиняют власти в фальсификации результатов выборов. Оппозиция проводит акции протеста и требует провести повторные выборы, в противном случае отказывается работать в парламенте десятого созыва.
- В правящей партии категорически отрицают фальсификацию выборов и заявляют, что они прошли в свободной, справедливой обстановке, что отметили и международные наблюдательные миссии.
В Грузии из-за ухудшения погоды закрыта дорога в сторону границы с Россией
Из-за высокого уровня опасности схода лавин движение всех видов автотранспорта запрещено в сторону границы Грузии с Россией, сообщает департамент автомобильных дорог министерства регионального развития и инфраструктуры Грузии.
В частности, запрет действует на отрезке Гудаури–Коби автодороги Мцхета–Степанцминда-Ларс. На остальном участке дороги движение автотранспорта свободно, – пишет «Новости-Грузия».
Автотрасса Мцхета-Степанцминда-Ларс – единственный действующий сухопутный путь, связывающей Грузию и Армению с Россией.
В Чечне похоронили Абдуллаха Анзорова, обвиняемого в убийстве учителя во Франции
В селе Шалажи Урус-Мартановского района Чечни похоронили Абдуллаха Анзорова, который в октябре во Франции убил учителя Самюэля Пати и был застрелен правоохранительными органами.
Тело Анзорова накануне доставили из Турции, на похороны пришли около 200 человек.
В этот день власти закрыли въезд в село, пропускали только родственников и прописанных в населенном пункте, сообщают местные жители. Видео похорон 6 декабря разошлось в соцсетях.
- Абдуллаху Анзорову, уроженцу Москвы и чеченцу по происхождению, было 18 лет. Несколько лет назад он с семьей переехал во Францию.
- 47-летний Самюэль Пати был убит 16 октября. Незадолго до этого он показывал ученикам карикатуры журнала Charlie Hebdo на почитаемого в исламе пророка Мухаммеда, обсуждая с ними свободу слова. После этого он получал угрозы.
- В начале декабря глава администрации Шалажи Салман Магомадов опроверг новость некоторых российских СМИ о переименовании одной из улиц села в честь Анзорова. Он назвал это "ложью и провокацией".
В Грузии на фоне снижения количества тестов выявлен 2501 новый случай коронавируса
Число жертв COVID-19 в Грузии выросло до 1540 человек. В правительстве сообщили, что от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, скончались еще 36 пациентов.
Как заявил заместитель главы операционного штаба межведомственного совета по борьбе с COVID-19 Бердия Сичинава, за сутки в стране выявили 2501 новый случай коронавируса, 3988 выздоровели.
Общее количество подтвержденных случаев COVID-19 в стране составляет 164 976, выздоровевших – 137 499.
За сутки в клиниках провели лишь 9442 теста (4360 – на антигены и 5082 PCR-тестов). Для сравнения: 5 декабря власти сообщали о 18 095 проведенных тестах.
При этом на выходных масштаб тестирования в стране снижается, – заявлял ранее руководитель Национального центра по контролю заболеваний и общественного здоровья Грузии (NCDC) Амиран Гамкрелидзе.
В стране 25 911 активных случаев COVID-19, тяжелых пациентов – 1135, к аппаратам ИВЛ подключены 417.
- Грузия вышла в лидеры по числу заболеваний коронавирусом на Южном Кавказе. По данным The New York Times, Грузия занимает первое место в мире по количеству новых случаев коронавируса за неделю – на 100 тысяч населения.
- На фоне роста числа заражений коронавирусом грузинские власти с 28 ноября ввели в стране новые ограничения. В крупных городах прекратили работу магазины, рестораны, фитнес-центры и бассейны. По всей стране приостановлено междугороднее пассажирское сообщение, действует ограничение на передвижение в ночные часы (с 21:00 до 05:00).
- Правительство Грузии решило начать программу интенсивного тестирования населения на коронавирус. В течение двух месяцев специалисты в гослабораториях будут проводить около 20 тысяч тестов в день.
Абхазская сторона может потребовать отстранить ОБСЕ от Женевских дискуссий
Власти самопровозглашенной республики Абхазия могут потребовать отстранить Организацию по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) от Женевских дискуссий по стабильности и безопасности. Об этом говорится в заявлении абхазского МИД.
В Сухуми прокомментировали заявление группы друзей Грузии в ОБСЕ и отметили, что организация «полностью исчерпала к себе доверие в качестве объективного посредника переговорного процесса и превратилась в соучастника проводимой Грузией политики».
«Учитывая сложившуюся ситуацию, абхазская сторона оставляет за собой право потребовать исключения из числа Сопредседателей международных Женевских дискуссий по стабильности и безопасности в Закавказье представителей ОБСЕ. В случае, если представители ОБСЕ изменят свое крайне тенденциозное отношение к проблеме урегулирования грузино-абхазского конфликта и предоставят возможность представителям Абхазии выступить в рамках деятельности профильных комитетов ОБСЕ, данная мера позволит пересмотреть подходы абхазской стороны к деятельности этой организации», – сказано в заявлении.
В МИД говорят, что абхазская сторона «никогда не испытывала доверия к этой региональной структуре».
«В период деятельности предыдущего переговорного процесса между Грузией и Абхазией, длившегося с 1993 по 2008гг., абхазская сторона выступала категорически против участия в нем представителей ОБСЕ, в результате чего он проходил под эгидой ООН», – говорится в заявлении.
- На 27-м министериале ОБСЕ группа друзей Грузии (Болгария, Канада, Чехия, Эстония, Финляндия, Ирландия, Латвия, Литва, Норвегия, Польша, Румыния, Швеция, Украина, Соединенное Королевство, США) приняла заявление в поддержку суверенитета и территориальной целостности Грузии. С заявлением в поддержку Грузии выступила и Пятерка председателей ОБСЕ.
- Первый замгоссекретаря США Стивен Биган, выступая на министерском совете ОБСЕ, обвинил Россию в продолжающихся нарушениях суверенитета ряда стран, в том числе Грузии.
- Очередной раунд Женевских дискуссий запланирован на 10-11 декабря. Во встречах принимают участие представители Грузии, России, США, ООН, ОБСЕ, ЕС и самопровозглашенных республик Абхазия и Южная Осетия.
Адвокат Трампа Руди Джулиани заразился коронавирусом
Личный адвокат президента США Дональда Трампа, бывший мэр Нью-Йорка Руди Джулиани получил положительный результат теста на коронавирус. Об этом сообщил в твиттере президент Трамп, назвав в своём твите Джулиани "величайшим мэром в истории Нью-Йорка" и отметив, что он "неустанно работал над разоблачением самых коррумпированных выборов… в истории США" - так он характеризует прошедшие 3 ноября выборы президента, на которых победил оппонент Трампа демократ Джо Байден.
Трамп не признал эту победу и оспаривает её с использованием различных юридических механизмов. Джулиани играет важную роль в этих попытках, которые пока не дали никакого результата.
Ранее, в ходе избирательной кампании, Джулиани неоднократно выступал в СМИ с утверждениями о том, что сын Джо Байдена Хантер, а возможно и сам Байден, якобы совершили коррупционные преступления на Украине. Байден и его сторонники заявляют, что утверждения Джулиани не соответствуют действительности.
Сам Руди Джулиани пока не комментировал своё заражение коронавирусом. О его состоянии не сообщается. Джулиани 76 лет - люди этого возраста входят в группу риска при коронавирусной инфекции. Сам президент Трамп, который на 2 года младше, перенёс её в октябре без осложнений.
В Сухуми восстановили энергоснабжение после аварии
Сегодня утром в Сухуми восстановили энергоснабжение после крупной аварии на подстанции. Об этом сообщили в компании «Черноморэнерго».
Без электроэнергии пока остаётся село Яштуха (Тависуплеба). «Работы продолжаются до полной ликвидации аварии», – заявили в компании.
При этом часть пользователей социальных сетей пишет, что подача электроэнергии в Сухуми восстановлена не полностью.
Пожар на подстанции произошел 5 декабря. В результате без света остались центральная и западная части Сухуми и село Яштуха. Ремонтные работы на поврежденной подстанции велись круглосуточно, в течение двух дней.
- Ранее в Абхазии начались веерные отключения электроэнергии (трижды в день, по два часа). Причина – дефицит электроэнергии на фоне роста потребления «крипто-ферм».
- После отключения некоторых криптоферм суточные ограничения сократили до четырёх, затем до двух часов. Абхазские депутаты рекомендовали запретить майнинг криптовалют до окончания ремонта «Ингури ГЭС».
В Венесуэле проходят парламентские выборы. Оппозиция их бойкотирует
В Венесуэле в воскресенье проходят парламентские выборы. Национальная ассамблея - единственный орган власти в стране, который не контролирует Николас Мадуро и его Социалистическая партия.
Оппозиция во главе с Хуаном Гуайдо - нынешним главой парламента, которого ряд стран, включая США, признают легитимным исполняющим обязанности президента Венесуэлы - бойкотирует выборы. Она утверждает, что в условиях, когда все рычаги власти находятся в руках Мадуро, честные выборы невозможны.
Ряд оппозиционных кандидатов всё же принимают участие в выборах, однако ожидается, что в создавшихся условиях сторонники Мадуро вернут себе большинство в парламенте. Страны, не признающие Мадуро легитимным президентом, скорее всего не признают итоги выборов. Госсекретарь США Майк Помпео назвал их мошенничеством и обманом, отметив, что их результаты не будут отражать волю венесуэльского народа.
Оппозиция одержала победу на выборах в парламент 2015 года. Однако сторонники Мадуро созвали так называемую Национальную конституционную ассамблею, к которой перешла часть полномочий парламента, а сам Мадуро победил на выборах президента, который оппозиция бойкотировала. Сторонники Гуайдо не признали победу Мадуро, после чего в начале 2018 года Гуайдо провозгласил себя временным президентом. Однако его сторонникам не удалось взять под свой контроль какие-либо реальные рычаги власти. Они остались в руках у Мадуро и его приближённых. Соединённые Штаты ввели против режима Мадуро жёсткие санкции, включая эмбарго на поставки нефти из Венесуэлы. Россия и Китай поддержали Мадуро.
Трамп на митинге в Джорджии вновь заявил о непризнании победы Байдена
Президент США Дональд Трамп в субботу выступил на митинге в штате Джорджия - впервые после президентских выборов 3 ноября, свое поражение на которых от демократа Джо Байдена он оспаривает.
Трамп выступил на митинге в поддержку двух сенаторов-республиканцев, которые ведут кампанию в преддверии второго тура выборов в Сенат, назначенного на 5 января.
В Джорджии, согласно официальным данным, Трамп получил на 12 тысяч голосов меньше, чем Байден. Президент оспаривает этот результат, утверждая, что к нему привели фальсификации. При этом как официальные лица в Джорджии - главным образом республиканцы - так и суды отвергают аргументы Трампа и его юристов. Ранее Трамп написал в твиттере, что губернатор-республиканец позволил «фальсифицировать выборы в Джорджии», однако руководители штата продолжают утверждать, что голосование прошло честно. Похожая картина и в других штатах, победу Байдена в которых оспаривает Трамп.
Несмотря на это, Трамп вновь сказал, что уверен в конечном успехе своей борьбы за коррекцию результатов выборов. Участники митинга горячо поддержали президента.
Некоторые сторонники республиканцев опасаются, что упорное нежелание президента признать поражение может повредить кандидатам от партии на выборах в Сенат.
- От исхода выборов в Джорджии зависит, кто будет контролировать Сенат. Сейчас в верхней палате Конгресса 50 мест у республиканцев, 48 - у демократов. Если в Джорджии победит хотя бы один республиканец, то контроль над Сенатом останется в их руках - что может серьезно осложнить исполнение предвыборных обещаний Байдена. Если же победят оба демократа, то решающий 101-й голос окажется у будущего вице-президента Камалы Харрис, то есть у демократов.
Завтра состоится третий раунд переговоров грузинской оппозиции с правящей партией
По словам представителей грузинской оппозиции, завтра, 7 декабря, состоится третий раунд переговоров между оппозицией и правящей партией при посредничестве послов.
Об этом стало известно по завершении сегодняшней встречи представителей грузинской оппозиции, которая прошла в центральном офисе партии «Лело».
Накануне представители оппозиции передали послам-посредникам документ с предложениями оппозиции, среди которых требование о внеочередных выборах и смена избирательной администрации.
Как заявил по окончании встречи лидер «Стратегии Агмашенебели» Георгий Вашадзе, «процесс идет вперед». «На эту ситуацию мы можем взглянуть с осторожным оптимизмом. Разумеется, есть различные версии, ведь нас политических партий так много и не все придерживаются одного мнения по различным вопросам, что абсолютно логично, однако в общей стратегии мы едины. И с единой позицией предстанем на следующей встрече», - заявил Вашадзе.
По его словам, несмотря на то, что как в связи с плебисцитом, так и в связи с внеочередными выборами позиции были разными, все равно оппозиция едина.
По заявлению одного из лидеров «Лело» Бадри Джапаридзе, задача оппозиции заключается в достижении политического соглашения, если не будет соответствующей договоренности, они не обнародуют документы, которые стороны получают друг от друга.
«Наша задача заключается в том, чтобы достичь политического соглашения, разрядить кризис. Мы для этого будем работать постоянно. Надеюсь, что между «Грузинской мечтой» и другими партиями соглашение будет достигнуто. Для этого обе стороны должны предпринять шаги в направлении друг друга», - заявил Бадри Джапаридзе.
- 1 октября в Грузии прошли парламентские выборы, в которых по официальным итогам правящая партия набрала достаточно мандатов для того, чтобы в одиночку сформировать правительство. Оппозиция считает выборы фальсифицированными, отказывается от мандатов и требует проведения внеочередных выборов.
Тысячи сторонников Санду требуют роспуска парламента Молдавии
В столице Молдавии Кишиневе по призыву избранного президента страны Майи Санду тысячи людей собрались на площади у парламента с требованием отставки правительства и назначения досрочных парламентских выборов.
Санду, которая победила на выборах в ноябре, но еще не вступила в должность, призвала своих сторонников выйти на улицы после того, как парламент, большинство в котором контролируют оппоненты избранного президента, принял законопроект об ограничении президентских полномочий. В частности, президент лишается контроля над спецслужбами страны.
На митинге в воскресенье выступила сама Майя Санду - сторонница укрепления связей Молдавии с Европейским союзом, обвиняющая нынешнее пророссийское руководство страны в коррупции. Она обвинила действующего президента Игоря Додона в том, что он не хочет смириться со своим поражением на выборах, а его сторонников в том, что они хотят хаоса в стране и международной изоляции Молдавии, а также не желают бороться с коррупцией.
«Мы пойдем до конца – пока не очистим страну от коррумпированных чиновников», – сказала Санду.
Ее вступление в должность ожидается 24 декабря. Однако, по молдавской конституции, полномочия президента в стране не слишком велики - в частности, правительство формирует парламентское большинство. Сторонники Санду призывают к досрочным выборам в парламент, которые должны, по их мнению, отразить новый баланс сил на политической арене.
Ранее Санду заявляла, что будет добиваться вывода российских войск из самопровозглашенного Приднестровья. Эти заявления вызвали критику официальной Москвы.
Югоосетинская Генпрокуратура объявила в розыск Ацамаза Джабиева
Генеральная прокуратура самопровозглашенной республики Южная Осетия объявила в розыск Ацамаза Джабиева за публичное оскорбление представителей власти.
«Начата проверка в отношении гражданина республики Ацамаза Джабиева по факту оскорблений представителей власти. В помещении прокуратуры Цхинвала 11 ноября Ацамаз Джабиев оскорбил представителей власти нецензурными фразами. Также на Театральной площади столицы 4 декабря Джабиев публично оскорблял представителей власти», - сообщил журналистам следователь Генпрокуратуры Алан Бестаев.
В ведомстве пояснили, что в настоящее время Ацамаз Джабиев скрылся от органов правопорядка и находится в местном оперативном розыске.
Ацамаз Джабиев брат-близнец погибшего после допросов правоохранителей в конце августа этого года Инала Джабиева.
- В Цхинвали уже третий день продолжается бессрочная акция протеста, организованная семьей Инала Джабиева, погибшего после допросов правоохранителей в конце августа этого года, на центральной площади остаются порядка 15 человек. Как рассказала вдова погибшего Оксана Сотиева, семья намерена стоять на площади, пока не добьется справедливого расследования смерти Джабиева и привлечения к ответственности всех причастных к его гибели.
В центральном офисе «Лело» проходит встреча лидеров оппозиционных партий
В центральном офисе «Лело» проходит встреча лидеров оппозиционных политических партий. Предположительно, на сегодняшней встрече оппозиция намерена в очередной раз обсудить планы на будущее и переговоры с властями, сообщает «ИнтерпрессНьюс».
Как заявил в беседе с журналистами один из лидеров «Национального движения» Ника Мелия, «создавшийся в стране политический кризис может быть преодолен лишь проведением новых выборов. Никто из оппозиции не сгодится Иванишвили в качестве фасада. По мнению Мелия, «Грузинской мечты» придется пойти на уступки, поскольку и ее представители «смотрят в глаза реальности».
«Власти знают наши предложения, однако они молчат. Предпринятый властями 31 октября гигантский антигосударственный шаг, выразившийся в непроведении выборов, создал политический кризис. Этот политический кризис необходимо преодолеть – кризис же может быть преодолен лишь проведением новых выборов», - заявил журналистам Ника Мелия. При этом он отметил, что нельзя присваивать легитимацию власти, которая не выиграла выборы, а приписала себе победу.
Лидер партии «Граждане» Алеко Элисашвили заявил перед встречей, что сегодня оппозиция обсудит то, с чем предстанет на третьем раунде переговоров с властями.
«Речь пойдет о подготовке к третьему раунду, как и с чем нам идти на него. Мы все люди разных партий. Представьте таких людей, которые не очень-то любят друг друга и по многим вопросам у них разногласия. Разумеется, и по конкретным вопросам у нас разные соображения, однако посмотрим, до сих пор нам удавалось согласовывать общую позицию, однако удастся ли нам это сделать сегодня, об этом скажу после», - заявил Алеко Элисашвили.
- 1 октября в Грузии прошли парламентские выборы, в которых по официальным итогам правящая партия набрала достаточно мандатов для того, чтобы в одиночку сформировать правительство. Оппозиция считает выборы фальсифицированными, отказывается от мандатов и требует проведения внеочередных выборов.
В Минске, Гродно и Бресте задержаны 65 участников акций протеста
В Беларуси сегодня, 6 декабря, проходят так называемые «Марши воли» против результатов президентских выборов и жестокого насилия со стороны сотрудников правоохранительных органов.
По данным правозащитного центра «Вясна», в ходе протестов в Минске, Гродно и Бресте задержаны в общей сложности 65 человек. Список на сайте центра обновляется в режиме онлайн. В числе задержанных - двое журналистов.
Согласно данным независимого телеканала «Белсат», белорусские правоохранители задержали гродненских журналистов Марысю Харевич и Сергея Людкевича.
Чешская полиция разыскивает гражданина Грузии за жестокое нападение в центре Праги
Чешская полиция разыскивает 27-летнего гражданина Грузии по имени Бачуки Джалагония. Его подозревают в причинении тяжкого вреда здоровью. У следователей есть доказательства, что иностранец напал на 29-летнего мужчину в центре Праги. Нападение произошло на улице Vladislavova в конце октября.
«По до сих пор не установленным причинам после словесной перепалки иностранец очень жестоким способом напал на потерпевшего. В результате мужчину с тяжелым ранением, представлявшим прямую угрозу его жизни, доставили в больницу», - рассказала представитель полиции Ева Кропачова.
Ранее Джалагония уже был судим за насильственное преступление.
Сразу 24 сотрудника центра скорой помощи Сачхере заболели коронавирусом
Сразу 24 сотрудника центра скорой помощи Сачхере (регион Имеретия) заболели коронавирусом, сообщает Общественный вещатель Грузии. COVID-19 у медработников подтвердился по итогам планового тестирования. Некоторых инфицированных перевели в ковид-гостиницы, другие лечатся на дому.
Имеретия лидирует по темпам распространения коронавируса. По числу новых случаев заражений этот регион уступает только Тбилиси. Последний показатель суточного прироста заболевших в Имеретии – 931.
Заражение медиков только усугубляет ситуацию. Сейчас Сачхерский муниципалитет обслуживает одна бригада «скорой». В штатных ситуациях на район отводится четыре бригады.
В настоящее время в ковид-центрах Имеретии лечение продолжают более 1,2 тысячи человек. В медицинском центре Сачхере размещены 180 граждан с COVID-19. Из них 55 остаются в реанимации.
За сутки на Северном Кавказе умерли 33 человека с коронавирусом. Новых заболевших – 1 217
За последние сутки на Северном Кавказе умерли 33 пациента с подтвержденным коронавирусом, число новых заболевших – 1 217.
По данным оперативного штаба, в Дагестане умерли восемь заболевших COVID-19, в Краснодарском крае – семь, в Ставропольском крае и Калмыкии – по четыре, в Чечне и Кабардино-Балкарии – по три, в Северной Осетии – два, в Ингушетии и Карачаево-Черкесии – по одному. Всего на Северном Кавказе за время пандемии умерли уже 3 888 человек, заразившихся коронавирусной инфекцией.
Больше всего новых случаев инфицирования выявлено в Ставропольском крае – 230 человек.
- Ставропольский край + 230 (29 097 за все время эпидемии)
- Краснодарский край + 172 (23 105)
- Чечня + 141 (5 184)
- Дагестан + 124 (19 695)
- Адыгея + 101 (8 635)
- Карачаево-Черкесия + 98 (13 294)
- Кабардино-Балкария + 98 (13 294)
- Калмыкия + 91 (12 227)
- Северная Осетия + 83 (9 847)
- Ингушетия + 79 (9 967)
Всего на Северном Кавказе зарегистрировано 143 840 случаев COVID-19. В целом по России, по официальным данным, на 6 декабря выявлено 2 460 770 пациентов с коронавирусом (российская официальная статистика учитывает положение в аннексированном Крыму).
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