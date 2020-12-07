В Южной Осетии скончался 84-летний пациент с COVID-19

В «красной зоне» Республиканского многопрофильного медицинского центра (РММЦ) Южной Осетии проходят лечение 49 пациентов. Ещё 15 человек находятся в российском военном госпитале в Цхинвали. Об этом агентству «Рес» сообщила главный инфекционист самопровозглашенной республики Элеонора Джиоева.

«В палате интенсивной терапии проходят лечение шесть человек. На неинвазивной искусственной вентиляции легких находятся три пациента. За прошедшие сутки в РММЦ поступил один пациент, выписаны 14 человек с рекомендациями продолжить лечение в амбулаторных условиях», – сказала врач.

Элеонора Джиоева сообщила, что за сутки зафиксирован один случай с летальным исходом.

«Пациент 84 лет поступил в «красную зону» детской больницы 10 ноября: седьмые сутки недомогания с жалобами на лихорадку до 38.5 С, одышку в состоянии покоя, резкую слабость, повышенную утомляемость с диагнозом: коронавирусная инфекция. Двусторонняя полисегментарная вирусная пневмония. Дыхательная недостаточность 2 ст. КТ - 2 (с поражением 40%,). Ишемическая болезнь сердца. Несмотря на проводимую терапию, состояние пациента ухудшалось, и 14 ноября он был переведен а палату интенсивной терапии. Проводилась терапия в соответствии с Протоколом лечения COVID-19. Состояние усугублялось наслоившейся вторичной бактериальной инфекцией - пневмонией вирусно-бактериальной этиологии, нарастали явления почечно-печеночной недостаточности, полиорганной недостаточности. 6 декабря произошла остановка сердечной деятельности, констатирована биологическая смерть», – рассказала Джиоева.

Главный инфекционист обратилась к жителям Южной Осетии и призвала соблюдать все профилактические меры по недопущению распространению новой коронавирусной инфекции.