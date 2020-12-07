Грузинский коронавирус прошел мимо поликлиник

В грузинских больницах остается всего 445 свободных коек для коронавирусных пациентов. Между тем, специалисты отмечают, что уровень госпитализации больных COVID-19 в пять раз выше, чем в Европе и США.

В Грузии зарегистрировано около 26 тысяч больных COVID-19. По словам Бердии Сичинава, заместителя начальника оперативного штаба Координационного совета, 15 204 человека лечатся дома, в стационарах находится 6963 инфицированных, в специальных гостиницах под наблюдением еще 3 744 человека.

Между тем, в медучреждениях зачастую не хватает свободных мест, и смертность, связанная с этим, растет. Руководство Минздрава не раз становилось объектом острой критики со стороны специалистов. Теперь и общественные активисты на акции у стен ведомства потребовали отставки министра Екатерины Тикарадзе.

Впрочем, судя по сегодняшним заверениям главы Минздрава, дефицита коек или врачебного персонала нет и не предвидится.

«1289 человек получают в больницах кислород, 392 человека находятся в реанимации. Сейчас у нас 445 свободных мест для приема больных COVID-19. Кроме того, уровень заражения врачей не находится на угрожающей отметке – 6,5%, Грузия не останется без врачей», – пообещала Тикарадзе на брифинге.

Кроме того, согласно сегодняшнему распоряжению Минздрава, для увеличения коечного ресурса будет отремонтирована часть Республиканской больницы. На эти цели из бюджета будет израсходовано 4 миллиона лари.

По словам замминистра здравоохранения Тамар Габуния, лечение одного человека с инфекцией COVID-19 в больнице стоит в среднем 2 тысячи лари.

«В целом, диапазон от 500 до 10 тысяч лари – в зависимости от степени тяжести каждого заболевания. Эта сумма, конечно, не включает затраты государства на кислород, дыхательные аппараты, обучение персонала или другие элементы подготовки медицинской системы», – сказала Тамар Габуния.

Некоторые специалисты считают, что управление эпидемией с самого начала шло по неверному пути, что очень дорого обходится государству. Доктор медицинских наук, профессор университета Ильи Тенгиз Верулава говорит, что слишком высокий уровень госпитализации перегружает больничный сектор и мешает спасению тех, кто действительно нуждается в помощи:

«У нас лечение в стационаре проходят около 7 тысяч инфицированных коронавирусом из 26 тысяч случаев, или 27%. В Европе этот показатель не превышает 4-5%, а в США - не более 2%. Это означает, что в развитых странах основная нагрузка ложится на первичную систему здравоохранения, менее затратную для государства, а у нас напротив, на дорогостоящий госпитальный сектор. Это говорит о том, что несмотря на обещания властей, этот сектор здравоохранения до сих пор находится в зачаточном состоянии. У нас только в условиях пандемии люди стали узнавать о существовании участкового врача, и использования консультативных онлайн-технологий. Все это непосильной ношей ложится на бюджет, и это будет продолжаться до тех пор, пока не будет реформирована система здравоохранения».

Между тем, специалисты осторожно прогнозируют снижение динамики инфицирования коронавирусом. По словам Амирана Гамкрелидзе, главы Национального центра по контролю над заболеваниями и общественного здоровья, при повсеместном использовании защитных масок уже к апрелю суточная норма выйдет к уровню 200 ежедневных случаев инфицирования, т.е. приблизительно в 10-12 раз меньше, чем сегодня.