Католикос всех армян Гарегин II призвал Пашиняна уйти в отставку

Католикос всех армян Гарегин II призвал премьер-министра Армении Никола Пашиняна уйти в отставку в связи с сложившейся в стране ситуацией. Об этом сообщает пресс-служба первопрестольного Эчмиадзина.

«В нынешнее кризисное время мы отечески призываем премьер-министра Никола Пашиняна принять решение об уходе с поста премьер-министра во избежание потрясений, возможных столкновений и трагических поворотов», – отмечается в послании духовного лидера всех армян.

Ранее с аналогичным призывом также выступил Католикос Великого дома Киликийского Арам I.

Отметим, что в 12:00 по ереванскому времени истек срок ультиматума, который оппозиция дала Николу Пашиняну, чтобы он добровольно ушел в отставку. Оппозиционные партии заявили, что начинают акции гражданского неповиновения.

«Как видите, Никол Пашинян не подал в отставку. Поэтому с этого момента и до 17:00 граждане Республики Армения имеют легитимное право проводить акции мирного неповиновения для того, чтобы выразить свой протест, свое требование», – заявил член состоящего из 16 партий объединения «Фронт спасения отечества» Ишхан Сагателян, который представляет АРФ «Дашнакцутюн». Он призвал граждан проводить акции протеста в рамках закона.