Олеся Маланка: «Сейчас вся ответственность ложится на плечи родителей»

15 октября школы Абхазии закрылись на карантин в связи с эпидемией коронавирусной инфекции. Решением президента Аслана Бжания его срок продлен до 12 января. О том, что происходит с учебным процессом и как с этой ситуацией справляются учителя, ученики и их родители, рассказала педагог-психолог и завуч 3-ей средней школы г. Сухум Олеся Маланка. Она считает, что школы не готовы к дистанционному обучению ни технически, ни психологически.

– Олеся, расскажите, какая сейчас ситуация в системе школьного образования в Абхазии? Как работают школы в условиях пандемии?

– На первый карантин мы ушли весной, но тогда был конец года, педагоги подвели кое-какие итоги, детей индивидуально тестировали, опрашивали, чтобы выставить итоговые оценки, то есть, весной это не чувствовалось так, как чувствуется сейчас.

– А какая ситуация в данный момент?

– Мы начали учебу в сентябре, закрепили материал, который не прошли весной, начали новый материал и тут резко ушли на карантин с 15 октября. Но было объявление, что мы выйдем в школу 24 ноября. И учителя на этот период времени разработали определенные методики, чтобы обучать детей дистанционно. И вот, объявили о продлении карантина до 12 января. Именно сейчас и у учителей, и у родителей началась паника. Что делать дальше? У нас практически полгода обучения выпадают из системы образования.

– То время, что школы не работают, что происходит с учебным процессом? Он идет в какой-либо форме, если идет, то в какой именно?

Мы уже провели совещание с методобъединениями, разработали определенный алгоритм действий, педагоги самостоятельно выбрали удобный формат для дистанционного образования

– Когда мы ушли в карантин 15 октября, директор нашей школы провела экстренное совещание среди завучей, а мы уже провели совещание с методобъединениями, разработали определенный алгоритм действий, педагоги самостоятельно выбрали удобный формат для дистанционного образования – это WhatsApp, Zoom, Telegram, то есть, обычные мессенджеры. Можно было, конечно, использовать и другие платформы, но они, к сожалению, платные и дорогие. Помимо того, что учителя не обладают техническим оборудованием, его нет и у учеников. Сейчас это огромная проблема. Учителя разбивают детей на группы, кто занимается по WhatsApp, кто – по видеосвязи, кто – в формате очно-заочного обучения: делают задания и приносят тетради в школу на проверку. Нет какого-то общего порядка действия, все подбирается индивидуально.

– Сам педагог решает, какой системой пользоваться?

– Да, педагог самостоятельно определяет тот формат, который удобен, в первую очередь, детям и родителям, потому что у нас много молодых педагогов, которые обладают смартфонами, компьютерами и гаджетами, у них выбора больше. Но мы подстраиваемся под детей и родителей, в зависимости от того, какое оборудование есть у них.

– А какая ситуация у возрастных педагогов?

– Учителя пенсионного возраста, которые обладают гаджетами и привыкли уже их использовать, ведут уроки онлайн. Освоить новую платформу им помогают молодые учителя, а также сами ученики. Например, моя мама – учитель математики, она всячески привыкает к WhatsApp и к Zoom. То есть, они стараются. Есть учителя, у которых обычные кнопочные телефоны или стационарные телефоны, они стараются обзванивать детей и дают им задания, а дети уже выполняют их самостоятельно или с родителями и каким-то образом передают на проверку. Или дают задания на период карантина. Так, с 15 октября по 24 ноября было дано задание с тем, чтобы, когда все придут в школу, в виде теста или контрольного зачета учитель мог принять эти ответы. А сейчас я думаю, что эти учителя не смогут продолжать такие уроки. К ним, наверное, будут приставлены наставники, которые помогут освоить эти интернет-платформы. Когда нам объявили, что мы не выходим из карантина, с Управлением образования и руководством школ мы будем собираться и решать, как учиться дальше.

– Расскажите, как реагируют на эту ситуацию школьники, и как реагируют их родители?

Конечно, для родителей это огромный стресс, потому что многие занятые на работе привыкли к такому режиму, когда они привели ребенка в школу, после школы ребенок пошел к репетитору или остался на продленке, сделал там домашнее задание, и эта ответственность с родителей была снята

– Дети очень соскучились по школе. Это тот период, когда все хотят в школу – и ученики, и учителя, и родители. Конечно, для родителей это огромный стресс, потому что многие занятые на работе привыкли к такому режиму, когда они привели ребенка в школу, после школы ребенок пошел к репетитору или остался на продленке, сделал там домашнее задание, и эта ответственность с родителей была снята. А сейчас все ложится на их плечи. Естественно, у родителей огромный стресс, и они требуют открытия школ. А есть родители, которые всегда были заняты образованием детей, они даже не почувствовали, что мы перешли на дистанционное образование. Такие родители регулируют весь процесс обучения ребенка, делают с ним домашнее задание, какие-то новшества сами вводят в образование ребенка. Для них нет этой стрессовой ситуации, они продолжают заниматься, и даже наоборот встали рядом с учителями, и помогают тем, кто не обладает необходимыми навыками. Есть родители, которые ведут WhatsApp-чаты, группы, в общем, помогают учителям.

– Скажите, много у нас таких родителей, для которых это не проблема?

– У нас была вчера конференция педагогов, которую проводило Управление образования, и статистика говорит о том, что начальное и среднее звено – это 55% детей, которые проходят онлайн-образование, т.е. можно сделать вывод, что половина родителей приняли эту ситуацию и совместно с учителями решают проблемы.

– А что с другой половиной происходит?

– Другая половина требует открыть школы, но в условиях нашего карантина я не думаю, что это возможно.

– Как реагируют дети на эту ситуацию?

– Дети устали быть дома. Онлайн-образование – это новый для них формат, а все новое детям нравится. Мы им посылаем с различных интернет-ресурсов всевозможные видео-уроки. Такое обучение красочней и интересней, оно увлекательнее. Но есть науки, с которыми дети самостоятельно справиться не могут, – те же дроби, графики, в онлайн-режиме это невозможно объяснить, т.е. нужен визуальный контакт с педагогом.

– Есть ли какая-нибудь методическая помощь со стороны государственных органов системы образования?

Управление образования ни на один день не ушло на карантин, и всячески оказывает поддержку, как учителям, так и родителям, и детям

– Не хочу никого обидеть… Я хочу сказать об Управлении образования города Сухум. С первого дня, как мы ушли на карантин, Управлением образования были даны методические рекомендации, разработаны методики преподавания, предлагались форматы преподавания, платформы, интернет-ресурсы, откуда можно черпать информацию. Управление образования ни на один день не ушло на карантин, и всячески оказывает поддержку, как учителям, так и родителям, и детям. Вчера Управлением образования была проведена конференция, на которой присутствовали директора, завучи, методисты школ, где обсуждалась именно проблема дистанционного обучения и пытались придти к какому-то единому решению, как учиться дальше.

– И что на этой конференции предложили, что было решено?

– На конференции присутствовал представитель Фонда ЮНИСЕФ. Сейчас разрабатывается образовательная платформа, где педагоги смогут, наверное, публиковать свои видео-уроки, вести электронный журнал или электронный дневник. Но эта программа в разработке, и, насколько я поняла, они вышли на финишную прямую, она завершится к концу декабря. Но до конца декабря мы же должны что-то делать… Вот, учителями разрабатывались методики, предлагались варианты, как не потерять учебный процесс, не оставить детей без образования. Мы все очень надеемся, что в январе выйдем в школу, хотя бы по графику, потому что эта ситуация уже дошла до критической точки.

– А в чем критичность, поясните, пожалуйста?

– Мы потеряли полгода, и если мы выйдем в январе, то сумеем догнать. Вчера на конференции учителя говорили, что готовы работать в выходные дни, лишь бы догнать программу, которая была упущена. Если мы выйдем в январе, то вероятность того, что мы сможем пройти программу, все-таки есть, потому что какие-то устные темы можно освоить в системе онлайн, дистанционно, а такие предметы как русский язык, математика, геометрия и другие требуют присутствия детей и педагогов в классе.

– Олеся, на ваш взгляд, насколько готова система образования к онлайн-обучению? Как вы оцениваете возможности использования онлайн-образования в Абхазии?

Есть хорошее выражение: «Не можешь изменить ситуацию, измени отношение к ней». Я думаю, что нам надо сейчас всем объединиться – и учителям, и родителям, и детям, – и просто пережить этот карантин и по возможности, максимально дать детям образование

– Во-первых, мы не готовы технически. Этот карантин свалился нам на голову так неожиданно, что мы не успели к нему подготовиться – ни учителя, ни некоторые ученики не обладают оборудованием. Но я считаю, что мы должны из всего извлекать плюсы. Даже когда мы выйдем из карантина, когда вернемся в прежний формат обучения, все равно дистанционное образование можно применять к тем детям, которые не могут посещать школу, например, по болезни. Но на сегодняшний день мы не готовы не только технически, мы не готовы психологически, потому что все новое всегда страшно. Представьте себе учителя, который на протяжении 20-ти лет работал по одному режиму, и сейчас просто взять и кардинально все поменять, для этого нужно время и психологическая подготовка. То же самое касается родителей. Когда они привыкают к определенному режиму – ребенок пошел в школу, получил образование, пришел домой, сделал уроки, родитель может почти не участвовать в этом процессе. А сейчас вся ответственность ложится на плечи родителей. Но и в этом я вижу плюсы. Сегодня родитель может самостоятельно оценить потенциал своего ребенка, он видит в формате онлайн-образования, как ребенок занимается, как он отвечает, как выполняет домашнее задание. Несмотря на все, я считаю, что в панику впадать не нужно. К сожалению, это вынужденная мера, и мы ничего изменить не можем. Есть хорошее выражение: «Не можешь изменить ситуацию, измени отношение к ней». Я думаю, что нам надо сейчас всем объединиться – и учителям, и родителям, и детям, – и просто пережить этот карантин и по возможности, максимально дать детям образование.

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия