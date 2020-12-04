Инал Габлия: «Если карантин закончится, мы сразу начнем обучение в школах»

Сегодня в Сухуме состоялась пресс-конференция министра просвещения и языковой политики Абхазии Инала Габлия, посвященная проблемам школьного образования в период коронавирусной пандемии.

Министр напомнил, что в республике до 12 января 2021 года действует распоряжение президента, по которому в школах продлен карантин. Прогнозировать сложно, число заболевших увеличивается с каждым днем. Пусть никто не думает, что коронавирус его наверняка не коснется. Всем нужно соблюдать меры безопасности.

В министерстве обсуждались различные варианты организации учебного процесса, в том числе предложения, поступавшие из регионов. Некоторые предлагали разбить классы на группы и проводить занятия в них. Однако, такая форма уже практиковалась в сентябре, но она не предотвратила случаи заболевания. В ведомстве поставили задачу перед дирекциями школ, чтобы те перешли в онлайн-формат обучения. Уроки должны проходить в прямом эфире, если же у кого-то нет такой возможности, то можно использовать видеоуроки в записи. Если нет и такой возможности, то мы, сказал министр, предложили использовать готовые видеоуроки из интернета. Например, есть Яндекс-школа, есть электронная школа, которую нам прислали российские коллеги. Контролировать процесс такой формы обучения должна дирекция школы, если же школам нужна помощь, министерство всегда готово откликнуться. У многих семей нет возможности обеспечить ребенка необходимой техникой для участия в онлайн-уроках. «Мы направляли письма и за границу, нашим диаспорам, с просьбой помочь с техникой. Видимо, возможностей таких нет», – сказал Габлия.

Министр отметил, что ранее уже проводились специальные тренинги для учителей, как проводить уроки, например, на платформе ZOOM.

Верный своему принципу на вопросы, задаваемые как на абхазском, так и на русском языках, отвечать исключительно на государственном, абхазском, Инал Габлия все же по просьбе журналистов в трех случаях продублировал свои ответы и на русском. Так, относительно того, имеется ли в министерстве какой-то конкретный план по наверстыванию школьниками пропущенных занятий, Габлия сказал:

«Самый главный план и цель – систему выстроить образования. Не «нагнать» программу, не успеть за тем, что они не прошли, дети, а поставить систему на новые рельсы. Хоть и временные, но сделать это. Возможно, карантин продлится. Что мы будем делать в этом случае? Вот так же сидеть сложа руки, ничего не учить, ничем не заниматься? Нет. Поэтому сейчас идет строительство системы по плавному переходу на дистанционное обучение. Но если, дай Бог, карантин закончится, мы сразу же начнем обучение в школах».

Отвечая на вопрос, известно ли ему о создании такой группы в абхазском сегменте соцсети «Фейсбук» – «Вернем детей в школу!», он ответил:

«Я не видел этой группы. Но обязательно посмотрю, мне интересно, что пишут люди по этому поводу».

Относительно митингов родителей против продления карантина в школах, один из которых состоялся в Пицунде, а другой планировали провести в Сухуме, но потом отказались от этой идеи, Габлия сказал:

«Я, конечно, как и большинство родителей, не поддерживаю прекращение процесса обучения, но в сложившейся ситуации мы вынуждены идти на это. Никто этого не хотел, никто не ждал, никто болеть не хочет. Правильно? Не только коронавирусом, но и гриппом и всеми стальными заболеваниями, ОРВИ, что тоже сейчас актуально. В зимний период мы должны очень внимательно относиться не только к своему здоровью, но и здоровью своих родных, близких, друзей, детей. Лучше быть здоровым – это цель номер один. А в январе, дай Бог, мы снова пойдем в школы, если цифры будут хорошие. Если, скажем, выйдем на какой-то минимум заболевших, как было в марте, – это будет вообще замечательно».

Последним на пресс-конференции прозвучал вопрос, который хоть и не относился к ее теме, но интересовал в обществе многих: как Инал Габлия может объяснить неожиданно появившееся позавчера интернет-сообщение, что решением фонда общественной организации «Послы доброй воли Абхазии» он исключен из состава послов за нарушение Устава. Министр ответил:

«Причину и я не знаю. Знают только они. Когда меня включали в состав Послов доброй воли, меня никто заранее не уведомлял, узнал по факту. После они сообщили о том, что меня оттуда исключили. Это меня позабавило, конечно. Это, на мой взгляд, и неправильно, и неуважительно, и не имеет никакого смысла. Говорят, что я должен был совершать добрые дела для народа Абхазии. Но я недобрых дел не совершал. И вообще министрам не нужно быть послами доброй воли, у них свои обязанности».

Он добавил: у него есть догадки, что это произошло по личностным причинам, но не будет догадками делиться.

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия