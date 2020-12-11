Саломе Зурабишвили: «Мы устали ходить по кругу!»

Президент Грузии Саломе Зурабишвили считает, что страна устала от попыток управлять политическими процессами с улицы. Об этом, как пишет «Интерпрессньюс», она заявила на открытии пленарного заседания парламента десятого созыва.

«Мы устали! Необходимо прислушиваться к обществу в этом зале и за его пределами. Мы устали ходить по кругу! От попытки управлять политическими процессами с улицы, угроз и провоцирования дестабилизации вместо диалога! В течение тридцати лет каждое поколение стояло на улице! Все, в том числе и я, стояли на ступенях парламента. Сегодня же стране нужно другое! Мы устали от постоянной борьбы между двумя политическими полюсами: звиадисты и антизвиадисты, шеварднадзисты и антишеварднадзисты, и это продолжается и сегодня. В то время, как стране нужны деполяризация, солидарность и единство! Мы устали от бесконечной брани, оскорблений, пренебрежения грузинской и кавказской традицией вежливости! Ненависть оставляет страну разделенной, незащищенной и ослабленной в то время, когда ей больше всего необходима мобилизация национальной энергии для преодоления вызовов. Терпение общества исчерпалось, ибо прошло почти 100 лет с тех пор, как XI российская армия захватила независимую Грузию. Почти 30 лет, как восстановлена независимость и закончилась советская империя и мы строим государство. 30 лет же это возраст зрелости - и для человека, и для государства. Время разорвать заколдованный круг!», – заявила Саломе Зурабишвили.

Как пишет Первый канал Грузии, президент также отметила, что «время идеологий прошло».

«Коммунизм закончился, даже ультралиберализм не оправдал себя, даже ультрапатриотизм является противоположностью настоящей национальной позиции. Фанатизм разрушает общество и уничтожает личность. Своеобразный колониальный комплекс, препятствующий полноценному восприятию независимости; мы мало верим в себя, в слова и мысли, которые приходят изнутри. Это лишает нас уверенности в себе, без которой невозможно верить в себя и эффективно управлять страной. Это наша слабость, которая заставляет нас, например, постоянно отстаивать нашу принадлежность к Европе, когда это является сущностью нашей истории и культуры», – сказала Зурабишвили.