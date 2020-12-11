Парламент Грузии десятого созыва объявлен полномочным, правительство ушло в отставку

Депутаты парламента десятого созыва 87 голосами признали полномочия 150 депутатов – в том числе оппозиционеров, бойкотирующих работу законодательного органа.

Все лица, которые были объявлены ЦИК избранными в результате выборов 31 октября, стали полноценными членами парламента, а полномочия парламента предыдущего созыва прекращены, – пишет «Интерпрессньюс»

После признания полномочий полного состава парламента члены «Грузинской мечты» принесли присягу на верность стране. Тест присяги зачитала председатель Центральной избирательной комиссии Тамар Жвания: «Я, представитель всей Грузии, подотчетный ей, перед Богом и народом заявляю, что буду добросовестно исполнять права и обязанности члена парламента, служить защите конституционного строя, независимости, единства и целостности страны, интересов народа, прав и свобод граждан, могущества Грузии».

После того, как был зачитан текст присяги, члены парламента произнесли «Клянусь», затем был исполнен государственный гимн Грузии.

«Новости-Грузия» пишет, что правительство Грузии во главе с премьер-министром Георгием Гахария ушло в отставку после начала работы парламента десятого созыва.

С этого момента премьер и его кабинет считаются исполняющими обязанности. В течение двух недель правящая партия «Грузинская мечта» должна будет представить депутатам кандидатуру нового главы правительства. Известно, что их кандидатом вновь будет Гахария.

Сформировав свой кабинет, ему необходимо будет представить парламенту свою программу. За выражение доверия должны проголосовать как минимум 76 депутатов. «Грузинская мечта», получившая 90 мандатов, сможет сделать это без поддержки оппозиции.

Согласно конституции, если парламент не утвердит новое правительство в установленные сроки, президент распустит законодательный орган и назначит внеочередные выборы.