Сухумский энергокризис: «Нам придется вводить ограничения и ночью»

Задолго до запланированной на начало будущего года остановки Ингурской ГЭС – на капитальный ремонт деривационного тоннеля – у Абхазии была достигнута договоренность с российскими энергетиками о перетоке на время этого ремонта электроэнергии из РФ. Конечно, по гораздо большей цене, чем та, за которую платят ее потребители в республике. Но такой переток и в предыдущие годы осуществлялся на более короткий срок, когда уровень воды в Джварском водохранилище ИнгурГЭС, обычно в конце зимы, падал до критической отметки. Нынче же ИнгурГЭС по этой причине может остановиться уже к 25-27 декабря.

Информацию на внеочередном совещании в РУП «Черноморэнерго» представил начальник диспетчерской службы электростанции Гурам Джаджая. По его словам, на 9 декабря вода в водохранилище опустилась до 443 метров над уровнем моря. Это означает, что при продолжающемся потреблении около 10 миллионов киловатт-часов в сутки он будет падать ежесуточно на полтора метра. Специалист сказал: «Если переток электричества из России мы начнем после того, как уровень воды в Джварском водохранилище упадет до 420 метров, то нам придется брать его по всем трем воздушным линиям – 500, 220 и 110 киловольт и «гасить» полное потребление Абхазии… В последнее время наблюдается, что дневные нагрузки стали приравниваться к ночным нагрузкам. Если так будет продолжаться, я думаю, нам придется вводить ограничения и ночью, потому что линии перегружаются и тогда».

В ходе совещания гендиректор предприятия Михаил Логуа сообщил, что порядка 60 миллионов рублей необходимо, чтобы иметь аварийный запас материалов, и еще 12-15 миллионов рублей нужно для подготовки оборудования РУП «Черноморэнерго» к зимнему периоду, в итоге получается сумма в 72-75 миллионов рублей.

Сегодня «Эхо Кавказа» побеседовало с пресс-секретарем «Черноморэнерго» Алхасом Гагулия, и он, прежде всего, сказал: «К перетоку мы технически полностью готовы, можем получить его в любое время».

Что касается ремонтных работ в столице Абхазии и веерных отключений, Гагулия сообщил:

«Вы знаете, что была большая авария на подстанции «Сухум-1». Соответственно, абоненты этой подстанции находятся в данное время под жесточайшим ограничением на подачу, потому что у нас дефицит трансформаторной мощности. Что это означает? Там стояло два трансформатора по 25 мегаватт, общей мощности 50 мегаватт. Ввели в строй пока один. Соответственно говорить о графике отключений… Он у нас в какой-то момент получался два часа через два, но потом мы смотрим уже в онлайн-режиме по нагрузкам на каждый конкретный фидер, и когда нагрузка на него приближается к критической, мы его отключаем. Поэтому получается – и на полтора часа даем свет, ограничиваем на два, на три. Например, вчера мы ограничивали на четыре часа, потому что переподключали оборудование, снимали некоторые фидеры, переключали на новые ячейки. Ремонт не останавливается ни на минуту, проводятся регламентно-ремонтные работы на трансформаторе, вышедшем из строя, мы надеемся в ближайшее время ввести его в строй.

– Ну, где-то еще недели две будут работы продолжаться, да?

– Я не думаю, что так долго. Мы стараемся делать это все очень быстро. Чтоб вы понимали, подобные работы у наших коллег из других стран занимают не в пример гораздо большее время. То, что мы делаем за двое суток, там обычно делают дней за 10-15. Те, кто питается от других высоковольтных линий, например, «Шешелет», это восточная часть Сухума и дальше, под эти ограничения, безусловно, не попадают. Попадали еще под эти ограничения также абоненты подстанции «Сухум-2», потому что некоторые мощности были перенесены на нее.

– Говорят, за счет этих больших ограничений в центре города происходит общая экономия и в других местах веерные отключения сокращаются?

– Да, в результате аварии, безусловно, есть экономия… И есть проблема, которая стала критической в наше время, – это вот эти майнинговые фермы. И кроме этого, не надо забывать, что в это время года у нас постоянно возрастают естественные нагрузки.

– Где-то мелькнула такая цифра, в соцсетях, что эти майнинговые фермы повысили примерно на треть нагрузку на энергосистему в Абхазии. Так это или нет?

– Ну, не на треть, но у нас нагрузки выросли по сравнению с прошлым годом процентов на двадцать.

– Но сейчас принято уже постановление кабмина о запрете добычи криптовалюты до 1 июня 2021 года. Но если этому решению не будут подчиняться и все равно подключаться к энергосистеме?

– Мы уже просто пошли по пути… Отрезаем провода, отключаем объект от сети. То есть он не опломбируется, а полностью обесточивается. Проблема, правда, в том, что когда большие фермы закрываются, их оборудование «растекается» по населению. Там по пять, десять, двадцать штук они ставятся в частных домах, и это вызывает сложности».

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия