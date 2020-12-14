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COVID-19 в Южной Осетии: выявлено 24 новых случая
В Южной Осетии выявили 24 новых случая коронавируса. Об этом агентству «Рес» сообщила заместитель главы Юго-Осетпотребнадзора самопровозглашенной республики Анна Гаглоева.
По словам главного инфекциониста Южной Осетии Элеоноры Джиоевой, в «красных зонах» Республиканского многопрофильного медицинского центра (РММЦ) проходят лечение 65 пациентов. Еще один человек находится в российском военном госпитале в Цхинвали.
«В палате интенсивной терапии находится один пациент, еще один пациент на неинвазивной искусственной вентиляции легких», – отметила Джиоева.
По информации югоосетинских властей, наблюдается спад заболеваемости коронавирусной инфекцией, однако специалисты призывают граждан «не расслабляться и соблюдать все меры предосторожности».
Другие новости дня
Брат главы Северной Осетии стал участником ДТП, в котором погибла целая семья
Родной брат главы Северной Осетии Вячеслава Битарова, 67-летний Казбек Битаров стал участником ДТП в Кабардино-Балкарии, в котором погибла семья из четырех человек.
Как рассказал Кавказ.Реалии источник в правоохранительных органах, 12 декабря на 382-м километре автодороги "Кавказ" Land Cruiser врезался в "ВАЗ". Все пассажиры "семерки" скончались: отец, мать и двое малолетних детей. Битаров не получил серьезных травм и находится в больнице.
"Из-за огласки по документам думают провести другого водителя. Хотя идёт следствие, но по предварительным данным это водитель Land Cruiser выехал на встречную полосу. Но виноватым попытаются сделать водителя «ВАЗ» ", – поясняет источник.
В пресс-службе кабардино-балкарского МВД не подтвердили и не опровергли информацию о личности водителя джипа, сославшись на то, что "не имеют право разглашать персональные данные". Также в МВД отметили, что не владеют информацией о том, возбуждено ли уголовное дело, так как это не в их компетенции.
- В сентябре этого года прокуратура Северной Осетии начала комплексную проверку законности оформления земельных участков, которые оказались в распоряжении группы компаний "Бавария", принадлежащей главе региона Вячеславу Битарову. Проверка была назначена после неоднократных журналистских запросов.
- В апреле 2020 года в отношении племянника Вячеслава Битарова, депутата парламента Заура Битарова было возбуждено дело об административном правонарушении. Его обвиняли в оскорблении участников митинга ковид-диссидентов: он назвал собравшихся людей "овцами". Однако по истечении срока давности административное дело было прекращено.
В Гагрском и Гудаутском районах Абхазии горят леса
В Гагрском и Гудаутском районах Абхазии горят леса. По информации МЧС самопровозглашенной республики, сообщение о пожаре в селе Псахара (Колхида) Гагрского района поступило 13 декабря вечером.
«Выехавшие на место два пожарных расчета предотвратили распространение огня на близлежащие дома. Из-за отсутствия подъезда спецтехники к очагу возгорания огонь распространился в горной местности. На данный момент примерная площадь возгорания 30 гектаров», – сказано в сообщении.
В Гудаутском районе пожар возник 12 декабря в районе села Отхара. Площадь возгорания около 15 гектаров.
«Также, из-за труднодоступности очага возгорания, пожарные не могут приступить к тушению огня. Вместе с тем сотрудниками МЧС ведется круглосуточный мониторинг для недопущения распространения огня на населенный пункт», – говорится в сообщении
Bellingcat назвала имена сотрудников ФСБ, «причастных к отравлению Навального»
К отравлению российского оппозиционера Алексея Навального могут быть причастны сотрудники ФСБ, утверждают издания Bellingcat, The Insider, Der Spiegel и телеканал CNN в совместном расследовании.
Прежде чем отравить Навального, предполагаемые сотрудники ФСБ негласно наблюдали за ним, следуя в те же города, что и он. Начиная с 2017 года, когда Навальный объявил о своей президентской кампании, они совершили 30 перелетов, совпадающих с маршрутами оппозиционера.
Как пишет Настоящее время, свои выводы расследователи основывают на данных о перелетах и мобильной связи, источник которых не разглашается.
Трое путешественников под прикрытием – 40-летний Алексей Александров, 44-летний Иван Осипов и 40-летний Владимир Паняев, следовали за Навальным в Новосибирск, а затем в Томск, где он был отравлен 20 августа 2020 года, утверждает Bellingcat.
- Алексей Александров (оперативный псевдоним – "Алексей Фролов") окончил мединститут в Москве и какое-то время работал врачом скорой помощи и военным врачем. Настоящему Времени удалось подтвердить эти данные по опубликованным в сети базам данных, где он упоминается как сотрудник московской подстанции № 26. Как утверждают расследователи, он пришел работать в ФСБ в 2013 году и находился в Томске в день отравления Навального. Расследовали называют его ключевым членом группы оперативников.
- Иван Осипов ("Иван Спиридонов"). Известно, что он также врач по образованию. Расследователи нашли его профили в соцсетях, но Осипов перестал писать в "ВКонтакте" в 2012 году, предположительно, тогда он мог пойти работать в ФСБ.
- Владимир Паняев до работы в Институте криминалистики ФСБ служил в пограничной службе ФСБ, а после – был соучредителем компании по продаже антибактериальных ламп. Расследователи выяснили, что он живет в одном доме с Алексеем Навальным. Правда, после отравления политика адрес регистрации Паняева изменили на "Лубянка, 1", где находится ФСБ.
Их поддерживали и контролировлаи еще как минимум пять сотрудников ФСБ, некоторые из также прибыли в Омск, где был госпитализирован Навальный.
Все они могут иметь отношение к Институту криминалистики ФСБ, откуда, по утверждению расследователей, кооодинировалось отравление оппозиционера.
Отравление в Томске - не первое, говорится в расследованиях - за два месяца до этого те же люди могли совершить покушение на оппозиционера в Калининграде и едва не убили при этом его супругу Юлию Навальную.
Вот что сам Навальный рассказывает в своем блоге:
"6 июля мы с женой были в поселке Янтарный под Калининградом. Утром пошли гулять, гуляли долго. Затем вошли в номер, а потом пошли обедать в кафе на пляж. И по дороге Юле стало плохо. Причем ей становилось хуже и хуже, и так стремительно, что, когда мы дошли до кафе и заказали еду, она поняла, что ей даже сидеть тяжело. Я спрашивал: "Что у тебя болит? Сердце? Живот? Вызвать скорую?" А Юля сама не понимала и не могла объяснить. Говорила: "Ничего не болит". Решила вернуться в номер, и, как я потом узнал, еле до него дошла, хотя гостиница была совсем рядом. Через час Юле внезапно стало легче, она уснула. На следующий день она чувствовала себе отлично, как будто ничего и не было".
В августе 2020 года была предпринята вторая попытка. Участники операции созванивались друг с другом на протяжении всей поездки, причем общение становилось более интенсивным незадолго до отравления, а также в ночное время (по московскому времени), когда Навальный выходил из гостиницы и направлялся в аэропорт Томска.
В ходе расследования Bellingcat и его партнеры также обнаружили данные, указывающие на существование подпольной программы химического оружия, осуществляемой сотрудниками ФСБ России.
Настощее Время обратилось к предполагаемым координаторам операции - 41-летнему Алексею Кривощекову и 40-летнему Михаилу Швецу - по телефону и мессенджерам, однако они проигнорировали вопросы.
Номер Алексея Александрова был недоступен для звонка.
Отравление Навального – хронология
20 августа российскому оппозиционному политику Алексею Навальному стало плохо в самолете во время полета из Томска в Москву. Лайнер приземлился в Омске, где основателя Фонда борьбы с коррупцией в состоянии комы отправили в реанимацию. Соратники оппозиционера заявили, что он мог быть отравлен в аэропорту перед вылетом.
Российские врачи не обнаружили наличие опасных веществ в организме Навального. Клиника Charité в Берлине, куда Навальный был позже доставлен на лечение, 24 августа подтвердила, что 44-летний оппозиционер был отравлен химическим веществом. 2 сентября официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт заявил, что в организме Алексея Навального нашли следы отравляющего вещества из группы "Новичок". Оно, по данным британских властей, использовалось при покушении в Солсбери в 2018 году на российского разведчика Сергея Скрипаля и его дочь. 6 октября стало известно, что эксперты Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) обнаружили в анализах Алексея Навального следы отравляющего вещества из группы "Новичок.
Российские власти категорически отрицают причастность к отравлению Навального. Президент Владимир Путин заявил, что если бы власти действительно хотели отравить Навального, то его бы не выпустили на лечение в Германию.
Ранее в совместном расследовании Bellingcat, The Insider, Радио Свобода и Der Spiegel отмечалось, что Алексея Навального могли отравить "Новичком" с применением новой системы доставки вещества в организм – "нанокапсулы смерти". Расследователи утверждают, что Москва продолжила работу над химоружием после отчета о его полном уничтожении.
The Washington Post опубликовала статью о грузинских шахматистках
Авторитетное американское издание The Washington Post опубликовало статью о грузинских шахматистках, в которой упоминает нескольких спортсменок, начиная с 17-летней Като Пипия, недавно выигравшей школьный чемпионат мира по онлайн-шахматам, заканчивая легендарной шахматисткой Ноной Гаприндашвили. На сегодняшний день из 37 женщин, получивших звание гроссмейстера, шесть - грузинки.
Статья отражает повышенный интерес к шахматам, возникший в мире после нового художественного сериала Netflix «Ферзевый гамбит», где среди вымышленных персонажей упоминается реальная грузинская шахматистка Нона Гаприндашвили, – отмечает «Новости-Грузия».
«На протяжении десятилетий крошечная Грузия имеет большой вес на мировой шахматной арене. Для грузинских женщин тропа была проложена их собственной героиней, Ноной Гаприндашвили, чье восхождение на вершину шахматного мира в эпоху холодной войны имеет свои параллели с вымышленной Бет Хармон из сериала «Ферзевый гамбит», – пишет The Washington Post.
Гаприндашвили в 1978 году вошла в историю, став первой женщиной, получившей звание гроссмейстера. В свои 79 лет она все еще играет на турнирах. Она выиграла женскую секцию в категории 65 лет и старше на чемпионате мира среди взрослых в Бухаресте, Румыния, в ноябре 2019 года, «и вдохновляет новое поколение девочек и молодых женщин в стране, где чемпионки по шахматам могут получить статус звезды».
Вторая успешная грузинская шахматистка, о которой упоминала Washington Post, – это Нана Александрия, которая трижды выиграла чемпионат Советского Союза среди женщин в возрасте до 20 лет и стала, среди прочего, «женским международным гроссмейстером».
Еще одна шахматистка, Майя Чибурданидзе, боготворила Гаприндашвили в детстве, но победила ее в 1978 году, взяв титул чемпионки мира по шахматам среди женщин и удерживая его в течение 13 лет. Чибурданидзе стала второй после Гаприндашвили женщиной, ставшей гроссмейстером.
Песков - журналистам: спросите Путина о заказчике убийства Немцова
Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков в понедельник подтвердил, что президент России Владимир Путин знает, кто является заказчиком убийства оппозиционера Бориса Немцова.
Песков, общаясь с журналистами, напомнил, что Путин сам сказал об этом на своей встрече с членами Совета по правам человека 10 декабря. Пресс-секретарь отказался привести какие-либо подробности, предложив журналистам задать вопрос о заказчиках убийства Немцова Путину во время его пресс-конференции 17 декабря.
На встрече с членами СПЧ, отвечая на вопрос Николая Сванидзе о расследовании резонансных дел, Путин дословно сказал: "Убийство Немцова. Недавно я с коллегами ещё это обсуждал, надо дорабатывать, наверное, и там, но в целом всё понятно, исполнители найдены, да и заказчики". Сванидзе уточнил: "Организаторы не найдены", но Путин на эту реплику не отреагировал.
Ранее Путин не раз упоминал о том, что виновные в убийстве Немцова понесли наказание, но ранее не говорил о заказчиках. На одной из пресс-конференций несколько лет назад Путина прямо спросили, обсуждал ли он убийство с главой Чечни Рамзаном Кадыровым (осуждённые исполнители убийства Немцова имели отношение к силовым структурам Чечни). Путин тогда заявил, что "никого прикрывать не собирается", а о Немцове, резко критиковавшем президента, высказался так: "Это совсем не факт, что человека надо убивать".
Борис Немцов был убит 27 февраля 2015 года в центре Москвы. В 2017 году к длительным срокам заключения были приговорены пятеро уроженцев Чечни, которых суд признал исполнителями преступления. По версии следствия, организаторами преступления выступили боец чеченского батальона "Север" внутренних войск МВД Руслан Мухудинов и "иные неустановленные следствием лица". Мухудинов был объявлен в розыск.
Сторона защиты, родные Бориса Немцова и соратники оппозиционера считают, что дело об убийстве по сути не раскрыто. Так, не был допрошен Руслан Геремеев – непосредственный начальник Мухудинова, который, как утверждают адвокаты, и был настоящим организатором преступления. Кроме того, не установлены заказчики. Соратники Немцова говорят о том, что за убийством могли стоять власти Чечни или российские спецслужбы.
Нателашвили обратился в парламент с просьбой прекратить ему депутатские полномочия
Лидер «Лейбористской партии» Шалва Нателашвили обратился в парламент с просьбой прекратить ему депутатские полномочия.
Как пишет Первый канал Грузии, Нателашвили уже подал в законодательный орган соответствующее заявление и заявил, что «Грузинская мечта» узурпировала власть.
«Тирания Иванишвили скоро закончится. Вскоре мы станем свидетелями избирательных реформ, международной изоляции режима и участниками новых демократических и справедливых выборов, которые приведут к созданию многопартийного и ответственного коалиционного правительства», – заявил Нателашвили.
По его словам, в результате единства оппозиции заседание парламента превратилось в партийный съезд «Грузинской мечты».
«Сегодня оппозиция сплочена как никогда. Оппозиция оставила преступную свору одних в зале парламента, эта структура была фактически превращена в съезд партийного актива «Грузинской мечты». Вскоре люди придут к вам и освободят принадлежащее им здание», – сказал Нателашвили.
- По итогам выборов больше всего мест в законодательном органе получила правящая партия «Грузинская мечта» – 90. Остальные 60 мест распределились между восемью оппозиционными силами: 36 мандатов у «Единого национального движения», пять – у «Европейской Грузии», по четыре мандата – у партий «Лело», «Стратегия Агмашенебели», «Альянса патриотов» и «Гирчи», у партии «Граждане» – два мандата, а у Лейбористской партии – один.
- Все восемь оппозиционных партий, получивших мандаты, остаются в режиме бойкота. Они заявляют, что результаты выборов были сфальсифицированы. Пять партий уже подписали меморандум об отзыве партийных списков и отказе от мандатов. Остальные оппозиционеры намерены дождаться окончания переговоров с «Грузинской мечтой».
Грузия с февраля может снять ограничения на международное авиасообщение
Грузинские власти с февраля могут снять ограничения на международное регулярное авиасообщение. Об этом сообщила министр экономики страны Натия Турнава, представляя отчёт о работе ведомства.
Пока неизвестно, будут ли сняты ограничения и для международных туристов. На сегодня упрощенный режим пересечения границы Грузии действует лишь для граждан Франции, Германии, Латвии, Литвы и Эстонии.
Ранее Грузия продлила действующие ограничения на международное авиасообщение до 1 января 2021 года. Запрет не распространяется на прямые международные рейсы, которые выполняются или планируются между Тбилисским международным аэропортом и аэропортами Мюнхена, Парижа, Риги, Доха, Варшавы, Афин, Амстердама, Вены, Берлина и Милана; на регулярные рейсы между Кутаисским международным аэропортом и аэропортами Риги, Катовице, Вильнюса и Дортмунда.
- Грузия с марта прекратила регулярное авиасообщение со всеми странами из-за пандемии коронавируса. Правительство сначало пообещало начать прием международных путешественников с 1 июля, однако затем было заявлено, что из-за сложной эпидемиологической ситуации в мире открытие регулярных международных полетов откладывается.
- С августа возобновились регулярные рейсы в Мюнхен, Париж и Ригу. В начале октября лоукостер Wizzair возобновил регулярные рейсы из Кутаиси в Ригу, а с ноября было решено возобновить регулярное сообщение еще в 12 городов. Однако из-за ухудшения ситуации с распространением коронавируса, запланированные авиарейсы отменить или отложить на определенное время пришлось как грузинским, так и зарубежным авиакомпаниям.
- С 15 сентября граждане Франции, Германии, Латвии, Литвы и Эстонии, для которых ранее Грузия открыла границу без ограничений, обязаны предоставить справку об отрицательном результате ПЦР-теста на коронавирус. Анализ должен быть сдан не позднее 72 часов до момента въезда.
В Грузии предупредили о возможном росте смертности от COVID-19
В ближайшие две недели уровень смертности среди ковид-инфицированных пациентов вырастет, так как в настоящее время около 400 человек находятся в тяжелом и критическом состоянии. Об этом сегодня на брифинге заявил глава Национального центра по контролю заболеваний Амиран Гамкрелидзе.
«Довольно большое количество людей находится в критическом состоянии, около 400 человек находятся на искусственной вентиляции легких, есть критически тяжелые пациенты, и делается все возможное, чтобы спасти их жизни. Повышение смертности ожидалось, обычно рост смертности наблюдается через 2-3 недели после увеличения числа инфицированных», – объяснил Гамкрелидзе.
По его словам, 49 скончавшихся за минувшие сутки ковид-пациентов – это довольно высокий показатель, поэтому он призвал граждан быть очень осторожными после 24 декабря, когда действующие ограничения планируется смягчить.
«49 погибших, которые у нас сегодня- это довольно много. 49 погибших - это тот показатель, когда в стране необходимо вводить меры ограничения. Поэтому мы должны быть очень осторожны в будущем, в отношении реализации политики смягчения ограничений после 24 декабря, мы должны внимательно следить за развитием эпидемиологической ситуации на этой неделе, и координационный совет примет соответствующие решения», – сказал Гамкрелидзе.
- Число жертв COVID-19 в Грузии выросло до 1839 человек. При этом за сутки в стране выявили 1337 новых случаев коронавируса. Это – минимальный показатель с 20 октября.
В результате взрыва мины в Агдаме один человек погиб, двое ранены
В результате взрыва мины в Агдаме один человек погиб, двое получили ранения. По данным Генпрокуратуры Азербайджана, один из пострадавших – военнослужащий, остальные – мирные жители.
Возбуждено уголовное дело по статьям «планирование и ведение оккупационной войны» и «умышленное убийство», говорится в сообщении.
Власти Азербайджана заявляют, что «большая часть освобожденных территорий заминирована», и что потребуется около 13 лет, чтобы сделать их полностью безопасными.
- Подразделения азербайджанской армии вошли в Агдамский район 24 ноября текущего года. Азербайджан вернул себе эту территорию согласно подписанному трехстороннему мирному соглашению по Нагорному Карабаху.
В Армении объявят трехдневный траур по погибшим в Карабахской войне
В Армении с 19 декабря будет объявлен трехдневный траур, сообщил премьер-министр республики Никол Пашинян.
«19 декабря – сороковой день прекращения боевых действий в Карабахе и в этой связи 19 декабря будет объявлен трехдневный траур», – заявил Пашинян во время прямого эфира на своей странице в Facebook.
Он отметил, что 19 декабря будет организовано поминальное шествие от площади Республики в Ереване до военного пантеона «Ераблур», пройдут и другие траурные мероприятия.
«Возможно, что к этому дню будут найдены не все тела погибших, у нас будет много неопознанных тел, но я думаю, что подобное государственное решение больше нельзя откладывать», – заявил Пашинян.
Говоря о ситуации в Нагорном Карабахе, Пашинян отметил, что российские миротворцы уже размещены на участке Хцаберд-Хин Тагер Гадрутского района, где они должны обеспечить, чтобы этот участок оставался под контролем армянской стороны.
«Российские миротворцы должны обеспечить соответствие статуса территории положениям трехстороннего заявления от 9 ноября, поскольку по состоянию на 9 ноября этот участок находился под контролем армянских сил, и он должен оставаться под контролем армянских сил», – заявил премьер-министр.
Оценивая обстановку в связи с обострением ситуации на данном участке, Пашинян заявил, что действия Азербайджана являются откровенно провокационными. По его словам, они направлены на обесценивание присутствия российских миротворцев в Нагорном Карабахе.
«Они хотят показать, что миротворцы не в силах остановить их провокации. Судьба участка Хцаберд-Хин Тагер – первое серьезнейшее испытание российской миротворческой миссии, тем более что Армия обороны Карабаха не может действовать, следуя той же логике, что и азербайджанцы. Я имею в виду, что армянская сторона не должна предпринимать действий, которые могут поставить под сомнение эффективность действий миротворцев», – заявил Пашинян.
Премьер-министр также коснулся вопроса уточнения границ между Арменией и Азербайджаном на Сюникском участке, отметив, что на любом этапе реализации заявления от 9 ноября признанные на международном уровне границы Армении оставались и останутся неприкосновенными.
- По предварительным данным, во время вооруженного конфликта с Азербайджаном с 27 сентября по 9 ноября Армения потеряла более 3,3 тыс. военнослужащих погибшими и пропавшими без вести. По информации Минобороны Азербайджана, в боях погибли почти 2,8 тыс. военных. Более 1,2 тыс. были ранены и проходят лечение в госпиталях, еще около сотни служащих считаются пропавшими без вести.
Рогозин про запуск «Ангары»: «Она летает, черт возьми!!!»
Воздушно-космические войска России в понедельник запустили тяжелую ракету-носитель "Ангара-А5" с космодрома "Плесецк". Ракета несёт на себе макет полезной нагрузки. В Минобороны заявили, что предстартовые операции и старт "Ангары" прошли в штатном режиме.
Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин прокомментировал запуск ракеты на своей странице в твиттере словам: "Она летает, черт возьми!!!". Издание "Медуза" обратило внимание, что похожим образом в 2018 году американский предприниматель Илон Маск прокомментировал первый запуск тяжелой ракеты-носителя Falcon Heavy: "Черт возьми, эта штука взлетела!"
Это второй запуск тяжёлой ракеты-носителя "Ангара-А5". Первый состоялся в декабря 2014 года также с космодрома "Плесецк". Роскосмос утверждает, что новые ракеты используют экологически чистые компоненты топлива.
В госкорпорации считают "Ангару" перспективной замене "Протону-М". В отличие от последних, которые запускаются только с космодрома Байконур в Казахстане, "Ангара" может стартовать и с других площадок, расположенных уже на территории России. Сообщалось о начале серийного производства ракеты в 2023 году. "Ангара" будет использоваться для вывода на земную орбиту как военного, так и научного оборудования.
В США коллегия выборщиков сегодня официально изберёт нового президента
В Соединённых Штатах в понедельник коллегия выборщиков официально изберёт нового президента. По итогам голосования избирателей 3 ноября, кандидат от демократов Джо Байден обеспечил себе голоса 306 выборщиков, а действующий президент Дональд Трамп - 232. Ожидается, что выборщики утвердят победу Байдена, несмотря на то, что Трамп и его сторонники не признают итоги выборов, выступая с утверждениями о фальсификациях.
Каждый из штатов, в соответствии с Конституцией, имеет определённое число выборщиков - их столько, сколько представителей от этого штата заседает в Конгрессе (от трёх до 55 - самое большое число выборщиков у Калифорнии). Кроме того, трёх выборщиков имеет столичный округ Колумбия. Всего их 538.
Коллегия не собирается в каком-то одном месте - голосование организовано отдельно в каждом штате. Предполагается, что выборщики голосуют за того кандидата, который получил в штате большинство голосов избирателей. В истории бывали случаи, когда выборщики отказывались поддерживать того кандидата, за которого должны были отдать свой голос - в 2016 году так поступили сразу 5 выборщиков-демократов и двое республиканцев. Такие случаи, тем не менее, редки, и они никогда не меняли исход выборов.
Трамп и его юристы пытались воспрепятствовать утверждению победы Байдена, подавая иски в суды, а также добиваясь от законодательных собраний ряда штатов, чтобы они дисквалифицировали выборщиков-демократов. Ни один из этих шагов не привёл к успеху. Президент, тем не менее, продолжает настаивать на том, что победу Байдена нельзя признавать. Большинство комментаторов считает утверждения Трампа и его команды о фальсификациях не подкреплёнными доказательствами, к такому же мнению пришли и суды.
Результаты выборов президента 6 января должен формально сертифицировать Конгресс. Члены Конгресса имеют право оспорить результаты голосования в каждом из штатов - причём, если их оспорят хотя бы по 1 члену обеих палат, в Палате представителей и в Сенате может пройти голосование о том, признавать ли результаты голосования в том или ином штате или нет. Многие комментаторы считают, что до этого вряд ли дойдёт - но даже если дойдёт, вряд ли сторонники Трампа добьются успеха, поскольку демократы сохранили большинство в Палате представителей и скорее всего отвергнут любые попытки аннулировать итог выборов в том или ином штате.
Вступление в должность нового президента запланировано на 20 января.
Стрельба в сухумском районе «Турбаза»: ранен один человек
В сухумском районе «Турбаза» произошла стрельба. Как сообщили в МВД самопровозглашенной республики Абхазия, следственно-оперативная группа, выехавшая на место происшествия, установила, что в результате выстрелов из огнестрельного оружия ранен житель города.
«Пострадавший доставлен в Республиканскую больницу с пулевым ранением стопы. На месте происшествия работает группа криминалистов, проводятся оперативно-розыскные мероприятия, направленные на задержание лица, причастного к совершению данного преступления», – заявили в ведомстве.
СМИ сообщают, что пострадавший – сотрудник администрации сухумского рынка.
«Грузинская мечта» представила парламенту кандидатуру Гахария на пост премьер-министра
Партия «Грузинская мечта – демократическая Грузия» официально выдвинула Георгия Гахария на пост премьер-министра страны.
Письмо, представленное парламенту, датировано 12 декабря. Его подписал председатель партии Бидзина Иванишвили.
После признания полномочий нового парламента правительство Грузии в полном составе ушло в отставку. В настоящее время все министры правительства являются исполняющими обязанности.
Как пишет «Новости-Грузия», лидер парламентского большинства Ираклий Кобахидзе сегодня заявил, что у Георгия Гахария будет время до воскресенья, чтобы назвать состав правительства.
«В ближайшие дни состоятся консультации Георгия Гахария с парламентским большинством и на их основании до конца недели обязательно поступит состав правительства. Возможно, это произойдет в ближайшие два-три дня», – отметил Кобахидзе.
По информации председателя парламентского комитета по процедурным вопросам Ираклия Кадагишвили, законодательный орган рассмотрит вопрос о выражение доверия новому кабинету министров предположительно на будущей недели.
«Комплектация правительственной команды состоится, наверное, на будущей неделе. Что касается состава команды, то будут консультации и обмен мнениями», – заявил Кадагишвили журналистам.
Для получения доверия правительство должно получить поддержку минимум 76 депутатов парламента.
- По итогам выборов больше всего мест в законодательном органе получила правящая партия «Грузинская мечта» – 90. Остальные 60 мест распределились между восемью оппозиционными силами: 36 мандатов у «Единого национального движения», пять – у «Европейской Грузии», по четыре мандата – у партий «Лело», «Стратегия Агмашенебели», «Альянса патриотов» и «Гирчи», у партии «Граждане» – два мандата, а у Лейбористской партии – один.
- Все восемь оппозиционных партий, получивших мандаты, остаются в режиме бойкота. Они заявляют, что результаты выборов были сфальсифицированы. Пять партий уже подписали меморандум об отзыве партийных списков и отказе от мандатов. Остальные оппозиционеры намерены дождаться окончания переговоров с «Грузинской мечтой».
В Гальском районе Абхазии обнаружили тело мужчины
В Гальском районе самопровозглашенной республики Абхазия, в селе Чубурхинджи, на берегу реки Ингури обнаружили тело мужчины. Погибший – уроженец Гальского района. Его семья живет в Зугдиди.
Как сообщает источник грузинской службы «Радио Свобода», на теле мужчины обнаружены повреждения.
«Представители местных де-факто властей заявили, что мужчина погиб в результате автомобильной аварии. По неподтвержденной версии, после аварии тело выбросили в реку», – пишет грузинская службы «Радио Свобода».
Факт подтверждают в СГБ Грузии. В ведомстве заявили, что получили информацию при помощи «горячей линии».
Число погибших на Каспии тюленей увеличилось в несколько раз
Северо-Кавказское территориальное управление Федерального агентства по рыболовству насчитало 272 погибших тюленя за минувшую неделю.
Инспекторы управления подсчитывают точное количество тел краснокнижных тюленей на берегу Каспийского моря. Если в середине следующей недели сообщалось лишь о 20 погибших животных, то сейчас их количество только по официальным данным достигло 272.
В связи с этим управление возбудило дело об административном правонарушении. Также проводится административное расследование в отношении неустановленных лиц по статье 8.35 КоАП РФ. Кроме того, так как экспертиза не смогла выяснить причину смерти животных, материалы дела будут переданы в МВД по Дагестану для возбуждения уголовного дела по части 2 статьи 245 УК РФ, сообщает сайт ведомства.
Среди вероятных причин гибели эксперты называют инфекционные заболевания, поэтому в зависимости от решения Россельхознадзора все погибшие животные могут быть утилизированы.
- На прошлой неделе прокуратура Дагестана начала проверку после сообщений о том, что на побережье Каспийского моря между Махачкалой и Каспийском найдены тела 17 мертвых тюленей.
- Положение каспийского тюленя беспокоит ученых давно. В 2018 году его изучением с целью сохранения занялся один из крупнейших вузов Великобритании, Университет Лидса, совместно с Дагестанским государственным университетом.
- В 2017 году власти Дагестана отмечали, что из-за развития нефтедобывающего производства на побережье и в акватории Каспия многие традиционные места обитания тюленя исчезли или оказались сильно загрязнены. Говорилось, что когда-то в Каспийском море обитало около 1 млн особей, но к 2017 году их осталось около 75 тысяч.
СМИ: за атаками на Минфин США стоят хакеры из России
За атаками на Минфин и Национальное управление по телекоммуникациям и информации США стояли российские хакеры. Об этом сообщают Reuters и The Washington Post со ссылкой на источники. По их данным, к кибератаке причастна группировка APT29 (известной также как Cozy Bear). Её связывают с российской военной разведкой. Собеседники Reuters утверждают, что к нападению причастны российские власти.
По данным источников, злоумышленники взломали систему Microsoft Office 365 управления по телекоммуникациям и несколько месяцев отслеживали переписку сотрудников.
Объем утечки данных пока неясен. Расследованием занимается ФБР.
The Washington Post пишет, что Cozy Bear атаковала системы Госдепартамента США и Белого дома во времена президентского правления Барака Обамы, а также на серверы Демократической партии во время предвыборной кампании 2016 года. На прошлой неделе, по данным газеты, эти же хакеры атаковали компанию по кибербезопасности FireEye.
Посольство России в США назвало безосновательными обвинения в хакерской атаке на американские органы власти. "Нападения в информационном пространстве противоречат внешнеполитическим принципам нашей страны", — говорится в заявлении диппредставительства в социальной сети Facebook.
- В сентябре текущего года грузинские власти объявили о кибератаке на Минздрав Грузии со стороны «спецслужб иностранного государства». По информации МВД, хакеры попытались заполучить документацию медицинского характера, в том числе из баз данных тбилисской лаборатории Лугара, а также информацию, связанную с пандемией коронавируса.
- В феврале текущего года Грузия обвинила главное управление Генерального штаба Вооружённых сил Российской Федерации (более известное как ГРУ) в крупномасштабной кибератаке на страну в октябре 2019 года. Страны Запада осудили кибератаку. Министр иностранных дел Великобритании Доминик Рааб заявил, что действия России неприемлемы.
В Грузии выявили минимальное с 20 октября число новых случаев коронавируса
Число жертв COVID-19 в Грузии выросло до 1839 человек. В правительстве сообщили, что от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, скончались еще 49 пациентов.
За сутки в стране выявили 1337 новых случаев коронавируса (это – минимальный показатель с 20 октября). Было проведено 6554 теста, из них PCR-тестов – 3490, экспресс‐тестов на антиген – 3064. Ранее руководитель Национального центра по контролю заболеваний и общественного здоровья Грузии (NCDC) Амиран Гамкрелидзе заявлял, что на выходных масштаб тестирования в стране снижается.
За сутки выздоровели выздоровели 3498 пациентов. Общее количество подтвержденных случаев COVID-19 в стране составляет 191 063, выздоровевших – 161 681.
- Ранее Грузия вышла в лидеры по числу заболеваний коронавирусом на Южном Кавказе. По данным The New York Times, Грузия занимает первое место в мире по количеству новых случаев коронавируса за неделю – на 100 тысяч населения.
- На фоне роста числа заражений коронавирусом грузинские власти с 28 ноября ввели в стране новые ограничения. В крупных городах прекратили работу магазины, рестораны, фитнес-центры и бассейны. По всей стране приостановлено междугороднее пассажирское сообщение, действует ограничение на передвижение в ночные часы (с 21:00 до 05:00).
- Правительство Грузии решило начать программу интенсивного тестирования населения на коронавирус. В течение двух месяцев специалисты в гослабораториях будут проводить около 20 тысяч тестов в день.
ЕС выделил Грузии еще 60 млн евро на преодоление COVID-кризиса
Евросоюз выделил Грузии грант в размере 60 миллионов евро (примерно 240 миллионов лари) на преодоление кризиса, вызванного пандемией COVID-19. Средства предназначены для поддержки реализации антикризисного экономического плана правительства Грузии, сообщили в представительстве ЕС в Грузии.
«Евросоюз продолжает решительно поддерживать Грузию во время пандемии. Грант в размере 240 миллионов лари является частью пакета помощи объёмом 1,5 млрд лари, мобилизованного Евросоюзом и инициативой «Команда Европы» этой весной, целью которого является поддержка правительства Грузии в борьбе с пандемией, а также оказание помощи гражданам Грузии в решении вызовов, перед которыми оказалось множество людей», – отметил посол ЕС в Грузии Карл Харцель.
Как заявили в представительстве ЕС, это – первый транш для Грузии в рамках «Контракта по устойчивости к COVID-19 для Грузии». Всего страна получит 75 млн евро (примерно 300 миллионов лари).
«План включает мероприятия, направленные на снижение негативных последствий, вызванных потерей источников дохода, содействие сохранению рабочих мест, поддержку бизнеса и укрепление системы здравоохранения. Остальные средства будут выделены на основе оценки мер, принятых правительством, которые касаются оказания социальной помощи уязвимым семьям, поддержки бизнеса в сохранении рабочих мест и увеличения количества коек в отделении интенсивной терапии. Этому траншу предшествовал заём в размере 100 миллионов евро (примерно 400 миллионов лари) в рамках программы макрофинансовой помощи, который был реализован 25 ноября этого года», – сказано в заявлении представительства.
Ранее в ЕС заявили, что выделили для Грузии 1.5 млрд лари. Средства предусматривают поддержку системы здравоохранения в стране, социальной сферы и восстановления экономики Грузии.
Reuters сообщил о хакерской атаке против минфина США
Хакеры, поддержанные властями иностранного государства, получили доступ к внутренней электронной переписке министерства финансов США и федерального агентства, которое занимается регулированием в области телекоммуникаций, в том числе интернета. Об этом сообщает агентство Reuters, ссылаясь на источники.
Есть также опасения, что хакеры использовали те же самые методы взлома по отношению к другим государственным структурам США - не сообщается, к каким.
В Совете национальной безопасности заявили, что знают о сообщениях о хакерских атаках и "принимают все необходимые меры". Сам факт атак при этом не подтверждён и не опровергнут. Reuters, однако, сообщает, что атаке на министерство финансов было посвящено специальное заседание Совета нацбезопасности, которое прошло в субботу.
Какое именно государство предположительно стояло за атакой - пока неизвестно. То, что речь идёт именно о государственном участии, по мнению источников, очевидно, поскольку атака была проведена на очень высоком техническом уровне.
- Ранее США обвиняли в организации хакерских атак на свою телекоммуникационную и информационную инфраструктуру власти разных стран - в том числе России, но также Ирана, Китая и Северной Кореи.
- Несколькими днями ранее сообщалось о том, что одна из ведущих мировых компаний в сфере кибербезопасности американская FireEye подверглась хакерскому взлому.
- Как пишет The Washington Post со ссылкой на руководство фирмы, хакеры похитили ценные инструменты, которые компания использует для обнаружения уязвимостей в компьютерных сетях клиентов. В FireEye полагают, что за атакой могут стоять люди, пользующиеся поддержкой на государственном уровне. "Мы стали свидетелями нападения со стороны государства, имеющего высококлассные наступательные возможности", - подчеркнул глава FireEye Кевин Мандия.
В Вашингтоне - стычки сторонников и противников Трампа
В Вашингтоне и ряде других городов США в субботу прошли марши сторонников действующего президента Дональда Трампа, которые - как и президент - не признают победу демократа Джо Байдена на выборах 3 ноября.
14 декабря коллегия выборщиков должна утвердить результаты голосования, согласно которым Байден выиграл в штатах, которые располагают 306 голосами выборщиков, а Трамп может претендовать только на 232 голоса. В пятницу Верховный суд отверг иск штата Техас об аннулировании результатов голосования в четырех штатах, где победил Байден. Трамп и его сторонники утверждают, что там имели место фальсификации, но не привели убедительных доказательств этого.
В Вашингтоне вечером, уже после завершения митинга, произошли столкновения между членами поддерживающей Трампа правой организации Proud Boys и левыми активистами. Полиция вмешалась, чтобы не допустить масштабного побоища. Сообщается о четырех госпитализированных и десятках задержанных.
- Ожидается, что коллегия выборщиков утвердит победу Байдена. После этого результаты выборов президента 6 января должен формально сертифицировать Конгресс. Члены Конгресса имеют право оспорить результаты голосования в каждом из штатов - причем, если их оспорят хотя бы по 1 члену обеих палат, в Палате представителей и в Сенате может пройти голосование о том, признавать ли результаты голосования в том или ином штате или нет. Многие комментаторы считают, что до этого вряд ли дойдет - но даже если дойдет, вряд ли сторонники Трампа добьются успеха, поскольку демократы сохранили большинство в Палате представителей и скорее всего отвергнут любые попытки аннулировать итог выборов в том или ином штате.
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Вечером в воскресенье Трамп написал в твиттере, что наложит вето на недавно одобренный Конгрессом законопроект об оборонных расходах на будущий год. Он, в частности, предусматривает возможность расширения санкций против газопровода «Северный поток-2», а также против Турции - за покупку российской зенитной системы С-400.
Ранее законопроект был одобрен в обеих палатах большинством голосов, позволяющим преодолеть президентское вето. В случае вето документ вернется в Конгресс, где предстоит повторное голосование.
В Батуми произошла стычка между митингующими и полицией
Шесть человек задержаны на акции в Батуми, в ходе столкновения пострадал один сотрудник правоохранительных органов, сообщает Общественный вещатель.
Сторонники «Единого национального движения» хотели войти в здание правительства Аджарии и встретиться с председателем правительства Торнике Рижвадзе, но правоохранители не позволили им это сделать, что привело к конфронтации.
Как заявил начальник управления полиции Аджарии Константин Ананиашвили, во время столкновения сотрудник полиции почувствовал недомогание и в связи с этим был вывезен с территории.
Часть протестующих по-прежнему остается возле Дома правительства Аджарии. Акция перед зданием правительства Аджарии продолжается уже несколько дней. Протестующие требуют отмены результатов выборов 31 октября и проведения новых выборов.
Германия на Рождество и Новый год ужесточает карантинные меры
В Германии с 16 декабря по 10 января - то есть на период рождественских и новогодних праздников - ужесточаются карантинные меры, введенные в связи с эпидемией коронавирусной инфекции. «Немецкая волна» характеризует новые меры как жесткий локдаун, подобный тому, который вводился в стране весной. По всей Германии прекратят работу магазины розничной торговли, за исключением продовольственных, а также закроются школы и детские сады.
Об ужесточении мер договорились канцлер Ангела Меркель и главы 16 федеральных земель Германии в ходе видеоконференции в воскресенье.
На рождественские праздники 24 - 26 декабря разрешены встречи в узком семейном кругу - не более 9 взрослых за одним столом. На Новый год (31 декабря и 1 января) вводится запрет на массовые мероприятия, гражданам настоятельно рекомендуется отказаться от запуска фейерверков.
«Необходимо принять срочные меры» - цитируют агентства слова Меркель. Полтора месяца назад в Германии был введен частичный локдаун, закрылись бары и рестораны, однако магазины и школы работали.
Как отмечает «Немецкая волна», предприятия, пострадавшие от локдауна, могут рассчитывать на получение помощи от государства.
Число новых случаев инфекции в Германии постепенно растет, в субботу оно превысило 20 тысяч за сутки.
Ранее карантинные меры были ужесточены во Франции и Италии, где число новых случаев инфекции постепенно пошло на спад. В ряде стран, например Британии, Австрии и Чехии, ограничения, наоборот, смягчили, однако чешские власти после нового роста числа заболевших вновь собираются ужесточать карантинные меры на следующей неделе.
В странах ЕС пока не началась массовая вакцинация. Сообщается, что вакцина, разработанная Pfizer и BioNTech, может быть сертифицирована в Евросоюзе к 27 декабря. Она уже была одобрена в Британии, первой из стран Запада начавшей массовую кампанию вакцинации, и в США, где такая кампания должна начаться в понедельник. В России было объявлено о начале вакцинации препаратом «Спутник V», однако центры вакцинации пока развернуты, по сути, только в Москве.
- Число инфицированных коронавирусом с начала пандемии в мире превысило 70 миллионов человек - оно приближается к 1 проценту всего населения мира (в странах Европы и США этот показатель близок к 5 процентам). Умерли от COVID-19 более 1 миллиона 600 тысяч человек. На данный момент в среднем в мире на 97 выздоровевших приходится трое умерших.
В Сухуми сняты ограничения на подачу электроэнергии
Компания «Черноморэнерго» сообщила, что в Сухуми сняты все ограничения на подачу электроэнергии. В столице самопровозглашенной республики Абхазия, как заявили в компании, «окончательно проведена работа по перераспределению мощностей», две сухумские подстанции работают в штатном режиме.
«Однако сохраняется опасность перегруза в сети. Работы по отключению незаконных потребителей продолжается», – отметили в компании.
Ранее «Черноморэнерго» сообщила о начале перетока электроэнергии из Российской Федерации.
- Пожар на сухумской подстанции произошел 5 декабря. В результате без света остались центральная и западная части Сухуми и село Яштуха. Ремонтные работы на поврежденной подстанции велись круглосуточно, в течение двух дней. Энергоснабжение частично восстановили 7 декабря.
- До аварии в Абхазии начались веерные отключения электроэнергии (трижды в день, по два часа). Причина – дефицит электроэнергии на фоне роста потребления «крипто-ферм». После отключения некоторых криптоферм суточные ограничения сократили до четырёх, затем до двух часов.
- Кабинет министров самопровозглашенной республики принял решение запретить добычу криптовалют в Абхазии до 1 июня 2021 года. Продлевается ограничение на ввоз в Абхазию майнинг-оборудования.
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