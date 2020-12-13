Югоосетинская неделя: Джабиевы и их площадь свободы

Главное событие недели даже не Южной Осетии, но без преувеличения всего осетинского мира – это бессрочная акция протеста на Театральной площади. Мать замученного на допросе Инала Джабиева Майя, его вдова Оксана Сотиева и сочувствующие им люди требуют объективного расследования убийства, но прежде отставки генерального прокурора, как ответственного за убийство и как главное препятствие объективному расследованию.

Моя коллега Зарина Санакоева провела опрос на улицах Цхинвала. Она спрашивала горожан, как они относятся к пикету родственников Джабиева, считают ли их требования справедливыми, и как, на их взгляд, можно добиться объективного расследования этого дела.

Марина: Протестующим на площади я, конечно, сочувствую, и поддерживаю их, потому что люди уже отчаялись получить ответы на свои вопросы. Ждать какого-то справедливого расследования, наверное, не приходится. Этот протест – крик души. Ждать от властей, что они поймут этих людей, думаю, не стоит, иначе бы они уже предприняли какие-то шаги. В данной ситуации, наблюдая за тем, как ведут себя наши власти, единственный выход из ситуации – это поменять систему. А менять систему у нас никто не будет. Нужно серьезно заняться этим делом и посадить всех виновных, наказать их по букве закона. Думаю, протестующим больше ничего и не надо.

Алла: Я начну с конца вопроса, о том, как можно добиться справедливого расследования. К сожалению, на этот вопрос у меня нет ответа. Очень сложно. Очень. А что касается сочувствия, я не просто сочувствую. К сожалению, я пока не могу находиться с ними, но как только у меня будет возможность, я обязательно присоединюсь к ним. Очень надеюсь, что они все-таки добьются справедливого решения этой проблемы. Как говорил Ганди, даже один шаг – уже начало пути к победе. Главное – начать. Многие люди их осуждают, не понимают, зачем этой женщине в трауре сидеть и мерзнуть там. А у нее другого выхода нет!

Инна: Я искренне сочувствую протестующим, и сама являюсь одной из протестующих против несправедливого расследования и несправедливости в целом. Я считаю, что смена определенных фигур даст правильный результат в расследовании этого дела. Это, в первую очередь, отставка генерального прокурора и ограничение его доступа к документам, ограничение его влияния. И тогда расследование пойдет уже по другому пути, что приведет к справедливости в этом деле.

Зарина: Сочувствую, конечно, и очень. Справедливости можно добиться проведением объективного расследования, увольнением прокурора. И под суд Наниева – министра».

Подобные опросы не могут претендовать на точные замеры общественного мнения, но, кажется, не в этот раз. Сначала общество взбурлило от изуверства силовиков, замучивших 30-летнего парня. А теперь у него на глазах следствие демонстративно уводит от наказания милиционеров, распускает грязные слухи об убитом, дескать, он продавал подросткам наркотики, пытается дискредитировать семью, будто родня убитого спекулирует смертью Инала, вымогает у властей деньги…

Широкоплечие омоновцы, вооруженные автоматами Калашникова, отбирают у сидящих на скамейках женщин целлофан, под которым они прячутся от мокрого снега, не позволяют сочувствующим согреть замерзающих женщин чаем.

На защиту матери встало все осетинское общество. Со словами осуждения в адрес силовиков в социальных сетях выступил известный хирург, отец знаменитого рэп-исполнителя Мияги Казбек Кудзаев. Он назвал фотографию матери Инала, на которой она сидит на холодной скамейке, завернувшись в плед, - шедевром и предложил после смены власти установить на этом месте прижизненный памятник матери, как совести народа. Чтобы каждый последующий президент, главный судья и прокурор давали клятву перед ней.

Общественная организация «Ныфс» и представители других НПО Северной Осетии разместили в Facebook видеообращение к властям Южной Осетии с требованием не препятствовать проведению бессрочного пикета, на который вышла семья Джабиева. Общественники пообещали провести митинг во Владикавказе у представительства Южной Осетии с требованием наказания убийц Инала Джабиева.

Тележурналист ГТРК «ИР» Алан Тибилов, чья лояльность к властям до сих пор не вызывала сомнений, вдруг увольняется с работы, и пишет на своей странице:

«…я считаю, что расследование должно проводиться честно, а срывать пакет, которым укрылись люди в холод, это - аморально».

Майя Джабиева - в центре внимания осетинского мира. Ее фотографии в соцсетях, люди восхищаются стойкостью женщины, ей соболезнуют, посвящают стихи, песни. К матери на площадь приходят депутаты, участников пикета опекает молодежь.

Это не просто сочувствие к семье, это целая стихия сострадания, перед которой режим бессилен, под воздействием которой он просто рушится на глазах.

Режим рушится еще и потому, что исполнительная власть во главе с президентом просто закрыла глаза и уши, и пытается довести начатое до конца.

Расследование дела о покушении на министра внутренних дел Игоря Наниева продолжается. Судя по всему, версия Анатолия Бибилова о том, что за этим покушением стоит оппозиция и слившийся с нею криминал – остается в силе.

Более того, генпрокуратура объявила на этой неделе о возбуждении второго уголовного еще дела против брата лидера оппозиционной партии «Ныхас» Алана Гаглоева – Александра. На сей раз он обвиняется в терроризме, в попытке взорвать гостиницу «Алан» в 2007 году, а сам Алан Гаглоев – в укрывательстве этого преступления.

Напомню, Александр уже находится под арестом по обвинению в тройном убийстве, которое было совершено 15 лет назад. Тогда дело не раскрыли, а теперь вдруг у следствия все сошлось, и даже причины нераскрытая вдруг выяснилась – покровительство в ту пору офицера КГБ Алан Гаглоева.

Мы будем подробно разбирать эти дела на следующей неделе, а пока остановимся на том что, по всей видимости, это такая игра на опережение, попытка перехватить инициативу, противопоставить уголовные преследования требованиям отставки генпрокурора, а возможно еще убрать с политической доски фигуру Алана Гаглоева, очевидного конкурента Анатолия Бибилова на президентских выборах 2022 года.

Эта версия была озвучена многими наблюдателями в республике в тот же день, когда Анатолий Бибилов обвинил оппозицию в покушении на Игоря Наниева, не дожидаясь хотя бы первых выводов следствия.

Как бы там ни было, какую бы интригу не выстраивали в восьмиэтажке, трудно представить, как прокуратура сможет реализовывать все эти с позволения сказать «расследования» - при нулевом доверии со стороны общества к правоохранительной системе, при зашкаливающих протестных настроениях, вызванных как раз методами этих расследований.

Депутаты парламента тоже решили не сидеть, сложа руки. По информации депутата от партии «Ныхас» Давида Санакоева, в четверг его коллеги, числом не менее трети депутатского состава посовещались и прияли решение инициировать поправки в Конституцию, которые позволят им уволить генпрокурора без согласия президента.

Говорит Давид Санакоев:

«Мы намерены закрепить за парламентом право выносить недоверие генеральному прокурору так же, как и любому другому министру, то есть без представления президента. Мы уверены, что эта поправка не противоречит ни демократическому духу нашей Конституции, ни принципам народовластия. Наоборот, поправка утверждает эти принципы: народ в лице своих представителей имеет право выразить свое отношение к тому, как генпрокурор выполняет свой служебный долг.

На сегодняшний день генпрокурор – это единственный чиновник, свободный от ответственности перед народом. Он подотчетен только президенту, и мы все свидетели, к чему привело такое привилегированное положение – к произволу силовиков. Увы, зверское убийство Инала Джабиева – это не случайность, а закономерный итог той системы, которая существует. Это знаковое дело. Мы – народ Южной Осетии, сейчас стоим на перепутье: или мы приведем нашу государственную власть в чувство и выстроим систему сдержек и противовесов, или нас ждет еще более глубокий кризис, если не сказать коллапс власти и нестроение государства».

По мнению политолога Вячеслава Гобозова, все слишком далеко зашло. Законодательная и исполнительная власть сами его уже договориться не смогут:

«Традиционные методы урегулирования конфликтов уже не работают, то есть невозможны согласительные комиссии, фактически отсутствует диалог между законодательной и исполнительной ветвями власти.

Ситуация уже вышла за рамки обычных разногласий между исполнительной и законодательной властями, она уже дошла до такого уровня, когда угрожает государственности, ставит под сомнения саму идею

государства. Поэтому нам необходимо предпринять любые, в том числе нестандартные шаги, чтобы выработать какое-то общее соглашение о выходе из кризиса».

Свое предложение о разрешении кризиса Вячеслав Гобозов изложил на круглом столе, который прошел в пятницу, в медиацентре «Ир». Он предложил организовать встречу президента и парламентских партий, что называется в широком кругу, на которой в качестве посредников и/или модераторов будут участвовать представители непарламентских партий, общественных организаций, депутаты парламента первого созыва, известные в республике люди.

По предложению Вячеслава Гобозова, предметом обсуждения и конечной целью переговоров должно стать пакетное соглашение, в котором, помимо условий разрешения нынешнего кризиса, должна быть прописана дорожная карта конституционных реформ по децентрализации власти, перехода от суперпрезидентской к парламентско-президентской республике.

Если не ограничить президентскую власть до разумных пределов, подчеркнул Вячеслав Гобозов, ничего хорошего не получится.