(У)ход Григола

Григол Вашадзе покидает ряды «Единого национального движения». Политик объявил о выходе из партии на своей страничке в социальной сети Facebook и отказался от дальнейших комментариев.

Главная оппозиционная партия Грузии осталась без председателя – Григол Вашадзе неожиданно для многих, в том числе для членов «Единого национального движения», объявил о сложении всех полномочий и выходе из рядов партии. Причины столь радикального решения политик изложил в пространном послании, опубликованном в социальной сети Facebook. Среди главных – наличие в партии «одиозных фигур» из прошлого и неприемлемые нападки на послов стран – стратегических партнеров:

«Есть факты, с которыми я категорически не смогу примириться. Я не согласен с тактикой, выбранной большинством партийного руководства без консультации с членами партии. Еще более неприемлемо для меня отсутствие партийной стратегии. Это только на руку т.н. «Грузинской мечте». Я не смогу смириться с тем, что вокруг партии и внутри нее появились одиозные фигуры, которых мы вроде бы оставили в прошлом и с которыми мы никогда, повторяю, никогда не сможем завоевать доверие электората. Не может не вызвать глубокого возмущения кампания нападок и оскорблений в адрес глав дипломатических миссий наших стратегических союзников – непонятно, кто ее запустил и с какой целью. Это самый большой ущерб отношениям Грузии с США, Евросоюзом и странами-членами ЕС. Похоже, участники этой кампании никогда не слышали, что нападки на посла – это то же самое, что нападки на государство, которое он представляет».

Посетовав на нежелание большинства соратников учиться на своих ошибках, Вашадзе, тем не менее, пожелал оппозиции «добиться долгожданной победы».

В самом «Нацдвижении» решение уже бывшего председателя восприняли неоднозначно. Часть однопартийцев выразила сожаление, другая – откровенно негодует. В частности, один из лидеров ЕНД Нугзар Циклаури назвал действия Вашадзе необъяснимыми:

«Политическая ситуация в стране становится все хуже и хуже, а его уход, а также форма и содержание этого заявления, были неожиданными, необъяснимыми, и я ни в коем случае не смогу разделить пафос и содержание заявления, сделанного г-ном Григолом Вашадзе без согласования с нами».

При этом Саломе Самадашвили считает, что у Вашадзе есть право поступать так, как он считает нужным. А борьба продолжится вне зависимости от того, уйдет кто-либо из партии или нет.

«На данном этапе мы находимся в режиме бойкота парламента. Но хочу сказать, что уход Григола Вашадзе не означает, что партия не будет продолжать участвовать в переговорах».

В «Грузинской мечте» уход Вашадзе из рядов главной оппозиционной партии считают позитивным фактором. Во всяком случае, по мнению лидера большинства Ираклия Кобахидзе, такие шаги помогают партии власти осуществить одну из главных ее задач – создать здоровую оппозицию:

«Это очень хороший процесс. Одиозные фигуры, такие как, прежде всего, Саакашвили, Гварамия, Бокерия, Мерабишвили и другие, сегодня поглощают и «Национальное движение», и «Европейскую Грузию». Бокерия разрушил свою партию и пытается похоронить другие политические партии. Точно так же одиозные лидеры «Единого национального движения» Саакашвили и Гварамия фактически распустили ЕНД. Это здоровый процесс, и в результате всего этого мы получим здоровый оппозиционный политический спектр. Очень хорошо, что в этом нам помогают эти одиозные деятели».

Неожиданно положительно охарактеризовала Вашадзе одна из главных оппонентов оппозиции – бывший министр юстиции, а ныне депутат парламента десятого созыва Тея Цулукиани. В отличие от своих прежних комментариев, где она называла Вашадзе пережитком прошлого и недостойным доверия человеком, Цулукиани полностью поменяла свое отношение к оппозиционеру:

«Я упоминала об этом раньше и скажу сейчас – г-н Григол всегда был самым резким, самым принципиальным среди представителей оппозиции, представленных там, но его резкая критика «Грузинской мечты» всегда сопровождалась тем, что я редко вижу в других членах оппозиции. Он мог сказать в адрес «Грузинской мечты» что-то очень неприятное для моих ушей, но это всегда было сказано в корректной, аргументированной форме – это всегда было продиктовано не партийностью, а тем, что лучше для страны. Так было всегда».

По мнению наблюдателей, если не главной причиной, то главным поводом демарша Вашадзе стала кампания против послов-фасилитаторов переговоров между властью и оппозицией, запущенная гендиректором оппозиционного телеканала «Мтавари архи» Никой Гварамия и косвенно поддержанная экс-президентом Грузии Михаилом Саакашвили. Последний, в своем обращении к сторонникам, поставил под сомнение авторитет иностранных дипломатов:

«Посол лишь выполняет то, что ему говорят. Есть очень умные и достойные послы, есть послы-идиоты. Если есть серьезные отношения на государственном уровне, тогда и послы ведут себя соответственно. А при их фактическом отсутствии, некоторые послы начинают действовать по собственной инициативе. Есть также лобби, и в некоторых случаях они (послы) выполняют политические заказы. Так что нам надо руководствоваться собственными интересами».

Вашадзе же, сам, будучи дипломатом, не мог не понимать, насколько серьезными последствиями это может грозить тем, кто будет ассоциироваться с подобными заявлениями. Косвенно оценила поступок Вашадзе сама Келли Дегнан. Комментируя отставку председателя ЕНД, посол США заявила:

«У Григола Вашадзе долгая и очень серьезная политическая карьера. У него есть соответствующее образование и он всегда защищал интересы своей партии и страны. Я очень горда тем, что мы знакомы, и опечалена тем, что он принял такое решение. Грузия должна гордиться тем, что у нее есть лидер, подобный Григолу Вашадзе».

Что касается нападок в свой адрес, посол не стала их комментировать, отметив лишь, что США по-прежнему готовы поддерживать диалог между властью и оппозицией, если у сторон будет политическая воля продолжить переговоры.

Схожей позиции придерживается и посол Евросоюза в Грузии Карл Харцель. По его словам, нападки на переговорный процесс достойны сожаления, так как цель этого процесса – найти единство среди различных политических партий, чтобы все усилия были направлены на укрепление Грузии, а не на ее разъединение.

Что касается того, кто возглавит главную оппозиционную партию, то этот вопрос пока остается открытым. Председатель партии, согласно ее уставу, избирается на всеобщем съезде, политсовет не может решить этот вопрос самостоятельно. Дата проведения подобного мероприятия пока неизвестна. В ЕНД лишь отмечают, что на этот пост рассматриваются несколько кандидатов и все они хорошо известны широкой общественности.