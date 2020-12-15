Ираклия Кобахидзе попросили выйти

«Грузинская мечта» и оппозиция не отказываются от переговоров по разрешению политического кризиса. Оппозиция не против внеочередных выборов через два года. В свою очередь, «Грузинская мечта» напоминает, что оппозиционеров продолжают ждать «белые депутатские кресла».
Активность первых дней нового парламента сосредоточена в комитетах: идет распределение комитетских должностей, проводятся первые заседания, верстаются планы работы. И хотя представители «Грузинской мечты» любой разговор с журналистами начинают с рассказов о ходе парламентской деятельности, представителей СМИ больше интересует их мнение по поводу бойкота оппозиции.
Больше других сегодня с журналистами общалась глава комитета по вопросам образования Тея Цулукиани. Ее комитет заседает завтра, потому и делилась она своим мнением охотно, в том числе и о том, что ЦИК сегодня аннулировал избирательные списки пяти оппозиционных партий. С этим требованием в избирательную администрацию не обращались пока «Альянс патриотов», «Гирчи» и «Граждане», лидер которых, Алеко Элисашвили, открыто осуждает отказ оппозиции от мандатов до окончания переговоров с властью.
Тея Цулукиани попыталась разъяснить ситуацию:
«Отстаньте вы от Элисашвили – если он придет в парламент, то увидит то, что увидит. Я на другое хочу обратить внимание – на список «Национального движения». Когда они говорят, что аннулировали список, то они на самом деле аннулировали список тех людей, которые не попали в парламент. Те, кто попал – остаются депутатами, но об этом они открыто не говорят. Все те, кто попал в парламент – пока мы не приостановим им полномочия, – остаются депутатами».
И их, как отметила Цулукиани, ждут «белые депутатские кресла». Главное, по словам бывшего министра юстиции, то, что оппозиционные депутаты «осмелились» на такой поступок.
Но в партии Элисашвили «Граждане» дали понять: без четкой договоренности о повторных выборах и реформе избирательной системы они в парламент входить не намерены, заявил генсек партии Леван Иоселиани:
«Мы намерены и списки обнулить, и от депутатских мандатов отказаться – но после того, как завершатся ничем переговоры. Если мы это сделаем сейчас, получится, что в случае успешных переговоров нам придется обратиться к Кобахидзе с просьбой восстановить нам мандаты – мы не собираемся этого делать».
Сегодня представители оппозиции и правящей партии заявляли, что готовы сесть за стол переговоров и ждут предложений от послов. Они, в свою очередь, отмечают, что ждут сближения позиций грузинских политиков.
Неизвестно, откуда появилось обсуждаемое сегодня в грузинских СМИ немного измененное предложение о повторных выборах – что, возможно, «Грузинская мечта» согласится на их проведение если не весной будущего года, то через два года, то есть в 2022-м.
Один из лидеров «Европейской Грузии» Серги Капанадзе уверен, что однопартийный парламент долго не продержится и «Грузинской мечте» придется пойти на уступки. А чтобы соглашение было достигнуто, Капанадзе считает желательным отсутствие на этих переговорах лидера большинства Ираклия Кобахидзе:
«Пятый раунд не состоялся из-за Ираклия Кобахидзе. Перед встречей он начал угрожать оппозиции, сказал, что запретит «Нацдвижение», стал нападать на СМИ. После этого новый раунд не состоялся. Если «Грузинская мечта» предложит что-нибудь разумное о повторных выборах, мы с удовольствием примем в переговорах участие».
В ответ глава комитета по международным отношениям Николоз Самхарадзе удивился, откуда взялась эта дата выборов, и сам же дал объяснение ее появлению:
«О выборах в 2022 году не написано нигде. Если мы сегодня признаем итоги этих выборов, что изменится через два года? И это предложение – доказательство того, на что мы давно указываем: есть партии, которые хотят сорвать переговоры, и есть партии, которые заинтересованы в переговорах».
С ними и намерена, по словам Самхарадзе, «Грузинская мечта» продолжить работу над избирательной реформой, правилами комплектования ЦИК и соглашением о принципах проведения в октябре 2021 года выборов в органы местного самоуправления. Этот вопрос является ключевым для оппозиции, поскольку на них не распространяются правила проведения парламентских выборов. Без этих изменений муниципальные выборы должны пройти по смешанной пропорционально-мажоритарной системе с четырехпроцентным проходным барьером, что с учетом административного ресурса и других рычагов не оставляет шансов оппозиции, особенно маленьким партиям, одержать победу над «Грузинской мечтой». Ожидается, что очередная встреча должна состояться на этой неделе.
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