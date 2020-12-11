Парламентское одиночество «Грузинской мечты»

Несмотря на бойкот десятому созыву парламента, оппозиция готова продолжить переговоры с «Грузинской мечтой». Послы США и ЕС также готовы быть посредниками между противоборствующими сторонами грузинской политической элиты. Оппозиция уверена, что сегодня снова продемонстрировала единство и тем самым обрела мощный рычаг давления на «Грузинскую мечту».

«Черной пятницей грузинской демократии» назвал сегодняшний день представитель «Европейской Грузии» Ираклий Кикнавелидзе, стоя у здания ЦИК. Его партия внесла в избирательную администрацию заявление об отзыве партийного избирательного списка. Аналогично поступили представители «Нацдвижения». Обязались отозвать свои списки и другие партии, прошедшие в парламент: «Стратегия Агмашенебели», Лейбористская партия, «Лело», «Гирчи», «Альянс патриотов». Таким образом бойкотирующая парламент оппозиция намерена приостановить принцип правопреемства, ведь согласно регламенту, если депутат отказывается от мандата, его место занимает следующий человек в партийном избирательном списке.

ЦИК в течение трех дней должен удовлетворить обращение партии об аннулировании избирательного списка. Лишь после этого парламентское бюро сможет на сессии рассмотреть заявления оппозиционных депутатов, чьи полномочия сегодня вступили в силу, об отказе от мандатов. На все это предположительно может уйти месяц, может и больше, если «Грузинская мечта» решит растянуть процесс.

Соответственно, формально никакого отказа не было, – утверждает лидер партии «Граждане» Алеко Элисашвили. Он и его однопартиец Леван Иоселиани, попавшие в парламент, сегодня не присутствовали на первом заседании, но не намерены отказываться от мандатов до тех пор, пока будут идти переговоры с правящей «Грузинской мечтой» при посредничестве послов США и ЕС, за что выступает весь оппозиционный спектр. Тем не менее, Алеко Элисашвили резко осудил церемонию публичного отказа во дворе Дворца молодежи:

«Это было обезьянничество, было несерьезно, обман народа и насмешка. Они заявляют, что рвут мандаты и одновременно говорят, что идут на переговоры. Если эти переговоры закончатся успешно, будет подписан договор, они что, должны пойти в парламент? Как они потом намерены посмотреть людям в глаза, как они потом все это объяснят?», – негодовал Алеко Элисашвили.

Он – единственный, кто утверждает, что на переговорах «Грузинская мечта» почти пошла на уступки, а попытались сорвать переговоры лидеры «Европейской Грузии» при поддержке «Нацдвижения». Из-за того, что аналогичные обвинения слышны со стороны «Грузинской мечты» и ее лидера Ираклия Кобахидзе, в стане оппозиции Элисашвили прозвали вторым спикером правящей силы.

С актом публичного бойкота оппозиция обрела преимущество, и даже одержала промежуточную победу, – уверены другие оппозиционеры. Среди них и Ника Мелия, один из лидеров «Нацдвижения»:

«Оппозиция не отказывается от переговоров. Но эти переговоры уже примут другой характер, ребром будет поставлен вопрос перед «Грузинской мечтой»: или вы проводите новые выборы, что является единственным путем разрешения кризиса, или вся ответственность ляжет на вас».

На очередном, пятом раунде переговоров, который, по всей вероятности, состоится на следующей неделе, оппозиция намерена безоговорочно требовать уступок со стороны «Грузинской мечты» по следующим вопросам:

назначению повторных выборов;

реформе ЦИК, правилам укомплектования избиркомов и процесса подсчетов голосов;

прекращению уголовного и судебного преследования по политически мотивированным делам и освобождению лиц, которых оппозиция считает политзаключенными.

Представители «Грузинской мечты» сегодня старались убедить журналистов, что не испытывают дискомфорта из-за отсутствия оппозиции, но это «плохо для страны». Хотя этот бойкот, заверил уже лидер большинства «Грузинской мечты» Ираклий Кобахидзе, долго жить не будет:

«Мы уверены, что в ближайшие дни большая часть оппозиции присоединится к парламентской работе. Главное, чтобы окончательно была проведена черта между нездоровыми и здоровыми оппозиционными силами. Здоровым оппозиционным силам нужно дать шанс, чтобы они были вовлечены в парламентскую и политическую жизнь страны».

Здоровыми силами Кобахидзе считает тех, кто не стоит бок о бок с «Нацдвижением» и «Европейской Грузией». Кобахидзе также отметил, что «Грузинская мечта» готова продолжить переговоры в том формате, в котором предложат посредники – послы США и ЕС.

Сегодня посольство США и представительство ЕС в Грузии распространили совместное заявление, призвав оппозицию и партию власти рассмотреть все возможные пути для достижения соглашения, которое позволит парламенту страны работать полноценно. Послы также сожалеют, что «широкого соглашения не удалось достичь до первой сессии новоизбранного парламента».

Представители правящей силы сегодня отмечали, что их предложение создать парламентскую комиссию по расследованию проведения выборов остается в силе, а в случае обнаружения даже однопроцентной подтасовки голосов, «Грузинская мечта» объявить о повторных выборах.

Создание такой комиссии считает запоздалым Леван Натрошвили, менеджер программ грузинского филиала Transparency International:

«Комиссию по расследованию невозможно создать без представителей оппозиции. А их в парламенте пока нет. Не думаю, что эта комиссия станет выходом из ситуации. После выборов все иски местных наблюдателей и партий по пересчету бюллетеней, изучению фактов дисбаланса в итоговых протоколах, практически были отклонены окружными избиркомами, ЦИК, а потом судом».

Поэтому сейчас Левану Натрошвили кажется невозможным докопаться до истины. Выход из тупиковой ситуации он видит в проявлении политической воли со стороны правящей силы пойти на уступки, вплоть до предложения оппозиции должностей в правительстве.

Но с учетом того, что за восемь лет правления «Грузинская мечта» ни разу не проявила склонность к компромиссам, такие уступки многим наблюдателям кажутся невероятными. Есть ожидание, что за эти дни правящая сила постарается уговорить нескольких оппозиционных депутатов войти в парламент для создания видимости полноценной работы. Поэтому таким важным и считает единство оппозиции Георгий Рухадзе, специалист по международным отношениям, соучредитель Центра стратегического анализа:

«Если оппозиция будет настаивать на своем, постарается выдержать давление, то реальность изменится. И если до первого парламентского заседания западные партнеры настаивали на вхождении оппозиции в парламент, то теперь они будут вынуждены пересмотреть свою позицию. Если Запад убедится, что другого шанса нет, и вместо многопартийного у Грузии будет однопартийный парламент, тогда партнеры усилят давление на власть для назначения повторных выборов».

По словам Рухадзе, нужно время, чтобы западные партнеры осознали, что «обычные немасштабные погрешности» на выборах в Грузии на этот раз сыграли важную роль – благодаря им «Грузинская мечта» сумела остаться у власти в большинстве.