В Абхазии за сутки подтверждено 140 новых случаев COVID-19

За прошедшие сутки тестирование на коронавирусную инфекцию прошли 595 жителей самопровозглашенной республики Абхазия, диагноз COVID-19 подтвержден у 140 из них.

На данный момент в Гудаутской ЦРБ находятся на стационарном лечении 108 человек, 95 из них с подтвержденным диагнозом COVID-19. Состояние 29 человек оценивается как тяжелое, 36 пациентов – средней степени тяжести.

В Сухумской инфекционной больнице проходят стационарное лечение 35 пациентов с подтвержденным диагнозом COVID-19, состояние здоровья двух пациентов тяжелое, в Очамчирской ЦРБ - 26 пациентов, в Гагрской - 31.

В мобильном многопрофильном госпитале, развернутом на территории сухумского пансионата «Айтар», находятся 52 пациента с подтвержденным диагнозом новой коронавирусной инфекции. Состояние здоровья 48 пациентов – средней степени тяжести, в тяжелом состоянии 4 человека.

По информации оперативного штаба по защите населения от коронавирусной инфекции, общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии на сегодняшний день составляет 7409 человек. 100 летальных случаев. Выздоровели 5387 человек.