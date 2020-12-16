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Жителей Абхазии призвали провести новогодние праздники в кругу семьи
В Минздраве самопровозглашенной республики Абхазия состоялось заседание оперативного штаба по защите населения от коронавирусной инфекции. В пресс-службе ведомства сообщили, что на совещании обсудили эпидемиологическую обстановку и отметили рост числа инфицированных.
По данным на 14 декабря на стационарном лечении находятся 246 пациентов с коронавирусной инфекцией, состояние здоровья 43 пациентов тяжелое.
Главный санитарный врач Людмила Скорик сообщила, что лаборатория СЭС работает в полную мощность, проводя в сутки более 500 исследований. В сухумской инфекционной больнице, где производится забор биоматериала, снова появились очереди.
По словам Скорик, это связано с тем, что сдать тест на коронавирусную инфекцию в больницу приходят не только люди, которым это тестирование назначено по медицинским показаниям, но и желающие лишний раз убедиться в том, что новая вирусная инфекция обошла их стороной. При этом выясняется, что есть лица, которые без оснований в месяц по несколько раз сдают тест на коронавирус.
«В эпицентре заболевания в большей степени находятся граждане старше 60 лет, и именно им нужно в первую очередь сдавать тест на коронавирус», – напомнила Скорик.
Члены Оперштаба заявили, что медучреждения, в которых проводится лечение пациентов с коронавирусной инфекцией, не испытывают дефицита в лекарственных препаратах.
На заседании также обсудили тему предстоящих новогодних праздников. По имеющейся у Оперштаба информации, в некоторых объектах общественного питания уже забронированы места для проведения корпоративных и иных праздничных массовых мероприятий. На заседании заявили, что идет в разрез с установленными ограничительными мерами.
«В соответствии с распоряжением президента «Об установлении отдельных мер по защите здоровья населения Республики Абхазия от коронавирусной инфекции COVID-19», проведение подобных мероприятий недопустимо и может привести к новым вспышкам заболевания», – сказано в сообщении пресс-службы Минздрава.
«Оперативный штаб по защите населения от коронавирусной инфекции в очередной раз призывает население быть особенно внимательными к своему здоровью и здоровью окружающих, соблюдать все ограничительные меры, не посещать массовые мероприятии, и провести новогодние праздники дома, в кругу семьи. Всем также следует соблюдать простые правила, которые помогут снизить риски заражения новой коронавирусной инфекцией», – говорится в заявлении.
Другие новости дня
В Чечне убит предполагаемый боевик, о смерти которого уже сообщали
В Чечне во время контртеррористической спецоперации убит Казбек Байдулаев. Глава республики Рамзан Кадыров называет его участником незаконных вооруженных формирований. Как сообщают правоохранительные органы, Байдулаев родился в 1988 году, он находился в розыске с 2012 года.
По данным источников ТАСС в правоохранительных органах, при себе у Байдулаева были самодельное взрывное устройство и граната. По официальным данным, пострадавших среди сотрудников правоохранительных органов нет.
«Мы досконально владеем ситуацией в регионе, знаем, сколько лиц находится в розыске, имеем исчерпывающую базу данных об их пособниках, если таковые появляются, – заявил Кадыров. – Если кто-то надумает нарушить закон и выбрать путь террора, то ему и впредь немедленно будет выписан билет в один конец: либо за решетку, либо на тот свет».
- О «ликвидации» Казбека Байдулаева сообщалось еще два месяца назад. Тогда в ходе спецоперации были убиты двое: Рустам Бочашвили и – как писали СМИ – Казбек Байдулаев. Правозащитная организация «Мемориал» рассказывала о том, что Байдулаева неоднократно похищали и пытали в 2008–2011 годах и дважды осудили за причастность к незаконным вооружённым формированиям еще до того, как в 2012 году он присоединился к боевикам. Его родные утверждали, что уголовные дела были сфабрикованы. Преследованиям подвергались и родственники Казбека. В декабре 2014 года сотрудники силовых структур сожгли дом его родителей в селении Янди Ачхой-Мартановского района. Семье пришлось покинуть Чечню.
- По данным «Мемориала», при Рамзане Кадырове семья Байдулаевых стала предметом пристального интереса со стороны правоохранительных органов, как потенциальные противники режима. Это вынуждало некоторых из них скрываться от властей, а затем и присоединяться к подполью.
Денежные переводы из России в Грузию за 11 месяцев снизились на 16%
По данным грузинского Национального банка, денежные переводы из России в Грузию за 11 месяцев снизились на 16% – до 323.6 млн долларов.
Эта сумма составляет 19,2% всех денежных переводов в Грузию, осуществленных физлицами из-за рубежа с использованием электронных платежных систем. Общий объем переводов в январе-ноябре 2020 года увеличился на 8,1% – до $1 млрд 686,1 млн.
В ноябре в Грузии было переведено $169,9 млн, что на 12,5% больше, чем в ноябре прошлого года, при этом поступления из РФ снизились на 16,1%, до $31,8 млн (18,7% всех перечислений).
По данным Нацбанка Грузии, по объему денежных перечислений в страну на втором месте после России находится Италия, откуда в январе-ноябре этого года поступило $267,6 млн (15,9% общей суммы), на третьем – Греция с $196,5 млн (11,7%). В пятерку входят также США – $195,8 млн (11,6%) и Израиль – $141,3 млн (8,4%), далее следуют Турция, Украина, Германия, Азербайджан, Испания, другие страны.
Из Грузии за границу в январе-ноябре 2020 года переведено $222,3 млн – на 4,9% больше, чем за аналогичный период годом ранее. Больше всего денежных средств направлено в Россию – $70,2 млн (31,6% общей суммы), а также в Турцию – $43,9 млн (19,7%) и на Украину – $21,6 млн (9,7%), – пишет «Интерфакс».
«Витязь в тигровой шкуре» Шота Руставели впервые издан на хинди
Поэма «Витязь в тигровой шкуре» Шота Руставели впервые издана на языке хинди. Об этом сообщили в грузинском посольстве в Нью-Дели.
Перевод принадлежит индийскому поэту и переводчику доктору Бхупендеру Азизу Парихару, а иллюстрации в индийском стиле создал художник из Мумбаи Онкар Фондекар.
Книгу можно приобрести как в книжных магазинах Индии, так и в электронном виде.
В МИД Грузии считают, что публикация «Витязя в тигровой шкуре» на хинди внесет значительный вклад в укрепление исторических и культурных связей между Грузией и Индией.
«С первых дней моего приезда в Индию я был мотивирован ознакомить индийских читателей с великолепием грузинской литературы, и сегодня я рад сообщить, что впервые на языке хинди был издан один из величайших шедевров грузинской литературы «Витязь в тигровой шкуре», который был написан великим грузинским поэтом Шота Руставели. Это поэма с её универсальными ценностями, которая описывает борьбу света и тьмы», – заявил посол Грузии в Индии Арчил Дзулиашвили на проведенной в рамках Джайпурского книжного фестиваля онлайн-презентации.
Нарышкин и его семья пользуются активами азербайджанского миллиардера – «Проект»
Главы Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин и члены его семьи пользуются активами азербайджанского миллиардера Года Нисанова, выяснил «Проект». Нисанов владеет торговым центром «Европейский" и гостиницей «Украина» в Москве и считается самым успешным в России рантье с состоянием $2,7 млрд.
«В разгар войны за Нагорный Карабах Россия не стала оказывать помощь Армении, своему военному союзнику. История миллиардера Года Нисанова и его связей с руководством России и Азербайджана может пролить свет на причины такого решения. Эти связи настолько тесны, что в разгар конфликта глава российской разведки Сергей Нарышкин плавал в личном бассейне Нисанова в компании члена семьи азербайджанского вице-премьера», – пишут авторы расследования.
Они утверждают, что глава Службы внешней разведки России каждый день ходит плавать в личный бассейн Нисанова в «Европейском», который спрятан за дверью на пятом этаже торгового центра и предназначен только для азербайджанского миллиардера и его друзей.
Семья Нарышкина, по данным журналистов, неоднократно летала на личном бизнес-джете миллиардера: например, в Австрию – кататься на лыжах. А дочь Нарышкина Вероника работает в принадлежащем миллиардеру фуд-кластере «Депо» и справляла свое 30-летие на корабле принадлежащей Нисанову «Флотилии Radisson» в компании подруги – дочери президента Азербайджана Лейлы Алиевой.
Кроме того, семью Нарышкина, Нисанова и руководство Азербайджана связывает сделка с недвижимостью, которую «Проект» называет «очень странной». В 2011 году Вероника Нарышкина стала владелицей 200-метровой квартиры в элитном «Доме на Композиторской» в районе Нового Арбата рыночной стоимостью более 100 млн рублей. Дочери главы СВР на момент покупки было 23 года, пишут журналисты, и нигде, кроме как в плавании, она себя не проявила. Доход самого Нарышкина, всю жизнь работавшего на госслужбе, в том году составил 5 млн рублей. Всего через два месяца Вероника Нарышкина переехала в квартиру в ЖК «Ломоносов». Девушка обменялась жильем с сотрудником Эльмана Байрамова, человеком из ближнего круга Нисанова.
По данным издания, Байрамов познакомил Нарышкина и Нисанова, и он же указывает на тесные связи главного разведчика России с руководством Азербайджана. Байрамов, сообщает «Проект» не только работает с Нисановым, он еще и член семьи вице-премьера Азербайджана Ягуба Эюбова (его дочь замужем за сыном политика). Байрамов ходит в бассейн Нисанова в «Европейском» вместе с Нарышкиным, причем приезжает туда на машине с дипломатическими номерами Азербайджана.
Несколько высокопоставленных источников «Проекта» утверждают, что Год Нисанов также дружит с братьями Ротенбергами, близкими к президенту Путину. «И это тоже больше, чем дружба. Это бизнес», – подчеркивают расследователи.
Бжания обсудил в Москве перспективы восстановления сухумского аэропорта
Находящийся с рабочим визитом в Москве президент самопровозглашенной республики Абхазия Аслан Бжания встретился с министром транспорта России Виталием Савельевым.
Как сообщили в пресс-службе абхазского лидера, обсуждались вопросы, связанные с перспективой открытия авиасообщения между Абхазией и Россией, реконструкцией сухумского аэропорта, а также капитального ремонта старого автомобильного моста через реку Псоу.
Ранее делегация Росавиации посетила Сухуми, изучила техническое состояние аэропорта и определила дальнейшие шаги по его ремонту.
На встрече в Минтрансе РФ Бжания отметил, что «восстановление сухумского аэропорта имеет важное значение для Абхазии, развития ее экономического потенциала».
«Открытие сухумского аэропорта еще больше сблизит наши страны», – сказал Бжания.
Сообщается, что «стороны договорились продолжить взаимодействие и «сверить часы» в марте 2021 года по итогам проделанной работы».
Бжания также встретился с министром сельского хозяйства РФ Дмитрием Патрушевым. «Обсуждались перспективы создания в Абхазии предприятий по переработке сельскохозяйственной продукции, вопросы восстановления и закладки новых многолетних садов субтропических культур, развития животноводства, птицеводства и рыбного хозяйства», – сказано в сообщении пресс-службы.
Еще одна встреча состоялась с активом абхазской диаспоры. Бжания поблагодарил диаспору за помощь в период пандемии коронавируса и рассказал о планах по борьбе с ней.
«За активную помощь в сборе и доставке гуманитарной медицинской помощи в Республику Абхазия в период острой фазы пандемии коронавирусной инфекции СOVID-19, глава государства объявил благодарность активным членам Оперативного штаба помощи Абхазии в борьбе с коронавирусом на базе Московской абхазской диаспоры – Саида Агрба, Гету Ардзинба, Даура Барганджия, Инну Барчан, Айнара Ласария, Нару Папба, Викторию Тарба и Богдана Шакая», – говорится в сообщении пресс-службы.
Сенат США утвердил нового посла в Беларуси впервые за 12 лет
Сенат Конгресса США единогласно утвердил кандидатуру американского дипломата Джули Фишер на пост нового посла в Беларуси.
Фишер станет первым американским дипломатом в Беларуси с 2008 года. Ее кандидатуру внес на утверждение Сенату в начале мая президент Дональд Трамп.
Сейчас Фишер работает в бюро Госдепартамента США по делам Европы и Евразии. Раньше она была заместителем главы миссии США при НАТО, а также работала в американских посольствах в России и Грузии.
Джули Фишер получила степень бакалавра в Университете Северной Каролины. Она владеет русским, французским и грузинским языками.
В середине сентября первый заместитель госсекретаря Стивен Бигэн заявил, что США не планируют отказываться от отправки своего нового посла в Беларусь, несмотря на текущую резкую критику Вашингтона в отношении Минска и требование проведения новых выборов в республике.
Сама Фишер на слушаниях сенатского комитета по иностранным делам, которые прошли до 9 августа и последующих за выборами событий, заявляла, что США нужен открытый диалог с представителями различных уровней и ветвей власти, хотя "в Беларуси есть один человек, чье мнение значит больше всего". Сроки отправки Фишер в Минск пока не сообщаются.
- В Беларуси и США с 2008 года нет послов. Их места занимают временные поверенные. После введения Вашингтоном санкций в отношении Минска за грубые нарушения прав человека между странами разразился дипломатический скандал. Посол Беларуси Михаил Хвостов был отозван из Вашингтона для консультаций, а Минск по настоянию белорусской стороны покинула посол Карен Стюарт. Количество американских дипломатов в республике по настоянию белорусской стороны было сокращено с 35 до пяти.
В Цхинвали заявили о пресечении теракта в общественном месте
В Комитете государственной безопасности (КГБ) самопровозглашенной республики Южная Осетия накануне заявили о предотвращении теракта – «попытке осуществления подрыва взрывного устройства в общественном месте».
«В рамках союзнического взаимодействия Комитета государственной безопасности Южной Осетии и Федеральной службы безопасности Российской Федерации, а также при активном участии и задействовании сил и средств Службы внешней разведки республики выявлена и пресечена попытка осуществления подрыва взрывного устройства в общественном месте в Цхинвале», – заявили в ведомстве.
«В настоящее время организатор данного преступления задержан. В ходе осмотра домовладения, где он проживает обнаружено: автомат АКС-74; три штык ножа и восемь магазинов к автомату Калашникова; две ручные осколочные гранаты Ф-1 с запалами УЗРГМ; сигнальная ракета; металлоискатель; свыше 600 патронов к боевому огнестрельному оружию, в т.ч. 5.45×39, 7.62×39, 7.62×54R, 9×18 (к ПМ)», – говорится в сообщении.
Часть пользователей социальных сетей уверена, что заявление КГБ связано с желанием властей «мирно запретить митинг» в центре Цхинвали – акцию протеста семьи Инала Джабиева. «Устаревшие методы», «Почему мы должны верить в это?» – пишут жители Южной Осетии.
- В Южной Осетии – политический кризис. После убийства силовиками жителя Цхинвали Инала Джабиева югоосетинское правительство подало в отставку. Часть депутатов объявила о парламентском бойкоте, требуя отставки генпрокурора.
- В центре Цхинвали продолжается бессрочная акция протеста родных Инала Джабиева. Митингующие требуют, чтобы расследование убийства велось в правовом русле. Ранее было опубликовано заключение экспертизы, в котором говорилось, что Джабиев умер не от пыток, а от «прекращения приёма наркотиков».
Каладзе подарил квартиру жителю Тбилиси, который растит шестерых детей
Мэр Тбилиси Каха Каладзе сообщил, что решил лично от себя и своей семьи подарить квартиру жителю окраины столицы, который в одиночку растит шестерых детей.
Такое решение Каладзе принял после того, тысячи пользователей социальной сети в Грузии распространили фотографию мужчины с ребенком, снятую на месте сноса незаконно построенных домов в Самгорском районе Тбилиси, в поселении «Африка».
«Это героизм, когда одинокий мужчина растит шестерых детей. Этот отец – герой и для меня очень важно поддержать его. Я в тот же вечер выяснил, в каких условиях они живут и моим личным подарком для этой семьи, от имени моей семьи, станет квартира. На фоне такой ненависти, клеветы и лжи, счастье этой семьи станет для меня итогом этого дня», – написал Каладзе в своём Facebook-аккаунте.
Как пишет «Новости-Грузия», процесс демонтажа незаконных построек стал темой дня в СМИ и происходил на фоне ожесточенных протестов владельцев бараков. В итоге некоторые из них были задержаны полицией.
СМИ показали репортажи из поселка, где проживают социально необеспеченные люди. Как выяснилось, на этой территории нет ни дорог, ни даже канализации. Многие жители жаловались на то, что представители властей перед выборами обещали узаконить их постройки. Привлекшие внимание пользователей соцсетей мужчина и мальчик, как выяснилось, наблюдали за процессом демонтажа расположенных по соседству домов, хотя их жилище мэрия в тот день не сносила.
COVID-19 в Грузии: 3487 новых случаев, 39 пациентов скончались
Число жертв COVID-19 в Грузии выросло до 1922 человек. В правительстве сообщили, что от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, скончались еще 39 пациентов.
Как заявил заместитель главы операционного штаба межведомственного совета по борьбе с COVID-19 Бердия Сичинава, за сутки в стране выявили 3487 новых случаев коронавируса, выздоровели 2495.
Общее количество подтвержденных случаев COVID-19 в стране составляет 198 387, выздоровевших – 167 281.
За сутки было проведено 17 943 тестов, из них PCR-тестов – 7466, экспресс‐тестов на антиген – 10 477.
- Ранее Грузия вышла в лидеры по числу заболеваний коронавирусом на Южном Кавказе. По данным The New York Times, Грузия – среди мировых лидеров по количеству новых случаев коронавируса за неделю (на 100 тысяч населения".
- На фоне роста числа заражений коронавирусом грузинские власти с 28 ноября ввели в стране новые ограничения. В крупных городах прекратили работу магазины, рестораны, фитнес-центры и бассейны. По всей стране приостановлено междугороднее пассажирское сообщение, действует ограничение на передвижение в ночные часы (с 21:00 до 05:00).
- Правительство Грузии решило начать программу интенсивного тестирования населения на коронавирус. В течение двух месяцев специалисты в гослабораториях будут проводить около 20 тысяч тестов в день.
В абхазском парламенте возмущены «некорректными вопросами» российских пограничников
Спикер парламента самопровозглашенной республики Абхазия Валерий Кварчия рассказал об инциденте на де-факто границе по реке Псоу. Он направил письмо в МИД Абхазии, в котором потребовал обратиться к российской стороне за разъяснениями в связи с действиями российских пограничников.
«15 декабря в 10:00 (мск) при пересечении МАПП «Псоу» в сторону Российской Федерации депутата парламента Абхазии представители пограничной службы ФСБ России пригласили для беседы», – говорится в письме Кварчия.
Отмечается, что депутату задавали некорректные вопросы, связанные с политической деятельностью депутата, а также вопросы, касающиеся личной жизни.
«Беседа, продолжавшаяся около двух часов, была завершена процедурой дактилоскопии», – говорится в письме спикера. В нём не указано имя депутата.
Кварчия говорит, что «подобные инциденты неоднократно имели место и ранее в отношении депутатов Народного Собрания Абхазии и общественно-политических деятелей республики».
«Принимая во внимание дружественный характер взаимоотношений между Абхазией и Российской Федерацией, считаем, что подобные действия представителей пограничной службы ФСБ Российской Федерации недопустимы и наносят ущерб союзничеству и стратегическому партнерству», – отмечается в письме.
Спикер требует от министерства «обратиться к российской стороне за соответствующим разъяснением по фактам».
- В августе текущего года Ахра Авидзба, занимавший тогда пост помощника абхазского президента по международным связям, отказался подчиниться требованию российского пограничника, снес ворота и пересек российско-абхазскую де-факто границу, въехав на территорию Абхазии. Он рассказал, что «продемонстрировал свой дипломатический паспорт». Однако пограничники не пропустили его из-за наложенного судебными приставами ограничения.
В США одобрен домашний тест на выявление коронавируса
Федеральное управление США по контролю за продуктами питания и медицинскими препаратами (FDA) во вторник разрешило к продаже набор для проведения тестирования на COVID-19 в домашних условиях.
Этот набор можно будет приобрести в аптеках без рецепта врача. Согласно заявлению главы FDA Стивена Хана, "пациент сможет взять мазок из носовой полости, провести тестирование и получить результат всего за 20 минут". Их производитель австралийская компания Ellume сообщила, что в январе она сможет произвести 3 миллиона наборов для тестирования. Затем их выпуск резко увеличится. Предположительная стоимость набора - 30 долларов.
Этот экспресс-тест выявляет наличие в организме белков COVID-19. Как отмечают специалисты, эта технология не гарантирует стопроцентной точности результатов. Если результаты теста негативные, но у человека есть симптомы заражения коронавирусом, он должен обратиться к врачу, рекомендует FDA.
По данным информационного агентства Associated Press, сейчас в Соединенных Штатах ежедневно почти 2 два миллиона человек проходят тестирование на коронавирус. По словам экспертов, для контроля за эпидемией количество тестирований должно быть увеличено в несколько раз.
Лидер республиканцев в Сенате поздравил Байдена с победой
Лидер республиканского большинства в Сенате США Митч Макконнелл во вторник поздравил избранного президента страны Джо Байдена и избранного вице-президента Камалу Харрис, признав их победу на выборах.
Это произошло на следующий день после того, как победу на выборах кандидата-демократа подтвердила коллегия выборщиков.
Ранее Макконнелл избегал называть Джо Байдена избранным главой государства, признавая право действующего президента, республиканца Дональда Трампа на подачу судебных исков с целью оспорить итоги голосования.
Утверждения президента Трампа о масштабных фальсификациях и мошенничестве на выборах, его слова о том, что у него украли победу, по большей части, не нашли подтверждения в судах.
В течение примерно 10-минутной речи в Сенате 15 декабря Митч Макконнелл говорил главным образом об успехах Дональда Трампа за последние 4 года. Под конец выступления он поздравил избранного президента Джо Байдена, одновременно заметив, что надеялся "на другой результат ноябрьского голосования". По поводу Байдена Макконнелл сказал, что политик-демократ посвятил служению обществу многие годы своей жизни. Лидер сенатского большинства также подчеркнул, что "американцы могут гордиться самым первым в истории страны избранием на пост вице-президента женщины".
Во вторник же газета The New York Times написала, что Митч Макконнелл и его высокопоставленные помощники убеждают остальных республиканцев в Сенате не поддерживать однопартийцев в Палате представителей, если кто-либо из них попытается опротестовать итоги выборов во время ратификации результатов Конгрессом 6 января. Газета сообщила об этом со ссылкой на три источника, знакомые с ситуацией.
За Джо Байдена 14 декабря высказались 306 членов Коллегии выборщиков – в соответствии с результатами голосования в отдельных штатах, за его соперника, Дональда Трампа – 232.
Далее члены Конгресса имеют право оспорить результаты голосования в каждом из штатов, причём если их оспорят хотя бы по 1 члену обеих палат, в Палате представителей и в Сенате может пройти голосование о признании результатов.
В Палате представителей после выборов 3 ноября большинство сохранили демократы.
В Абхазии за сутки подтверждено 140 новых случаев COVID-19
За прошедшие сутки тестирование на коронавирусную инфекцию прошли 595 жителей самопровозглашенной республики Абхазия, диагноз COVID-19 подтвержден у 140 из них.
На данный момент в Гудаутской ЦРБ находятся на стационарном лечении 108 человек, 95 из них с подтвержденным диагнозом COVID-19. Состояние 29 человек оценивается как тяжелое, 36 пациентов – средней степени тяжести.
В Сухумской инфекционной больнице проходят стационарное лечение 35 пациентов с подтвержденным диагнозом COVID-19, состояние здоровья двух пациентов тяжелое, в Очамчирской ЦРБ - 26 пациентов, в Гагрской - 31.
В мобильном многопрофильном госпитале, развернутом на территории сухумского пансионата «Айтар», находятся 52 пациента с подтвержденным диагнозом новой коронавирусной инфекции. Состояние здоровья 48 пациентов – средней степени тяжести, в тяжелом состоянии 4 человека.
По информации оперативного штаба по защите населения от коронавирусной инфекции, общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии на сегодняшний день составляет 7409 человек. 100 летальных случаев. Выздоровели 5387 человек.
Арчил Талаквадзе и Ираклий Кобахидзе встретились с представителями дипкорпуса
Председатель парламента Грузии Арчил Талаквадзе и лидер парламентского большинства Ираклий Кобахидзе встретились с представителями дипломатического корпуса.
Эту информацию Общественному вещателю подтвердил Ираклий Кобахидзе. По его словам, основной темой обсуждения на встрече были текущие переговоры между властью и оппозицией.
Встреча прошла в резиденции посла ЕС и, по существующей информации, на ней присутствовала посол США Келли Дегнан.
- По итогам парламентских выборов 31 октября больше всего мест в законодательном органе получила правящая партия «Грузинская мечта» – 90. Остальные 60 мест распределились между восемью оппозиционными силами: 36 мандатов у «Единого национального движения», пять – у «Европейской Грузии», по четыре мандата – у партий «Лело», «Стратегия Агмашенебели», «Альянса патриотов» и «Гирчи», у партии «Граждане» – два мандата, а у Лейбористской партии – один.
- Все восемь оппозиционных партий, получивших мандаты, остаются в режиме бойкота. Они заявляют, что результаты выборов были сфальсифицированы. Пять партий уже подписали меморандум об отзыве партийных списков и отказе от мандатов. Остальные оппозиционеры намерены дождаться окончания переговоров с «Грузинской мечтой».
- «Республиканская партия» заявила, что отказывается сдавать депутатские мандаты до окончания переговоров с «Грузинской мечтой». Лидер партии «Граждане» Алеко Элисашвили ранее сообщил, что войдёт в парламент, если получит гарантии усовершенствования избирательного законодательства.
Россия разрешила поставки томатов с одного из предприятий Азербайджана
Россельхознадзор разрешил, начиная с 16 декабря, поставки томатов с одного из предприятий Азербайджана, а именно общества «Агротерм», расположенного в Хызинском районе.
Ранее российские власти запретили поставки томатов и яблок из Азербайджана с 10 декабря, сославшись на то, что в продукции нашли опасных вредителей – южноамериканскую томатную моль и восточную плодожорку. В Баку заявили, что запрет может быть связан с технической ошибкой, и выразили надежду на урегулирование вопроса.
Во вторник Россельхознадзор сообщил о принятом решении разрешить ввоз томатов с предприятия «Агротерм» - под гарантии агентства по пищевой безопасности Азербайджана. Решение приняли по итогам нескольких переговоров и после анализа сведений, предоставленных азербайджанской стороной. На стадии рассмотрения - разрешение на ввоз продукции еще двум тепличным хозяйствам.
Как отмечает «Интерфакс», Азербайджан считается лидером среди поставщиков томатов в Россию. По данным Плодоовощного союза, за 10 месяцев их ввоз превысил 170 тысяч тонн – на 190 миллионов долларов. Доля Азербайджана в общем объеме импорта томатов в Россию в этом году достигла 38 процентов.
Президент Грузии обратилась к раненым воинам и ветеранам
Сегодня, 15 декабря, президент Грузии Саломе Зурабишвили посетила презентацию отчета за 2020 год «Фонда поддержки раненых воинов», которая из-за пандемии была частично проведена в онлайн-режиме, сообщает Общественный вещатель.
Саломе Зурабишвили поблагодарила раненых воинов и ветеранов от своего имени и грузинского общества и отметила, что общество должно ежедневно выражать им свою благодарность.
«Вы, по сути, являетесь продолжателями очень старых грузинских традиций и грузинского настроя, которые позволили этой стране расправиться со всеми врагами и прийти к сегодняшнему дню с победами. Вы являетесь продолжением этого в борьбе за защиту наших территорий и в международных миссиях. Вы повсюду демонстрируете мужество и преданность делу, которые были и всегда будут признаком грузинского народа», - заявила президент, поблагодарив частный бизнес, иностранцев и дипломатический корпус за помощь «Фонду поддержки раненых воинов».
В столкновениях в центре Киева пострадали десятки людей
В Киеве, на площади Независимости, сегодня, 15 декабря, произошли столкновения с полицией во время протестной акции предпринимателей.
По данным Украинской службы Радио Свобода, протестующие пытались установить на Майдане палатки, но сотрудники правоохранительных органов им воспрепятствовали. Впоследствии, однако, оказалось, что несколько палаток на площади всё же появилось. Акцию поддержали тысячи индивидуальных предпринимателей.
Полиция перекрыла в украинской столице весь правительственный квартал. Часть митингующих забрасывала полицейских камнями и петардами. В ответ против них применялся слезоточивый газ. Со сцены на Майдане участники протеста заявили, что не планируют покидать центр Киева.
В МВД Украины сообщили о 40 пострадавших в столкновениях полицейских. Сколько человек пострадали из числа протестующих, не ясно.
Предприниматели недовольны ограничениями, введенными в связи с коронавирусной инфекцией. Они добиваются от законодателей снижения налогов для малого и среднего бизнеса.
Члены президиума Боснии отказались от встречи с Лавровым
Члены президиума Боснии и Герцеговины Желько Комшич и Шефик Джаферович, которые представляют хорватскую и мусульманскую общины соответственно, отказались прийти на встречу с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым. Об этом сообщает Балканская служба Радио Свобода.
На пресс-конференции политики объяснили такое решение словами главы российского МИД о Дейтонских соглашениях. Другими причинами отказа они назвали отсутствие флага Боснии и Герцеговины на встрече Лаврова с председателем президиума страны Милорадом Додиком, а также поддержка им резолюции о военном нейтралитете, принятой Национальным собранием Республики Сербской. Эта резолюция призвана блокировать возможное вступление страны в НАТО.
Ранее Лавров заявил, что Россия наблюдает попытки разрушить архитектуру Дейтонских соглашений. Глава российского МИД выступил за упразднение Управления Верховного представителя по Боснии и Герцеговине и объявил о новых экономических инвестициях в Республику Сербскую. На встрече Додика и Лаврова, которая прошла 14 декабря, были установлены только флаги России и Республики Сербской. "Мы воспринимаем это как своего рода унижение и даже отрицание институтов страны, в которую он прибыл с официальным визитом", – заявил Комшич.
По конституции, принятой на основе Дейтонских соглашений, положивших в 1995 году конец войне в Боснии, во главе страны стоит Президиум из трех человек, представляющих три общины – боснийских мусульман, хорватов и сербов. В последнее время поднимается вопрос о реформировании институтов Боснии с целью упростить проведение реформ. Россия выступает против этого.
Милорад Додик, ранее занимавший пост президента Республики Сербской, не раз призывал к ее отделению от хорватско-мусульманской федерации и выходу из состава Боснии и Герцеговины. Он также известен своими симпатиями к Кремлю – не раз встречался с президентом России Владимиром Путиным, является кавалером российского ордена Дружбы.
На окраине Тбилиси ведется демонтаж незаконных построек
Представители Муниципальной инспекции Тбилиси осуществляют демонтаж нескольких домов на улице Корнели Санадзе в поселении «Африка» на окраине грузинской столицы.
По утверждению Генинспекции, причиной демонтажа стали незаконные постройки на территории, принадлежащей государству.
Жители, чьи дома подлежат демонтажу, заявляют, что обратились в мэрию за узакониванием их имущества, однако инспекция без предупреждения начала процесс демонтажа до окончания рассмотрения заявлений.
Как пишет Первый канал Грузии, обстановка на месте несколько раз накалялась. Жители близлежащих домов вступили в противостояние с правоохранителями. Они протестовали против демонтажа.
По их словам, на данной территории проживают социально незащищенные семьи. Их дома построены без разрешения, но в некоторых случаях мэрия узаконила недвижимость.
Грузинская служба Радио Свобода сообщает, что на месте задержано несколько человек. Одна женщина получила повреждения. Её перевезли в медучреждение.
Генпрокурор США, которого критиковал Трамп, уйдёт в отставку
Генеральный прокурор США Уильям Барр 23 декабря уйдёт в отставку. Об этом сообщил вечером в понедельник президент Дональд Трамп. В твиттере он опубликовал письмо Барра с сообщением об отставке. Президент отметил, что встретился с Барром и поблагодарил его за "выдающуюся работу".
Сообщение последовало спустя всего несколько минут после того, как стало известно, что Коллегия выборщиков утвердила победу оппонента Трампа Джо Байдена на выборах президента.
Трамп в последние дни резко критиковал Барра за недостаточное, по его мнению, желание расследовать утверждения штаба действующего президента о фальсификациях на выборах. В письме к Трампу Барр написал, что обвинения "будут расследоваться", но не привёл подробностей.
На прошлой неделе генпрокурор заявил, что расследование Министерства юстиции не обнаружило никаких признаков фальсификаций на ноябрьских выборах. Это заявление вызвало гнев Трампа.
При этом демократы ранее обвиняли генпрокурора в политической предвзятости – в частности, в благоприятной для Трампа интерпретации выводов расследования спецпрокурора Роберта Мюллера.
Президент Трамп заявил, что Джеффри Розен, нынешний заместитель генерального прокурора, возьмёт на себя роль Барра в Министерстве юстиции после 23 декабря.
Бибилов заявил, что готов оплатить повторную экспертизу по делу Джабиева
Президент самопровозглашенной республики Южная Осетия Анатолий Бибилов заявил, что государство готово оплатить повторную экспертизу по делу Инала Джабиева.
«Да, произошла трагедия. Да, люди стоят на площади. Действительно жалко маму и семью Инала Джабиева. Это понятно, в том числе и мне. Другой вопрос: почему они стоят сегодня на площади? Возбуждено уголовное дело, задержаны подозреваемые, идет следствие, мы готовы были направить дело в суд, но экспертиза вызвала резонанс, но есть процедура. Если экспертиза вызвала вопросы у семьи, то они могут провести повторную экспертизу там, где считают нужным, если есть финансовые трудности, я готов оплатить эти расходы», – сказал Бибилов на пресс-конференции в Цхинвали.
Он отметил, что «масштабная информационная война в адрес руководства республики, в основном в социальных сетях, вызывает напряженность в осетинском обществе».
«Большинство населения на сегодняшний день берет информацию из Фэйсбука. Я вышел из этой соцсети... Я считал её серьезной площадкой, где граждане напрямую могли задавать мне вопросы, на которые я отвечал. Но многие люди уже переходили на оскорбления, в том числе и в адрес моей семьи, на страницах моих детей. Да, моя работа связана с многими издержками, но это не должно отражатся на моей семье, для каждого человека это святое. И без сомнения, неприятно, когда человек слышит проклятия в адрес своих детей, абсолютно понимания горе других. Я лично всем детям желаю счастья, здоровья...», – сказал Бибилов.
- В центре Цхинвали уже 12-ё день подряд продолжается бессрочная акция протеста родных Инала Джабиева. Митингующие требуют, чтобы расследование убийства велось в правовом русле. Ранее было опубликовано заключение экспертизы, в котором говорилось, что Джабиев умер не от пыток, а от «прекращения приёма наркотиков».
- После гибели Джабиева правительство республики подало в отставку. В свою очередь депутаты парламента, прервав каникулы, собрались на экстренное заседание и потребовали также отставки генпрокурора. В Цхинвали прошли стихийные митинги, участники требовали отставки Анатолия Бибилова.
ЦИК Грузии аннулировал избирательные списки пяти оппозиционных партий
Центральная избирательная комиссия Грузии аннулировала партийные списки пяти избирательных субъектов. Соответствующие постановления были опубликованы на сайте ЦИК. Ранее оппозиционные партии сами обратились в комиссию с просьбой отозвать их списки.
ЦИК отметил предвыборную регистрация, а также снял из партийных списков кандидатов следующих политических субъектов:
- избирательный блок «Единое национальное движение – объединенная оппозиция «Сила в единстве» (с №37 по №177)
- «Бакрадзе, Угулава, Бокерия – Европейская Грузия – Движение за свободу» (с №6 по №150)
- избирательный блок «Георгий Вашадзе – Стратегия Агмашенебели» (с №5 по №151)
- «Шалва Нателашвили — «Лейбористская партия Грузии» (с №2 по №169 включительно)
- «Лело — Мамука Хазарадзе» (с №5 по №139)
Отозвав списки, оппозиционные силы блокируют возможность для входа в парламент членам партии, не получившим мандаты по итогам выборов.
При этом оппозиционеры, получившие мандаты, должны обратиться в парламент с просьбой прекратить им депутатские полномочия. К примеру, Шалва Нателашвили уже внес в законодательный орган заявление.
- По итогам парламентских выборов 31 октября больше всего мест в законодательном органе получила правящая партия «Грузинская мечта» – 90. Остальные 60 мест распределились между восемью оппозиционными силами: 36 мандатов у «Единого национального движения», пять – у «Европейской Грузии», по четыре мандата – у партий «Лело», «Стратегия Агмашенебели», «Альянса патриотов» и «Гирчи», у партии «Граждане» – два мандата, а у Лейбористской партии – один.
- Все восемь оппозиционных партий, получивших мандаты, остаются в режиме бойкота. Они заявляют, что результаты выборов были сфальсифицированы. Пять партий уже подписали меморандум об отзыве партийных списков и отказе от мандатов. Остальные оппозиционеры намерены дождаться окончания переговоров с «Грузинской мечтой».
- «Республиканская партия» заявила, что отказывается сдавать депутатские мандаты до окончания переговоров с «Грузинской мечтой». Лидер партии «Граждане» Алеко Элисашвили ранее сообщил, что войдёт в парламент, если получит гарантии усовершенствования избирательного законодательства.
Путин поздравил Байдена с победой – после голосования выборщиков
Президент России Владимир Путин поздравил Джо Байдена с победой на выборах президента США – спустя более месяца после того, как Байден был объявлен победителем на основании предварительных данных о подсчёте голосов и получил поздравления лидеров большинства стран мира.
Путин направил поздравительную телеграмму избранному президенту США только после того, как его победу подтвердила коллегия выборщиков. Это произошло накануне. За Байдена высказались 306 выборщиков – в соответствии с результатами голосования в отдельных штатах, за его соперника, действующего президента Дональда Трампа – 232.
После выборов в 2016 году Путин поздравил Трампа спустя несколько часов после завершения всенародного голосования, не дожидаясь голосования выборщиков. Тогда, впрочем, соперница Трампа Хиллари Клинтон признала его победу. Трамп по-прежнему не признаёт победу Байдена, утверждая, что на выборах были фальсификации. Путин ранее заявлял, что не спешит с поздравлениями, поскольку хочет дождаться завершения "юридических процедур" в США.
Как говорится на сайте Кремля, Путин "пожелал избранному президенту всяческих успехов и выразил уверенность, что Россия и США, несущие особую ответственность за глобальную безопасность и стабильность, могут, несмотря на разногласия, реально способствовать решению многих проблем и вызовов, с которыми сейчас сталкивается мир". Он также написал, что готов "к взаимодействию и контактам" с избранным президентом.
В отличие от Трампа, Байден неоднократно – и в бытность вице-президентом, и в ходе нынешней кампании – критиковал лично Путина и его политику, называя нынешнюю Россию одной из угроз для международной безопасности, негативно оценивая политику Москвы по отношению к Украине и другим соседним странам. В то же время он выступал за продление срока действия договора СНВ-3, который истекает уже в феврале.
После голосования выборщиков Байден обратился к нации, призвав к единению. Он отверг попытки оспорить результаты выборов.
"В Америке политики не берут власть, люди дают им ее, – сказал Байден. – Пламя демократии зажглось в этой стране уже очень давно. И теперь мы знаем, что ничто – даже пандемия или злоупотребление властью – не может загасить это пламя".
20 января Байден будет приведён к присяге в качестве 46-го президента США. В возрасте 78 лет он станет старейшим американским лидером, избранным на эту должность, – подчёркивает "Голос Америки".
Грузинский актер Кахи Кавсадзе вылечился от коронавируса
Известный грузинский актер театра и кино Кахи Кавсадзе вылечился от коронавируса. Об этом сообщила медицинский директор Первой университетской клиники Лали Турдзеладзе.
«Он выздоровел от коронавируса. Состояние здоровья – стабильное. Сейчас он дома», – отметила Турдзеладзе.
Кавсадзе был доставлен в клинику в конце ноября. У него отмечалась острая дыхательная недостаточность. Вскоре после госпитализации пациента пришлось перевести на искусственную вентиляцию легких.
- 85-летний Кахи Кавсадзе - ведущий актер Тбилисского академического театра имени Шота Руставели. На его счету множество театральных постановок, более 80 фильмов. Кавсадзе широко известен за пределами Грузии. Среди работ актера в кино – роли в фильмах «Белое солнце пустыни», «Мелодии Верийского квартала», «Древо желания», «Покаяние», «Житие Дон Кихота и Санчо», «Тысяча и один рецепт влюбленного кулинара».
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