Бизнес и врачи высказали новогодние пожелания

Даже с учетом некоторого улучшения ситуации с коронавирусом, медики по-прежнему против смягчения ограничений накануне Нового года. Представители бизнеса в ответ говорят об игнорировании их интересов.

За минувшее воскресенье выявлено 1337 новых случаев заболевания COVID-19, что является минимальным показателем с 20 октября, и почти в 3,5 раза меньше, чем в пятницу – 4570. Впрочем, медики советуют не обольщаться – количество тестов тоже было меньше обычного.

На сегодняшнем заседании координационного совета при правительстве было заявлено об интенсивных консультациях с эпидемиологами о возможности смягчения чрезвычайных мер. «Многое будет зависеть от эпидемиологических рисков», – говорится в заявлении.

Напомним, согласно прежним заявлениям правительства, ослабление ограничений планируется с 24 декабря до 2 января. На это время будут открыты торговые центры и рынки, восстановится работа как городского, так и междугороднего транспорта. Но после заседания глава Центра по контролю над заболеваниями Амиран Гамкрелидзе усомнился в своевременности такого послабления:

«Эта неделя особенно важна с эпидемиологической точки зрения, поэтому координационный совет при принятии решений будет руководствоваться ее итогами. Наш Центр настроен более скептически, но окончательное решение о том, что мы ставим во главу угла – экономическое развитие или безопасность населения, будет приниматься советом».

Бизнес пока остается в стороне от этих обсуждений. Каха Хазарадзе, основатель крупнейшего розничного холдинга ICR, говорит, что с предпринимателями, в отличие от медиков, правительство не консультируется:

«С мнением о том, что интенсивность распространения вируса возросла после «черной пятницы», мы не согласны. Именно непродуманным решением самого правительства анонсировать ограничения за день до их введения, был обусловлен небывалый ажиотаж в торговых центрах. Напомню, в нашем секторе трудоустроены около 120 тысяч человек, а предновогодний оборот отрасли превышает миллиард лари. Если послаблений не будет, это будет крахом для нашего бизнеса, и об этом не стоит забывать».

На эти вопросы бизнеса у властей пока нет однозначного ответа. Последнюю фазу ограничений правительство пообещало компенсировать антикризисным пакетом, предусматривающим компенсации людям, потерявшим работу в период кризиса. В целом, объемы выплат должны превысить один миллиард лари.

В этом направлении решающей может оказаться помощь Запада. По словам посла ЕС в Грузии Карла Харцеля, Евросоюз окажет адресную помощь экономике Грузии в преодолении последствий пандемии. В этих целях со стороны западных партнеров мобилизовано около полутора миллиардов лари. Сегодня Грузия уже получила из него первую часть транша в размере 240 миллионов лари. Эти средства будут включены в антикризисный пакет правительства Грузии.