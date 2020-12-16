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Общество

«Нашу районную больницу теперь называют "морг имени Зураба Гобозова"»

Центральная площадь Ленингора (иллюстративное фото)

В Ленингорском районе Южной Осетии накануне скончался пенсионер 62-летний Гурам Степанов. Близкие убеждены, что он мог бы жить, если бы власти выпустили его на лечение в Тбилиси. Из-за закрытия пункта пропуска «Раздахан» ленингорцы оказались отрезаны не только от своих семей, но и медицинского обслуживания. Все больше местных жителей не видит для себя иного выхода, кроме как покинуть район навсегда.

Прошлой ночью в Ленингоре скончался 62-летний Гурам Степанов, более известный в поселке по прозвищу «летчик» до выхода на пенсию он служил в гражданской авиации.

Единственным источником дохода у него была грузинская пенсия, поэтому, когда «Раздахан» закрыли, он остался без средств к существованию. В январе, когда президент Анатолий Бибилов выпустил на две недели пенсионеров в Грузию за пособиями, Гураму Степанову в выезде отказали. И в республике ему пенсию не дали, потребовали справки из Тбилиси, подтверждающие стаж и место работы, но из-за закрытой границы «летчик» выехать за справками не смог.

«Нашу районную больницу теперь называют "морг имени Зураба Гобозова"»
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«Нашу районную больницу теперь называют "морг имени Зураба Гобозова"»
by Эхо Кавказа

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Последний год жизни Степанова подкармливали соседи, волонтеры. «Летчик» разболелся, несколько раз лежал в районной больнице, но все без толку. Он просился в Грузию на лечение, но его не выпустили. Вчера ночью Гурам Степанов скончался. Чем болел неизвестно, диагноз ему не поставили, говорит гражданская активистка из Ленингора Тамара Меаркишвили:

«От чего умер, никто не знает. Диагноз здесь ставить некому. Больной жаловался на боли внутренних органов, несколько раз лежал в больнице. Похудел страшно – кожа да кости. Скорую часто вызывал, в последний раз вчера утром. Приехала дежурный врач-педиатр, вколола болеутоляющие, вечером Гурам скончался. Вот и вся наша медицина. Может, через вас дойдет до главы Минздрава Георгия Тотчиева. Наш главврач Зураб Гобозов – его близкий друг. Наверное, министр не хочет обидеть друга. Но почему мы должны из-за этого страдать? В чем мы провинились? Получается, он за счет государства поощряет своего друга, а его друг устроил у нас бардак. Местное население нашу районную больницу теперь называет "морг имени Зураба Гобозова"».

По словам Меаракишвили, от былой районной медицины почти ничего не осталось. Нет гинекологов, закрылся роддом, недавно закрыли и хирургию… Большая часть позиций в штатном расписании больницы и поликлиники вакантны, но почему-то медиков на работу не берут, продолжает Тамара Меаракишвили:

«В районе нет терапевта! Можно такое себе представить? У нас всегда, и при грузинской власти, и при осетинской как минимум четыре-пять терапевтов было, а сейчас ни одного нет. Ни одного! Нельзя людям без врача. Я не говорю о лечении, чтобы хотя бы диагноз свой узнать. В Цхинвале есть врачи, желающие у нас работать, но их не принимают. Сейчас в немедленной госпитализации нуждается один местный мужчина. Здесь не помогут, и нет смысла пытаться. Просто пытаются побыстрее переправить его на лечение в Тбилиси, но главврач не подписывает бумаги. На упреки отвечает: "Вы не мои начальники, я подчиняюсь Минздраву!" Наш главврач получает около 70 тысяч рублей. А кому он помог за три года, которые он здесь работает?»

По словам Тамары Меаракишвили, местные жители в затруднительном положении. Они отрезаны от своих семей. По месту их не лечат, в Россию они выехать не могут, а в грузинские клиники не выпускают. Люди чувствуют себя как в западне и стремятся из нее выбраться.

Около 250 человек уже подали заявки на участие в программе Красного Креста по воссоединению семей, которая предполагает выезд без права на возвращение. И это, судя по всему, не окончательная цифра, говорит Тамара Меаракишвили:

«Записываются в очереди, подают заявления в разные ведомства, личные контакты ищут, лишь бы выехать из Ленингора. Уезжающих, не важно одного человека или одну семью, сопровождает две машины Красного Креста. Все что в них помещается, везут с собой, остальное распродают в районе – скот, птицу... Такими темпами у нас к весне в восточной части района останется человек 250, не больше. Сейчас в грузинской части района проживает максимум 750 человек, а полтора года назад, когда Бибилов закрыл границу, у нас только избирателей было 640. Никому не интересны наши проблемы. Никому! Пусть Анатолий Ильич взял нас в заложники, но даже с заложниками обращаются так, чтобы избежать ненужных жертв. А у нас все наоборот. Я хочу обратиться к грузинским властям, к обществу: эти несколько соток цнелисского леса стоят этих жертв?».

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия

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    Мурат Гукемухов

    В 1988 году окончил Ставропольский политехнический институт, по специальности
    инженер-строитель.

    В разные годы был корреспондентом ИА Regnum, сотрудничал с издательским домом «КоммерсантЪ» и ​Institute for War and Peace Reporting (IWPR).

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