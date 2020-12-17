Югоосетинских силовиков заочно приговорили к пожизненному заключению по делу Татунашвили

Главы Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин и члены его семьи пользуются активами азербайджанского миллиардера Года Нисанова, выяснил «Проект». Нисанов владеет торговым центром «Европейский" и гостиницей «Украина» в Москве и считается самым успешным в России рантье с состоянием $2,7 млрд.

«В разгар войны за Нагорный Карабах Россия не стала оказывать помощь Армении, своему военному союзнику. История миллиардера Года Нисанова и его связей с руководством России и Азербайджана может пролить свет на причины такого решения. Эти связи настолько тесны, что в разгар конфликта глава российской разведки Сергей Нарышкин плавал в личном бассейне Нисанова в компании члена семьи азербайджанского вице-премьера», – пишут авторы расследования.

Они утверждают, что глава Службы внешней разведки России каждый день ходит плавать в личный бассейн Нисанова в «Европейском», который спрятан за дверью на пятом этаже торгового центра и предназначен только для азербайджанского миллиардера и его друзей.

Семья Нарышкина, по данным журналистов, неоднократно летала на личном бизнес-джете миллиардера: например, в Австрию – кататься на лыжах. А дочь Нарышкина Вероника работает в принадлежащем миллиардеру фуд-кластере «Депо» и справляла свое 30-летие на корабле принадлежащей Нисанову «Флотилии Radisson» в компании подруги – дочери президента Азербайджана Лейлы Алиевой.

Кроме того, семью Нарышкина, Нисанова и руководство Азербайджана связывает сделка с недвижимостью, которую «Проект» называет «очень странной». В 2011 году Вероника Нарышкина стала владелицей 200-метровой квартиры в элитном «Доме на Композиторской» в районе Нового Арбата рыночной стоимостью более 100 млн рублей. Дочери главы СВР на момент покупки было 23 года, пишут журналисты, и нигде, кроме как в плавании, она себя не проявила. Доход самого Нарышкина, всю жизнь работавшего на госслужбе, в том году составил 5 млн рублей. Всего через два месяца Вероника Нарышкина переехала в квартиру в ЖК «Ломоносов». Девушка обменялась жильем с сотрудником Эльмана Байрамова, человеком из ближнего круга Нисанова.

По данным издания, Байрамов познакомил Нарышкина и Нисанова, и он же указывает на тесные связи главного разведчика России с руководством Азербайджана. Байрамов, сообщает «Проект» не только работает с Нисановым, он еще и член семьи вице-премьера Азербайджана Ягуба Эюбова (его дочь замужем за сыном политика). Байрамов ходит в бассейн Нисанова в «Европейском» вместе с Нарышкиным, причем приезжает туда на машине с дипломатическими номерами Азербайджана.

Несколько высокопоставленных источников «Проекта» утверждают, что Год Нисанов также дружит с братьями Ротенбергами, близкими к президенту Путину. «И это тоже больше, чем дружба. Это бизнес», – подчеркивают расследователи.