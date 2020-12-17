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Югоосетинских силовиков заочно приговорили к пожизненному заключению по делу Татунашвили
Районный суд города Мцхета признал обвиняемых по делу о пытках Арчила Татунашвили виновными по всем пунктам обвинения. Об этом сообщили в Генеральной прокуратуре Грузии.
Суд заочно приговорил к пожизненному заключению двоих сотрудников правоохранительных органов самопровозглашенной республики Южная Осетия – Давида Гурциева и Алика Табоева. Их признали виновными в совершении преступлений, предусмотренных статьями Уголовного кодекса Грузии о пытках и незаконном лишении свободы.
Ранее Гурциева и Табоева объявили в международный розыск по красному циркуляру Интерпола.
- Арчил Татунашвили скончался 22 февраля 2018 года, вскоре после того, как был задержан силовиками самопровозглашенной республики Южная Осетия в Ахалгорском районе. Югоосетинские власти утверждали, что в следственном изоляторе Татунашвили якобы пытался отнять оружие у конвоя, но в ходе сопротивления упал с лестницы и был доставлен в больницу, где скончался от сердечной недостаточности.
- По итогам расследования Генпрокуратура Грузии установила, что после задержания Татунашвили доставили в Цхинвали и подвергли пыткам за участие в августовской войне 2008 года. Татунашвили получил более 100 повреждений, а позже скончался. Эти выводы подтверждены заключением Национального бюро экспертизы имени Левана Самхараули.
- Тело Татунашвили было передано центральным властям без внутренних органов, спустя почти месяца после его смерти, 20 марта 2018 года. 25 марта 2018 года Татунашвили с воинскими почестями был похоронен на братском кладбище Мухатгверди. Четвертый президент Грузии Георгий Маргвелашвили посмертно наградил его «Орденом Чести» за особую гражданскую ответственность и личное мужество.
- Летом 2018 года по делу о смерти Арчила Татунашвили прокуратура Грузии заочно предъявила обвинения в незаконном пресечении свободы и пытках двум югоосетинским силовикам – Давиду Гурциева и Алику Табоеву. Первый был помощником прокурора Ахалгорского района, а второй - начальником отделения районного КГБ.
Другие новости дня
Премьер посоветовал жителям Грузии отметить Новый год скромно
Премьер-министр Грузии Георгий Гахария призвал население страны скромно встретить Новый год и отказаться от больших застолий.
«В этом году мы должны иначе встретить Новый год. Наши новогодние мероприятия должны быть скромными, больше в семейном кругу. Мы должны воздержатся от привычных для нас больших новогодних застолий», – заявил Гахария на заседании правительства Грузии.
Премьер считает, что соблюдение всех ограничений в период новогодних праздников поможет быстрому восстановлению экономики. Одновременно глава правительства призвал население проявлять большую ответственность, – пишет «Новости-Грузия».
«Ношение масок в стране увеличено до 65%, однако этого недостаточно. Наша задача повысить этот показатель до 90-95%. Это тот показатель, когда мы сможем смело открыть нашу экономику. Мы должны сделать все, чтобы сохранить нашу мобильность на низком уровне и увеличить тогда, когда все риски будут застрахованы», – отметил Гахария.
Из-за угрозы распространения коронавируса в Грузии на Новый год будут отменены все культурные мероприятия. Большой праздничный гала-концертом с участием звезд грузинской эстрады 31 декабря можно будет посмотреть по телевизору или онлайн.
- Число жертв COVID-19 в Грузии выросло до 1953 человек. Общее количество подтвержденных случаев коронавируса в стране составляет 201 368, выздоровевших – 169 282.
- В стране в связи с ухудшением эпидемиологической ситуации с 28 ноября действуют строгие ограничения: обязательный режим ношения масок, ограничение на передвижение с 21:00 до пяти утра, запрет на работу общественного транспорта, торговых центров, баров, ночных клубов, спортзалов и большинства магазинов.
- В период с 24 декабря по 2 января по всей Грузии будут работать торговые центры, открытые и закрытые ярмарки; восстанавливается работа городского и междугороднего транспорта. Исключение для «комендантского часа» сделают в новогоднюю ночь и в канун Рождества – 6 января.
Сенатор и чиновник Госдепартамента: «Северный поток-2» не достроят
Санкции США не позволят России и её партнёрам реализовать проект строительства газопровода "Северный поток-2". Уверенность в этом выразили сенатор Тед Круз - один из инициаторов принятия санкций против газопровода - и высокопоставленный представитель Госдепартамента.
Конгресс недавно одобрил законопроект о военном бюджете США, одна из статей которого предусматривает расширение санкций против компаний, участвующих в строительстве газопровода. Речь идёт о распространении их не только на компании-владельцы судов-трубоукладчиков, но и на тех, кто предоставляет им услуги. Законопроект пока не подписан президентом, но, даже если он наложит вето, ожидается, что Конгресс его преодолеет.
"Я уверен, что по этому газопроводу никогда не пойдёт газ" - сказал Круз на конференции, организованной неправительственной организацией "Атлантический совет".
Заместитель помощника госсекретаря Кристофер Робинсон на той же конференции также выразил уверенность в том, что проект не будет завершён. Он подтвердил позицию администрации США о том, что газопровод является инструментом давления России на Европу. По словам Робинсона, США стремятся к улучшению отношений с Россией, но для этого Москва должна отказаться от действий по подрыву безопасности в Европе. Отказ от "Северного потока-2" он назвал одним из условий улучшения отношений.
Москва настаивает на том, что проект сугубо экономический. Официально такой же точки зрения придерживается и Германия, власти которой критикуют США за вводимые санкции.
Сооружение газопровода, который проходит из России в Германию по дну Балтийского моря, на днях возобновилось - спустя почти год после того, как было остановлено из-за угрозы санкций США. Однако по-прежнему неясно, как будут уложены остающиеся около 100 километров труб в экономической зоне Дании. Эти работы подпадают под санкции.
COVID-19 в Грузии: 2981 новый случай, 31 пациент скончался
Число жертв COVID-19 в Грузии выросло до 1953 человек. В правительстве сообщили, что от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, скончался еще 31 пациент.
Как заявил заместитель главы операционного штаба межведомственного совета по борьбе с COVID-19 Бердия Сичинава, за сутки в стране выявили 2981 новый случай коронавируса, выздоровел 2001.
Общее количество подтвержденных случаев COVID-19 в стране составляет 201 368, выздоровевших – 169 282.
За сутки было проведено 17 029 тестов, из них PCR-тестов – 8170, экспресс‐тестов на антиген – 8859.
- Ранее Грузия вышла в лидеры по числу заболеваний коронавирусом на Южном Кавказе. По данным The New York Times, Грузия – среди мировых лидеров по количеству новых случаев коронавируса за неделю (на 100 тысяч населения).
- На фоне роста числа заражений коронавирусом грузинские власти с 28 ноября ввели в стране новые ограничения. В крупных городах прекратили работу магазины, рестораны, фитнес-центры и бассейны. По всей стране приостановлено междугороднее пассажирское сообщение, действует ограничение на передвижение в ночные часы (с 21:00 до 05:00).
- Правительство Грузии решило начать программу интенсивного тестирования населения на коронавирус. В течение двух месяцев специалисты в гослабораториях будут проводить около 20 тысяч тестов в день.
МВФ одобрил выделение Грузии транша в размере 113.9 млн долларов
Исполнительный совет Международного валютного фонда (МВФ) одобрил предоставление Грузии 113.9 млн долларов в рамках седьмого обзора механизма расширенного кредитования, рассчитанного на четыре года. Об этом говорится в распространенном заявлении пресс-службы МВФ.
«Исполнительный совет МВФ одобрил выделение $113,9 млн на оказание Грузии помощи для покрытия потребностей платежных балансов, возникших в результате [экономических] потрясений от COVID-19», – отмечается в документе.
Всего в рамках механизма расширенного кредитования Грузия получила от МВФ на данный момент около 585.4 млн долларов.
«Власти предприняли соответствующие меры для смягчения неблагоприятных экономических и социальных последствий этих потрясений в условиях ярко выраженного экономического спада. Дисциплинированность в макроэкономической политике и решительная реализация структурных реформ будут иметь решающее значение для поддержки восстановления и ограничения последствий от потрясений из-за COVID-19», – сказано в заявлении.
По прогнозу МВФ, в текущем году в мировой экономике будет зафиксирован существенный спад в размере почти 4,4%, но она восстановится и вырастет на 5,2% в следующем году, – напоминает ТАСС.
- Ранее Евросоюз выделил Грузии грант в размере 60 миллионов евро (примерно 240 миллионов лари) на преодоление кризиса, вызванного пандемией COVID-19. Общий объём помощи ЕС – около 1,5 млрд лари.
Алмас Ардзинба считает, что инцидент с российскими пограничниками связан с его политическими взглядами
Депутат парламента самопровозглашенной республики Абхазия Алмас Ардзинба сообщил, что был участником инцидента, о котором ранее стало известно из письма спикера абхазского законодательного органа.
Ардзинба пишет в социальной сети Facebook, что при пересечении многостороннего автомобильного пункта пропуска «Адлер» в сторону России представители Пограничной Службы ФСБ России пригласили его для беседы. Пограничники, рассказывает депутат, задавали ему вопросы о политических взглядах и деятельности в качества депутата абхазского парламента.
«Считаю, что интерес к моей персоне был вызван исключительно позицией в отношении действующей власти. Вызывает сомнение, что такого рода действия без санкции со стороны высшего руководства Абхазии могли происходить. По моему мнению, это показатель слабости власти, которая не способна вести конструктивный разговор с представителем оппозиции. И, видимо, таким методом пытается запугать меня лично, а также хочет сказать всем остальным оппозиционным политикам, что для них будут создаваться проблемы разного рода.
Хотелось бы уверить причастных лиц, что подобного рода воздействия на меня лично и других политиков в оппозиции не принесут вам успеха. Более того, ещё сильнее убеждают нас, что действующая власть не способна справиться с возложенными на них обязательствами», – отметил Ардзинба.
Он считает, что «такие инициативы способны нанести вред союзническим, дружеским отношениям Республики Абхазия и Российской Федерации».
«Хочу еще раз напомнить действующему руководству, что законодательная власть – это независимая ветвь власти и любые попытки оказать влияние на неё, путём запугивания депутатов, оказания на них давления будут жестким образом пресекаться в соответствии с действующим законодательством Республики Абхазия», – говорит Ардзинба.
Ранее спикер абхазского парламента направил письмо в МИД Абхазии, в котором потребовал обратиться к российской стороне за разъяснениями в связи с действиями российских пограничников.
Кварчия говорит, что «подобные инциденты неоднократно имели место и ранее в отношении депутатов Народного Собрания Абхазии и общественно-политических деятелей республики».
- В августе текущего года Ахра Авидзба, занимавший тогда пост помощника абхазского президента по международным связям, отказался подчиниться требованию российского пограничника, снес ворота и пересек российско-абхазскую де-факто границу, въехав на территорию Абхазии. Он рассказал, что «продемонстрировал свой дипломатический паспорт». Однако пограничники не пропустили его из-за наложенного судебными приставами ограничения.
Иностранцам продлили срок пребывания в Грузии до июля
Иностранцам или лицам, не имеющим гражданства, которые не смогли выехать из Грузии из-за пандемии коронавируса, продлили срок легального пребывания в стране до 1 июля 2021 года декабря. Соответствующие поправки внесены в постановление правительства и размещены на сайте «Законодательного вестника Грузии».
Поправки внесены в постановление «О мерах по предотвращению возможного распространения нового коронавируса в Грузии и утверждению плана оперативного реагирования на случаи нового коронавирусного заболевания» от 28 января 2020 года, – пишет «Новости-Грузия».
В связи с пандемией коронавируса власти Грузии с 14 марта задействовали льготный режим законного пребывания на территории Грузии иностранцев и лиц без гражданства. Этот режим действовал до 1 августа, а затем был еще раз продлен до 31 декабря 2020 года.
Согласно новым поправкам, в Грузии могут находиться только те иностранные граждане, у которых истек срок пребывания в стране, но они соответствуют определенным условиям:
- государство, гражданами которого они являются, входит в зону высоко риска заражения
- их государство ввело ограничения на въезд из-за рубежа
- лицо находится в больнице, в карантине или в самоизоляции
- ему мешает вернутся в страну отсутствие авиарейсов
По истечении срока законного пребывания в Грузии иностранцы обязаны покинуть страну, в противном случае им грозит штраф или даже выдворение из страны с запретом въезда в Грузию в течение определенного срока — от двух до пяти лет.
Решение о выдворении принимает МВД Грузии — в каждом конкретном случае оно индивидуальное.
Что касается штрафов, то с момента истечения срока в течение трех месяцев он составляет 180 лари (около 55 долларов), а после удваивается.
Пентагон заявил, что Россия испытала противоспутниковое оружие
Космическое командование США в среду заявило, что Россия испытала противоспутниковую ракету прямого перехвата.
Как следует из заявления ведомства, этоо испытание стал частью масштабной программы, в рамках которой российская сторона разрабатывает и размещает на земле и орбите космическое оружие. Данный шаг противоречит официальным заявлениям российского руководства о том, что оно стремится предотвратить милитаризацию космоса, сказано в заявлении.
В Пентагоне не сообщили, когда именно был проведён тест. Согласно "Голосу Америки", который ссылается на оповещения для российского воздушного пространства, испытание состоялось в среду. Как предполагается, мобильная система противоракетной обороны А-235 "Нудоль" запустила перехватчик в 800 километрах к северу от Москвы – впрочем, без нацеливания на космический объект. Российские власти об испытании не сообщали, а официальные СМИ сообщили только об американской реакции.
Глава Космического командования США генерал Джон Рэймонд назвал произошедшее доказательством "лицемерия пропаганды Россией предложений по контролю над космическими вооружениями". Тестирование подобных систем означает, что угрозы для космических систем США и их союзников продолжают расти, уверены в Пентагоне. Там обратили внимание, что эта ситуация показывает, сколь своевременным было формирование Космического командования США в качестве отдельной структуры, призванной обеспечивать защиту Америки и ее союзников от враждебных действие в космосе.
По данным американских военных, россияне продемонстрировали два совершенно разных типа космического оружия: неоднократно испытанный кинетический перехватчик, способный с земли уничтожать спутники на низкой околоземной орбите, а также специальную противоспутниковую систему, базирующуюся на орбите. Последняя была испытана дважды – в 2017 и 2020 году, утверждается в пресс-релизе.
Главная проблема, которой озабочены в США, заключается в том, что в случае поражения спутник расколется на сотни и тысячи обломков. Это приведёт к загрязнению околоземного космического пространства до такой степени, что оно станет непригодным для функционирования коммерческих орбитальных аппаратов. Результатом станут "катастрофические последствия для глобальной экономики", заявил спецпредставитель президента США по контролю над вооружениями Маршалл Биллингсли. В своем твиттере он назвал российские испытания "вопиющим" нарушением Россией собственных обязательств и сообщил о том, что США проинформировали союзников по НАТО о действиях российских военных.
Отдельно в заявлении Пентагона говорится по поводу так называемой "боевой лазерной системы", анонсированной в марте 2018 года президентом Владимиром Путиным. Такую "модель поведения" американские военные назвали "потенциально опасной в целом". Отдельно подчеркивается, что мир нуждается в космических системах особенно сейчас, в период пандемии, когда благодаря спутникам можно добиться эффективной логистики и связи.
В июле США и Британия обвинили Москву в проведении космических стрельб. Утверждалось, что один российский спутник запустил снаряд в другой. В августе 2018 года в Вашингтоне высказывали обеспокоенность из-за подозрительных маневров российского спутника-инспектора, который сближался с американским.
В России отвергают критику западных военных, настаивая на мирном характере космических тестов. Официальный представитель МИД Мария Захарова называла подобные заявления "инициированной Вашингтоном целенаправленной кампанией по дискредитации российской космической деятельности и мирных инициатив по предотвращению гонки вооружений в космическом пространстве".
Русский язык стал в Молдавии "языком межнационального общения"
Оппозиция бойкотировала заседание парламента
Парламент Молдавии, большинство в котором сохраняют союзники уходящего президента Игоря Додона, в среду принял ряд законопроектов, которые представители проевропейской оппозиции назвали "токсичными".
Заседание проходило без участия оппозиционных депутатов, которые его бойкотировали.
Депутаты, в частности, одобрили в окончательном чтении законопроект, согласно которому русский язык вновь становится языком межнационального общения.
Согласно документу, государственные служащие должны будут предоставлять информацию и отвечать на запросы граждан на русском языке - если этого потребует обратившийся в органы власти гражданин. На русском языке также должны дублироваться инструкции для лекарств, названия производимых в стране товаров и услуг, таблички на государственных учреждениях. Государственным языком остаётся "молдавский язык, функционирующий на основе латинской графики", госслужащие обязаны им владеть.
Русский язык имел в Молдавии статус языка межнационального общения согласно закону, принятому ещё в советские времена, однако Конституционный суд ранее признал этот закон устаревшим.
Также парламент отменил закон о запрете ретрансляции на территории Молдавии ряда программ российских телеканалов, известный как закон о запрете российской пропаганды. Он был принят в 2017 году, когда большинство в парламенте имели проевропейские силы.
- Сторонники избранного президента Молдавии Майи Санду, составляющие парламентскую оппозицию, выступают за роспуск парламента, который, как они утверждают, сейчас не отражает настроения избирателей. Однако попытки вынести правительству вотум недоверия или как-то иначе добиться роспуска парламента успехом не увенчались. Сайду через неделю должна вступить в должность президента, и ей предстоит делить власть с правительством, которое сформировали её оппоненты.
Глава МИД Армении уверен, что вопрос статуса Карабаха не снят с повестки дня
Есть подозрения, что Азербайджан не предоставляет реальные цифры армянских военнопленных, и их может быть гораздо больше, в интервью французской газете Le monde сказал министр иностранных дел Армении Ара Айвазян.
«Тем не менее, необходимо срочно найти решение этой проблемы, так как есть доказательства, что с армянскими военнопленными и находящимися в плену мирными жителями обращаются бесчеловечно», - сказал Айвазян.
Министр отметил, что армянская сторона работает со своими партнерами, в частности с Международным комитетом Красного Креста, для обеспечения немедленного возвращения пленных.
«Известно, что в заявлении о прекращении огня от 9 ноября не указан крайний срок. Баку использует это обстоятельство, чтобы манипулировать вопросом, бесчеловечно обращаться с военнопленными, пленными мирными жителями, а также влиять на внутриполитическую ситуацию в Армении», - отметил министр.
Отвечая на вопрос о том, планирует ли Армения признать независимость Нагорного Карабаха, глава МИД Армении ответил, что Армения рассмотрит процесс признания Карабаха в том случае, если Азербайджан не согласится с тем, чтобы оставить вопрос о статусе Карабаха в повестке дня переговоров.
«Право народов на самоопределение является краеугольным камнем мирных переговоров. Армения не признала независимость Арцаха [Нагорного Карабаха] только потому, чтобы дать возможность достичь урегулирования нагорно-карабахского конфликта путем переговоров. Некоторые сегодня ошибочно считают, что в результате применения военной силы вопрос статуса Арцаха снят с повестки дня. В этой связи сопредседатели Минской группы подтвердили, что вопрос статуса Арцаха останется в повестке дня переговоров, что является удовлетворительным. В случае несогласия Азербайджана по этому вопросу Армения рассмотрит процесс признания Республики Арцах», - сказал Ара Айвазян.
В Абхазии за сутки выявлено 95 новых случаев коронавируса
За прошедшие сутки тестирование на коронавирусную инфекцию было проведено у 421 жителя самопровозглашенной республики Абхазия, диагноз COVID-19 подтвержден у 95 из них.
На данный момент в Гудаутской ЦРБ находятся на стационарном лечении 112 человек, 98 из них с подтвержденным диагнозом COVID-19. Состояние 32 человек оценивается как тяжелое, 30 пациентов – средней степени тяжести.
В Сухумской инфекционной больнице проходят стационарное лечение 35 пациентов с подтвержденным диагнозом COVID-19, в Очамчирской ЦРБ - 23 пациента.
В мобильном многопрофильном госпитале, развернутом на территории сухумского пансионата «Айтар», находятся 52 пациента с подтвержденным диагнозом новой коронавирусной инфекции. Состояние здоровья 47 пациентов – средней степени тяжести, в тяжелом состоянии 5 человек.
- По данным оперативного штаба по защите населения от коронавирусной инфекции, общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии на сегодняшний день составляет 7504 человека. 100 летальных случаев. Выздоровели 5545 человек.
Сергей Лавров впервые прокомментировал публикации о связи ФСБ с отравлением Навального
Кремль молчит третий день
Глава МИД России Сергей Лавров стал первым высокопоставленным российским чиновником, прокомментировавшим публикации о возможной причастности ФСБ к отравлению оппозиционного политика Алексея Навального. Он посчитал расследование "несерьёзным". Об этом он заявил на пресс-конференции в Загребе, – передаёт "Интерфакс".
"Мы уже привыкли к тому, что США, да и другие западные страны просто объявляют в СМИ об очередных обвинениях в адрес России", – цитирует министра агентство. "Все эти новости забавно читать, но манера, в которой эти новости преподносятся, говорит лишь об одном: что у наших западных партнеров отсутствует наличие каких-либо этических норм", – заявил Лавров.
По его словам, отсутствие комментариев со стороны Москвы не означает, что Кремль причастен к отравлению. "Раз молчит, значит виновата. Ущербность такого подхода, по-моему, очевидна любому вменяемому человеку", – заявил чиновник.
В понедельник исследовательская группа Bellingcat и издание The Insider опубликовали расследование об отравлении Навального, в котором называются имена сотрудников ФСБ, предположительно причастных к покушению. Сам Навальный заявил о личной ответственности Владимира Путина за покушение.
Российские власти публикацию до сегодняшнего дня не комментировали. Предполагалось, что вопрос о расследовании может быть задан пресс-секретарю Путина Дмитрию Пескову на ежедневном брифинге для журналистов, однако он отменил общение с прессой во вторник и среду, сославшись на занятость к подготовке пресс-конференции президента, которая должна состояться в четверг.
Генассамблея ООН приняла обновленную резолюцию о правах человека в Крыму
Генеральная ассамблея ООН 16 декабря приняла обновленную и усиленную резолюцию о ситуации с правами человека в аннексированном Крыму. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба поблагодарил страны, проголосовавшие за резолюцию по Крыму.
«Искренне благодарен партнерам Украины за поддержку нынешней усиленной резолюции ГА ООН по ситуации с правами человека в Крыму. Ее принятия в очередной раз доказывает, что мир солидарен с Украиной в непризнании российской попытки аннексии Крыма. Резолюция призывает усилить взаимодействие в рамках международных структур, чтобы заставить Россию как оккупационную власть выполнять обязательства по международному гуманитарному праву, обеспечить беспрепятственный и полный доступ в Крым для международных мониторинговых миссий», – написал Кулеба на своей странице в Twitter.
Документ поддержали 64 страны-члена ООН, против – 23 страны, воздержались – 86.
Ранее в МИД Украины сообщили, что одним из ключевых элементов обновленного проекта резолюции стал призыв об усилении взаимодействия в рамках международных платформ для давления на Россию. Среди важных положений, по данным ведомства, является призыв к прекращению уголовного преследования за уклонение от военного призыва, осуждение безнаказанности за насильственные исчезновения и констатация роли ФСБ России в применении пыток.
В 2020 году генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш обнародовал три доклада о нарушении прав человека в Крыму. В последнем из них, в частности, говорится о пытках и жестоком обращении со стороны сотрудников ФСБ, безнаказанности причастных к насильственным исчезновениям людей, вмешательстве в профессиональную деятельность журналистов, принудительных перемещениях и депортациях из Крыма населения и т.д.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров ранее утверждал, что разговоры о нарушении прав человека в аннексированном Крыму – это вымысел.
Задержан бывший мэр Сухуми Адгур Харазия
Сотрудники правоохранительных органов самопровозглашенной республики Абхазия накануне вечером задержали бывшего мэра Сухуми Адгура Харазия.
В абхазском МВД сообщили, что Харазия обвиняют в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, а также в незаконном приобретении, хранении, перевозки или ношении огнестрельного оружия.
По информации ведомства, 14 декабря, в 10:20, неустановленный на тот момент следствием гражданин, вооружённый огнестрельным оружием, подошел к припаркованному на улице Акиртава автомобилю «Nissan Patrol» под управлением жителя Сухуми Шакрыл А.С. и произвел несколько выстрелов в него.
«Шакрыл был доставлен в Республиканскую больницу с диагнозом «огнестрельное сквозное ранение правой и левой стоп в области пяточных костей». В тот же день Шакрыл был прооперирован», – заявили в ведомстве.
Назарбаев рассказал, как помогал бежать из Кыргызстана Акаеву и Бакиеву
Бывший президент Казахстана Нурсултан Назарбаев рассказал, как помогал бывшим президентам – Аскару Акаеву и Курманбеку Бакиеву – покинуть Кыргызстан после смены власти. Об этом он рассказал в интервью для документального фильма "Штрихи к портрету".
Назарбаев говорит, что бывшего президента Кыргызстана Аскара Акаева ему "пришлось вывезти из Бишкека в Тараз вертолетом". "Сложная обстановка была, там они могли обстрелять, но чтобы конфронтации не было, я его вывез", – добавил он.
С другим бывшим президентом, Курманбеком Бакиевым, по его словам, была "такая же история". "В Оше засел, собрал сторонников своих, вооружил и готов был идти в сторону Бишкека. Я говорю: "Курманбек, ты что делаешь, зачем? Прольешь кровь. Снова хочешь сесть президентом? И как ты будешь работать после этого?" – сказал он.
Назарбаев утверждает, что он в тот день созвонился с главой временного правительства Кыргызстана Розой Отунбаевой, которая якобы попросила его: "Что-нибудь сделайте, успокойте Курманбека". После чего он предложил Бакиеву вывезти его из Оша.
В это время, по его словам, в Вашингтоне проходило совещание по антиядерным вопросам, президентом России тогда был Дмитрий Медведев, президентом США – Барак Обама. "Есть фотография, где втроем вышли. Стоим и шепчемся. Это как раз о Кыргызстане было, что начинается гражданская война. Бакиев хочет двигаться с вооруженными отрядами в сторону Бишкека, что-то надо делать. Я сказал, я буду вывозить [Бакиева], пусть российские истребители прикроют мой самолет, который будет вывозить", – рассказал Назарбаев.
"Министром обороны тогда был Адильбек Джаксыбеков, я говорю: "Давай самолет". Он начал прорабатывать через военную разведку. В Оше в аэропорту, говорит, на полосе выгрузили щебень. Ни сесть, ни вылететь было невозможно. Я говорю: "Ты точно знаешь это? Он говорит: "Не точно, но сказали это. Там невозможно". Я сказал: "Отправляй самолет, пусть снижается. Если увидит, что кучки лежат, пусть улетает, если нет – садится". Курманбеку сказал: "Взлетает борт, готовься со своими". Они прилетели, никакой щебенки не было. Сели и с ходу забрали его с семьей и привезли к нам. Если бы это не сделали, там бы кровопролитие было большое. "Не забывай это", – говорю".
- Первый президент Кыргызстана Аскар Акаев правил 15 лет – с 1990 по 2005 год. Результаты парламентских выборов в 2005 году привели к народным волнениям с многотысячными акциями протеста. 24 марта 2005 года Аскар Акаев и его семья бежали из страны и получили убежище в России, где находятся до сих пор.
- Курманбек Бакиев был президентом Кыргызстана с 2005 по 2010 год. Он пришел к власти на волне протестов против власти Аскара Акаева, но его самого в апреле 2010 года свергла оппозиция. Бакиев бежал из Кыргызстана, и теперь он вместе с семьей живет в Беларуси, где получил гражданство. Власти Кыргызстана безуспешно требуют его выдачи. На родине семья Бакиевых обвиняется в организации покушения на жизнь британского бизнесмена Шона Дэйли и злоупотреблении служебным положением. Бывший президент заочно приговорен к 30 годам лишения свободы и объявлен в розыск.
Армянская сторона подтвердила пленение десятков военнослужащих в Карабахе
Несколько десятков военнослужащих Армии обороны самопровозглашенной Нагорно-Карабахской республики попали в плен в направлении села Хцаберд (азер. – Чайлаккала). Информацию подтвердил карабахский лидер Араик Арутюнян, – пишет «Радио Азатутюн».
«В настоящее время Минобороны выясняет все обстоятельства. Я лично буду следить за тем, чтобы виновные в этом инциденте были привлечены к ответственности. Быстрое и безопасное возвращение попавших в плен военнослужащих должно быть в центре всех наших предстоящих усилий. Мы уже предпринимаем шаги в этом направлении», – заявил Арутюнян.
Омбудсмен Нагорного Карабаха Артак Бегларян сообщил, что «пропало без вести подразделение, состоящие примерно из 60 армянских военнослужащих».
По информации СМИ, большая часть попавших в плен – жители Ширакской области Армении. Родные военнослужащих перекрыли участки автотрассы Гюмри-Ереван. Они требуют новостей о своих родных.
Премьер-министр Никол Пашинян в интервью «Радио Азатутюн» заявил, что «российские миротворцы также находятся в окружении».
«Есть проблема со связью, потому что из-за местоположения, а также из-за событий есть определенные проблемы со связью, причем эти проблемы есть и у российских миротворцев, и там у нас сложилась определенная кризисная ситуация», – отметил Пашинян.
- Ранее Армения сообщила о возвращении 44 военнопленных из Азербайджана, Баку передали 12 человек.
Евросоюз одобрил третий пакет санкций в отношении властей Беларуси. В нем 29 имен и семь компаний
Третий пакет санкций в отношении властей Беларуси одобрен комитетом постоянных представителей Евросоюза. Об этом сообщил журналист Радио Свобода в Брюсселе Рикард Йозвяк.
К санкциям привлечены 29 человек и семь юридических лиц. Их имена и названия компаний будут объявлены 17 декабря.
Ранее Евросоюз ввел санкции против 55 белорусских чиновников и силовиков, включая Александра Лукашенко. Им запретят въезд в Евросоюз, их активы будут заморожены. Депутаты Европарламента в конце ноября обсудили нарушения прав человека, в частности убийство Романа Бондаренко, резко осудили репрессивные действия белорусских властей и призвали Евросоюз к расширению пакета санкций. Кроме того, депутаты призвали к проведению международного расследования преступлений режима Лукашенко и к полной заморозке европейской финансовой поддержки белорусского правительства.
Санкции вводятся в связи с ситуацией в Беларуси после президентских выборов 9 августа, на которых, по официальным данным ЦИК, в шестой раз победил Александр Лукашенко, а также непрекращающегося насилия в отношении демонстрантов.
В резиденции Европарламента в Брюсселе 16 декабря вручают премию имени советского академика и диссидента Андрея Сахарова "За свободу мысли" – главную награду Евросоюза в области прав человека. Награду получают экс-кандидат в президенты Светлана Тихановская, ее соратницы Мария Колесникова и Вероника Цепкало, доверенное лицо Тихановской Ольга Ковалькова, представитель стачкома МТЗ Сергей Дылевский, нобелевский лауреат и писательница Светлана Алексиевич, блогер Сергей Тихановский, основатель телеграм-каналов Nexta и Nexta Live Степан Путило, глава правозащитного центра "Весна" Алесь Беляцкий и политик Николай Статкевич, который баллотировался на пост президента в 2010 году.
Настоящее Время ведет прямую трансляцию церемонии вручения премии с 14:00 по московскому и минскому времени:
В Грузии могут объявить масштабную амнистию
В парламенте Грузии будет инициирован законопроект «Об амнистии». Об этом сообщил член правящей партии, председатель комитета по защите прав человека и гражданской интеграции Михаил Сарджвеладзе.
Он уточнил, что законопроект предусматривает освобождение от уголовной ответственности и соответствующего наказания тех лиц, которые совершили отдельные преступления до 11 декабря 2020 года.
Амнистия коснется граждан, обвиненных в краже, подделке документов, повреждении имущества, нанесении телесных увечий, наркопреступлениях (кроме распространения), но не затронет такие преступления, как убийство или насилие в семье.
«Инициируя этот законопроект, мы открываем консультации с заинтересованными сторонами», – отметил Сарджвеладзе.
Представители грузинской оппозиции уже заявили, что амнистия должна коснуться совладельца телекомпании «Мтавари» Георгия Руруа, приговорённого к 4 годам лишения свободы за противоправное приобретение, хранение и ношение огнестрельного оружия. Оппозиция считает Руруа политзаключенным.
Жителей Абхазии призвали провести новогодние праздники в кругу семьи
В Минздраве самопровозглашенной республики Абхазия состоялось заседание оперативного штаба по защите населения от коронавирусной инфекции. В пресс-службе ведомства сообщили, что на совещании обсудили эпидемиологическую обстановку и отметили рост числа инфицированных.
По данным на 14 декабря на стационарном лечении находятся 246 пациентов с коронавирусной инфекцией, состояние здоровья 43 пациентов тяжелое.
Главный санитарный врач Людмила Скорик сообщила, что лаборатория СЭС работает в полную мощность, проводя в сутки более 500 исследований. В сухумской инфекционной больнице, где производится забор биоматериала, снова появились очереди.
По словам Скорик, это связано с тем, что сдать тест на коронавирусную инфекцию в больницу приходят не только люди, которым это тестирование назначено по медицинским показаниям, но и желающие лишний раз убедиться в том, что новая вирусная инфекция обошла их стороной. При этом выясняется, что есть лица, которые без оснований в месяц по несколько раз сдают тест на коронавирус.
«В эпицентре заболевания в большей степени находятся граждане старше 60 лет, и именно им нужно в первую очередь сдавать тест на коронавирус», – напомнила Скорик.
Члены Оперштаба заявили, что медучреждения, в которых проводится лечение пациентов с коронавирусной инфекцией, не испытывают дефицита в лекарственных препаратах.
На заседании также обсудили тему предстоящих новогодних праздников. По имеющейся у Оперштаба информации, в некоторых объектах общественного питания уже забронированы места для проведения корпоративных и иных праздничных массовых мероприятий. На заседании заявили, что идет в разрез с установленными ограничительными мерами.
«В соответствии с распоряжением президента «Об установлении отдельных мер по защите здоровья населения Республики Абхазия от коронавирусной инфекции COVID-19», проведение подобных мероприятий недопустимо и может привести к новым вспышкам заболевания», – сказано в сообщении пресс-службы Минздрава.
«Оперативный штаб по защите населения от коронавирусной инфекции в очередной раз призывает население быть особенно внимательными к своему здоровью и здоровью окружающих, соблюдать все ограничительные меры, не посещать массовые мероприятии, и провести новогодние праздники дома, в кругу семьи. Всем также следует соблюдать простые правила, которые помогут снизить риски заражения новой коронавирусной инфекцией», – говорится в заявлении.
В Чечне убит предполагаемый боевик, о смерти которого уже сообщали
В Чечне во время контртеррористической спецоперации убит Казбек Байдулаев. Глава республики Рамзан Кадыров называет его участником незаконных вооруженных формирований. Как сообщают правоохранительные органы, Байдулаев родился в 1988 году, он находился в розыске с 2012 года.
По данным источников ТАСС в правоохранительных органах, при себе у Байдулаева были самодельное взрывное устройство и граната. По официальным данным, пострадавших среди сотрудников правоохранительных органов нет.
«Мы досконально владеем ситуацией в регионе, знаем, сколько лиц находится в розыске, имеем исчерпывающую базу данных об их пособниках, если таковые появляются, – заявил Кадыров. – Если кто-то надумает нарушить закон и выбрать путь террора, то ему и впредь немедленно будет выписан билет в один конец: либо за решетку, либо на тот свет».
- О «ликвидации» Казбека Байдулаева сообщалось еще два месяца назад. Тогда в ходе спецоперации были убиты двое: Рустам Бочашвили и – как писали СМИ – Казбек Байдулаев. Правозащитная организация «Мемориал» рассказывала о том, что Байдулаева неоднократно похищали и пытали в 2008–2011 годах и дважды осудили за причастность к незаконным вооружённым формированиям еще до того, как в 2012 году он присоединился к боевикам. Его родные утверждали, что уголовные дела были сфабрикованы. Преследованиям подвергались и родственники Казбека. В декабре 2014 года сотрудники силовых структур сожгли дом его родителей в селении Янди Ачхой-Мартановского района. Семье пришлось покинуть Чечню.
- По данным «Мемориала», при Рамзане Кадырове семья Байдулаевых стала предметом пристального интереса со стороны правоохранительных органов, как потенциальные противники режима. Это вынуждало некоторых из них скрываться от властей, а затем и присоединяться к подполью.
Денежные переводы из России в Грузию за 11 месяцев снизились на 16%
По данным грузинского Национального банка, денежные переводы из России в Грузию за 11 месяцев снизились на 16% – до 323.6 млн долларов.
Эта сумма составляет 19,2% всех денежных переводов в Грузию, осуществленных физлицами из-за рубежа с использованием электронных платежных систем. Общий объем переводов в январе-ноябре 2020 года увеличился на 8,1% – до $1 млрд 686,1 млн.
В ноябре в Грузии было переведено $169,9 млн, что на 12,5% больше, чем в ноябре прошлого года, при этом поступления из РФ снизились на 16,1%, до $31,8 млн (18,7% всех перечислений).
По данным Нацбанка Грузии, по объему денежных перечислений в страну на втором месте после России находится Италия, откуда в январе-ноябре этого года поступило $267,6 млн (15,9% общей суммы), на третьем – Греция с $196,5 млн (11,7%). В пятерку входят также США – $195,8 млн (11,6%) и Израиль – $141,3 млн (8,4%), далее следуют Турция, Украина, Германия, Азербайджан, Испания, другие страны.
Из Грузии за границу в январе-ноябре 2020 года переведено $222,3 млн – на 4,9% больше, чем за аналогичный период годом ранее. Больше всего денежных средств направлено в Россию – $70,2 млн (31,6% общей суммы), а также в Турцию – $43,9 млн (19,7%) и на Украину – $21,6 млн (9,7%), – пишет «Интерфакс».
«Витязь в тигровой шкуре» Шота Руставели впервые издан на хинди
Поэма «Витязь в тигровой шкуре» Шота Руставели впервые издана на языке хинди. Об этом сообщили в грузинском посольстве в Нью-Дели.
Перевод принадлежит индийскому поэту и переводчику доктору Бхупендеру Азизу Парихару, а иллюстрации в индийском стиле создал художник из Мумбаи Онкар Фондекар.
Книгу можно приобрести как в книжных магазинах Индии, так и в электронном виде.
В МИД Грузии считают, что публикация «Витязя в тигровой шкуре» на хинди внесет значительный вклад в укрепление исторических и культурных связей между Грузией и Индией.
«С первых дней моего приезда в Индию я был мотивирован ознакомить индийских читателей с великолепием грузинской литературы, и сегодня я рад сообщить, что впервые на языке хинди был издан один из величайших шедевров грузинской литературы «Витязь в тигровой шкуре», который был написан великим грузинским поэтом Шота Руставели. Это поэма с её универсальными ценностями, которая описывает борьбу света и тьмы», – заявил посол Грузии в Индии Арчил Дзулиашвили на проведенной в рамках Джайпурского книжного фестиваля онлайн-презентации.
Нарышкин и его семья пользуются активами азербайджанского миллиардера – «Проект»
Главы Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин и члены его семьи пользуются активами азербайджанского миллиардера Года Нисанова, выяснил «Проект». Нисанов владеет торговым центром «Европейский" и гостиницей «Украина» в Москве и считается самым успешным в России рантье с состоянием $2,7 млрд.
«В разгар войны за Нагорный Карабах Россия не стала оказывать помощь Армении, своему военному союзнику. История миллиардера Года Нисанова и его связей с руководством России и Азербайджана может пролить свет на причины такого решения. Эти связи настолько тесны, что в разгар конфликта глава российской разведки Сергей Нарышкин плавал в личном бассейне Нисанова в компании члена семьи азербайджанского вице-премьера», – пишут авторы расследования.
Они утверждают, что глава Службы внешней разведки России каждый день ходит плавать в личный бассейн Нисанова в «Европейском», который спрятан за дверью на пятом этаже торгового центра и предназначен только для азербайджанского миллиардера и его друзей.
Семья Нарышкина, по данным журналистов, неоднократно летала на личном бизнес-джете миллиардера: например, в Австрию – кататься на лыжах. А дочь Нарышкина Вероника работает в принадлежащем миллиардеру фуд-кластере «Депо» и справляла свое 30-летие на корабле принадлежащей Нисанову «Флотилии Radisson» в компании подруги – дочери президента Азербайджана Лейлы Алиевой.
Кроме того, семью Нарышкина, Нисанова и руководство Азербайджана связывает сделка с недвижимостью, которую «Проект» называет «очень странной». В 2011 году Вероника Нарышкина стала владелицей 200-метровой квартиры в элитном «Доме на Композиторской» в районе Нового Арбата рыночной стоимостью более 100 млн рублей. Дочери главы СВР на момент покупки было 23 года, пишут журналисты, и нигде, кроме как в плавании, она себя не проявила. Доход самого Нарышкина, всю жизнь работавшего на госслужбе, в том году составил 5 млн рублей. Всего через два месяца Вероника Нарышкина переехала в квартиру в ЖК «Ломоносов». Девушка обменялась жильем с сотрудником Эльмана Байрамова, человеком из ближнего круга Нисанова.
По данным издания, Байрамов познакомил Нарышкина и Нисанова, и он же указывает на тесные связи главного разведчика России с руководством Азербайджана. Байрамов, сообщает «Проект» не только работает с Нисановым, он еще и член семьи вице-премьера Азербайджана Ягуба Эюбова (его дочь замужем за сыном политика). Байрамов ходит в бассейн Нисанова в «Европейском» вместе с Нарышкиным, причем приезжает туда на машине с дипломатическими номерами Азербайджана.
Несколько высокопоставленных источников «Проекта» утверждают, что Год Нисанов также дружит с братьями Ротенбергами, близкими к президенту Путину. «И это тоже больше, чем дружба. Это бизнес», – подчеркивают расследователи.
Бжания обсудил в Москве перспективы восстановления сухумского аэропорта
Находящийся с рабочим визитом в Москве президент самопровозглашенной республики Абхазия Аслан Бжания встретился с министром транспорта России Виталием Савельевым.
Как сообщили в пресс-службе абхазского лидера, обсуждались вопросы, связанные с перспективой открытия авиасообщения между Абхазией и Россией, реконструкцией сухумского аэропорта, а также капитального ремонта старого автомобильного моста через реку Псоу.
Ранее делегация Росавиации посетила Сухуми, изучила техническое состояние аэропорта и определила дальнейшие шаги по его ремонту.
На встрече в Минтрансе РФ Бжания отметил, что «восстановление сухумского аэропорта имеет важное значение для Абхазии, развития ее экономического потенциала».
«Открытие сухумского аэропорта еще больше сблизит наши страны», – сказал Бжания.
Сообщается, что «стороны договорились продолжить взаимодействие и «сверить часы» в марте 2021 года по итогам проделанной работы».
Бжания также встретился с министром сельского хозяйства РФ Дмитрием Патрушевым. «Обсуждались перспективы создания в Абхазии предприятий по переработке сельскохозяйственной продукции, вопросы восстановления и закладки новых многолетних садов субтропических культур, развития животноводства, птицеводства и рыбного хозяйства», – сказано в сообщении пресс-службы.
Еще одна встреча состоялась с активом абхазской диаспоры. Бжания поблагодарил диаспору за помощь в период пандемии коронавируса и рассказал о планах по борьбе с ней.
«За активную помощь в сборе и доставке гуманитарной медицинской помощи в Республику Абхазия в период острой фазы пандемии коронавирусной инфекции СOVID-19, глава государства объявил благодарность активным членам Оперативного штаба помощи Абхазии в борьбе с коронавирусом на базе Московской абхазской диаспоры – Саида Агрба, Гету Ардзинба, Даура Барганджия, Инну Барчан, Айнара Ласария, Нару Папба, Викторию Тарба и Богдана Шакая», – говорится в сообщении пресс-службы.
Сенат США утвердил нового посла в Беларуси впервые за 12 лет
Сенат Конгресса США единогласно утвердил кандидатуру американского дипломата Джули Фишер на пост нового посла в Беларуси.
Фишер станет первым американским дипломатом в Беларуси с 2008 года. Ее кандидатуру внес на утверждение Сенату в начале мая президент Дональд Трамп.
Сейчас Фишер работает в бюро Госдепартамента США по делам Европы и Евразии. Раньше она была заместителем главы миссии США при НАТО, а также работала в американских посольствах в России и Грузии.
Джули Фишер получила степень бакалавра в Университете Северной Каролины. Она владеет русским, французским и грузинским языками.
В середине сентября первый заместитель госсекретаря Стивен Бигэн заявил, что США не планируют отказываться от отправки своего нового посла в Беларусь, несмотря на текущую резкую критику Вашингтона в отношении Минска и требование проведения новых выборов в республике.
Сама Фишер на слушаниях сенатского комитета по иностранным делам, которые прошли до 9 августа и последующих за выборами событий, заявляла, что США нужен открытый диалог с представителями различных уровней и ветвей власти, хотя "в Беларуси есть один человек, чье мнение значит больше всего". Сроки отправки Фишер в Минск пока не сообщаются.
- В Беларуси и США с 2008 года нет послов. Их места занимают временные поверенные. После введения Вашингтоном санкций в отношении Минска за грубые нарушения прав человека между странами разразился дипломатический скандал. Посол Беларуси Михаил Хвостов был отозван из Вашингтона для консультаций, а Минск по настоянию белорусской стороны покинула посол Карен Стюарт. Количество американских дипломатов в республике по настоянию белорусской стороны было сокращено с 35 до пяти.
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