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Фукуяма: Россия в 2020-м продолжала дестабилизировать Грузию и Украину
Профессор Стэнфордского университета, известный американский философ и политолог Фрэнсис Фукуяма подвел итоги текущего года. В статье, опубликованной изданием The Wall Street Journal, он говорит, что «демократия в мире отступила, но еще возьмет реванш».
Фукуяма считает, что год принес в основном плохие новости о состоянии глобальной демократии. Он пишет, что на геополитическом уровне две крупные авторитарные державы, Китай и Россия, укрепили свое могущество и агрессивно поддерживают антидемократические инициативы по всему миру.
«Россия, со своей стороны, продолжала дестабилизировать демократические страны, от близких, таких как Украина и Грузия, до далеких – Европа и США, активно используя в том числе и социальные сети. Москва подозревается в нападениях на оппозиционных политиков, таких как Алексей Навальный – которого, по мнению правительства Германии, летом, вероятно, отравили, – и оказывает решительную поддержку белорусскому диктатору Александру Лукашенко в подавлении массовых призывов к демократии», – отмечает Фукуяма.
В статье также говорится, что «демократическое движение Армении также было остановлено из-за неудачной войны с Азербайджаном в Нагорном Карабахе».
Другие новости дня
Прокуратура прекращает следствие по делу Тамар Бачалиашвили
Прокуратура Грузии прекращает следствие по делу скончавшейся Тамар Бачалиашвили. На сегодняшнем брифинге представитель ведомства заявил, что девушка покончила жизнь самоубийством. Отметим, что семья Бачалиашвили в это не верит. Родители считают, что Тамар была убита.
«Прокуратура Грузии завершила расследование по делу о незаконном лишении свободы и доведении до самоубийства Тамар Бачалиашвили. Полученные доказательства свидетельствуют, что в отношении Тамар Бачалиашвили не имело места совершение преступления, и она покончила жизнь самоубийством, соответственно, принято решение о прекращении следствия по уголовному делу», – отметили в прокуратуре.
Тамар Бачалиашвили – специалист по IT-технологиям. Девушка уехала из дома на личном автомобиле 18 июля и пропала. Тело Бачалиашвили обнаружили 22 июля, на пятый день поисков на заднем сиденье её машины в районе Тетрицкаро, в 65 километрах от Тбилиси. Согласно данным экспертов, следов насильственной смерти на теле не обнаружено. За день до пропажи девушка приобрела в нескольких аптеках Тбилиси более 150 различных таблеток – обезболивающие, гипотензивные и снотворные препараты.
Путин о Навальном: «Кому он нужен? Хотели бы, довели бы до конца»
Президент России Владимир Путин на пресс-конференции в четверг заявил, что за расследованием отравления оппозиционера Алексея Навального стоят спецслужбы США.
Отвечая на вопрос корреспондента Life, Путин вновь не назвал Навального по имени, характеризуя его как «пациента берлинской клиники». Он не стал опровергать один из ключевых выводов расследования, опубликованного в понедельник Bellingcat и рядом СМИ - о том, что Навального в его поездках по России сопровождала группа сотрудников ФСБ.
По словам Путина, за сотрудниками российских спецслужб следят сотрудники спецслужб США, поэтому нельзя удивляться тому, что они отслеживают их телефонные звонки. Само расследование Путин назвал легализацией информации спецслужб США. Путин сказал, что это указывает на то, что и сам оппозиционер сотрудничает со спецслужбами. «Но это не значит, что его травить нужно. Кому он нужен-то? Хотели бы, довели бы дело до конца» - сказал Путин, заявив, что разрешил вывезти Навального на лечение в Германию.
Несколько лет назад, отвечая на вопрос об убийстве Бориса Немцова, Путин ответил похожим образом: «Совсем не факт, что человека нужно убивать».
Президент предположил, что цель расследования - в том, чтобы уравнять Навального с ним в глазах общественного мнения. На конкретные выводы расследования (кроме косвенного признания того, что речь в нём шла о сотрудниках спецслужб).
В расследовании утверждалось, что группа сотрудников ФСБ, которая сопровождала Навального, состояла, в том числе, из специалистов по отравляющим веществам. Германские специалисты и эксперты ОЗХО ранее пришли к выводу, что оппозиционер был отравлен веществом «Новичок». Навальный прямо обвиняет Путина в том, что он стоял за покушением.
Путин заявил, что еще не сделал прививку от коронавируса
Президент РФ Владимир Путин объявил на пресс-конференции, что еще не привился от коронавируса, в том числе российской вакциной. Он объяснил это тем, что он «законопослушен».
«Специалисты нам говорят о том, что те вакцины, которые поступают в гражданский оборот сегодня, предусмотрены для граждан в определенной возрастной зоне. И для таких, как я, вакцины пока не добрались, – заявил он. – И поэтому я пока этой вакцины, как говорят специалисты, «не поставил».
Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков некоторое время назад заявлял, что Путин якобы не может сделать прививку «по закону»: он не может быть добровольцем из-за того, что он президент.
Одновременно Путин заверил, что российские вакцины «эффективны и безопасны». Единственная проблема, по его словам, – то, что произвести эту вакцину российские предприятия не в состоянии.
«Компоненты российской вакцины хорошие. Но чтобы произвести эту вакцину, нужны соответствующее оборудование и предприятия, – заметил он. – Но нам ничего не мешает производить компоненты этой вакцины на площадках иностранных государств. Это никак не помешает вакцинации населения в России, а наоборот, будет помогать, потому что будет обеспечиваться качество».
Ранее стало известно, что завод Biocad – один из немногих, кто может производить вакцину в России. По данным Wall Street Journal, завод еще в сентябре закупил для российской вакцины медицинские сосуды из Германии, крышки из Китая и фильтры из Японии, а некоторые реагенты поставили из США.
«В начале следующего года у нас будут миллионы доз вакцины», – тем не менее заверил Путин. В нескольких странах мира уже начинается массовая вакцинация от коронавируса. Прививки начали делать жителям Великобритании, США и Канады. Вакцинация российской разработкой «Спутник V» началась и в России, но пока количество сделанных прививок не очень высоко.
В Чечне сотрудники полиции застрелили двух местных жителей
В Курчалоевском районе Чечни убиты два местных жителя. Как сообщили ТАСС источники в правоохранительных органах, они напали на пост ДПС и "были уничтожены ответным огнем".
Инцидент произошел в ночь с 16 на 17 декабря. Сотрудники ГИБДД остановили для проверки документов автомобиль ВАЗ, который направлялся в сторону Шалинского района. В ответ, как утверждают в правоохранительных органах, злоумышленники бросили из окна машины в сторону полицейских взрывное устройство и попытались скрыться, попутно отстреливаясь. В результате водитель машины и пассажир были убиты.
По предварительной информации, их личности установлены. Это 27-летние Абубакар Вахитаев и Жалил Умаров. Пострадавших среди сотрудников правоохранительных органов нет.
- Накануне в Чечне во время контртеррористической спецоперации был убит Казбек Байдулаев. Глава республики Рамзан Кадыров назвал его участником незаконных вооруженных формирований.
- Ранее в ходе пяти спецопераций на территории Ингушетии в августе было убито восемь человек, которых сотрудники правоохранительных органов назвали предполагаемыми боевиками. Трое были задержаны.
От последствий COVID-19 умер мэр Харькова Геннадий Кернес
Геннадий Кернес, мэр Харькова, одного из крупнейших городов Украины, умер от последствий коронавирусной инфекции.
Об этом сообщили в соцсетях жена Кернеса и его друг, бизнесмен Павел Фукс.
С начала сентября Кернес лечился от коронавирусной инфекции. Она вызвала осложнения. В середине сентября мэр Харькова был госпитализирован в берлинскую клинику "Шарите". Он не появлялся на публике и не вёл предвыборную кампанию, тем не менее в конце октября был вновь избран на пост мэра города. Несколько дней назад сообщалось, что у него отказали почки.
Геннадию Кернесу был 61 год. Он возглавлял Харьков с 2010 года. Во время массовых выступлений против Виктора Януковича зимой 2013–2014 годов выступал как противник Майдана. После бегства Януковича, однако, не поддержал пророссийские выступления в Харькове, остался мэром города и в 2015 году был переизбран. В апреле 2014 года на него было совершено покушение, после чего он передвигался в инвалидной коляске. Был одним из ярких персонажей украинской политики, высказывания и действия которого активно обсуждались в соцсетях; приобрёл известность и в России.
Президент Франции Эммануэль Макрон заразился коронавирусом
Президент Франции Эммануэль Макрон сдал положительный тест на коронавирус. Об этом сообщил Елисейский дворец.
Сообщается, что у Макрона проявились симптомы инфекции. Он уйдёт на самоизоляцию на неделю, однако продолжит работать.
Ранее коронавирусную инфекцию перенесли такие лидеры государств, как президент США Дональд Трамп и премьер-министр Великобритании Борис Джонсон. Они выздоровели. От последствий коронавирусной инфекции умер ряд видных бывших государственных деятелей - в том числе и бывший президент Франции Валери Жискар д'Эстен.
Во Франции действуют жёсткие карантинные меры, включая ночной комендантский час. Всего во Франции за время эпидемии заразились около 2, 5 млн человек, около 60 тысяч умерли.
Начата проверка в отношении игроков, выступавших за «ДНР» в матче против Абхазии
Украинская ассоциация футбола (УАФ) начала проверку в отношении игроков, выступавших за «сборную ДНР» в товарищеском матче против абхазской сборной. Матч состоялся 25 сентября на сухумском стадионе «Динамо». Ассоциация ждет письменного объяснения от игроков.
«К УАФ обратилась Служба безопасности Украины и сообщила, что в ходе осуществления оперативно-розыскной деятельности получена информация о том, что граждане Украины, которые зарегистрированы в Информационно-аналитической базе УАФ, в составе сборной так называемой «ДНР» принимали участие в товарищеском матче против сборной так называемой «Республики Абхазия» 25 сентября 2020 на стадионе «Динамо» в г. Сухуми», – сказано в заявлении ассоциации.
Сообщается, что данное обращение находится на рассмотрении Комитета по этике и честной игры УАФ.
«Будет проведена проверка возможных нарушений Кодекса этики и честной игры УАФ футболистами в части причинения вреда имиджу украинского футбола. С целью обеспечения стандартов минимальной процедуры по делу предоставить письменные объяснения относительно их участия в упомянутом матче предлагается следующим лицам: Гарненку Станиславу Андреевичу, Федотову Евгению Александровичу, Пархоменко Артему Александровичу, Охматову Евгению Игоревичу, Томазову Савелию Сергеевичу, Махно Ярославу Николаевичу, Лагоде Андрею Олеговичу, Бессалову Артему Леонидовичу, Фролову Владиславу Владимировичу», – говорится в заявлении.
Отметим, что матч «ДНР» - «Абхазия» не был доигран. Во втором тайме на стадионе отключилась часть освещения. На момент вынужденной остановки игры команды не забили друг другу голов.
Премьер посоветовал жителям Грузии отметить Новый год скромно
Премьер-министр Грузии Георгий Гахария призвал население страны скромно встретить Новый год и отказаться от больших застолий.
«В этом году мы должны иначе встретить Новый год. Наши новогодние мероприятия должны быть скромными, больше в семейном кругу. Мы должны воздержатся от привычных для нас больших новогодних застолий», – заявил Гахария на заседании правительства Грузии.
Премьер считает, что соблюдение всех ограничений в период новогодних праздников поможет быстрому восстановлению экономики. Одновременно глава правительства призвал население проявлять большую ответственность, – пишет «Новости-Грузия».
«Ношение масок в стране увеличено до 65%, однако этого недостаточно. Наша задача повысить этот показатель до 90-95%. Это тот показатель, когда мы сможем смело открыть нашу экономику. Мы должны сделать все, чтобы сохранить нашу мобильность на низком уровне и увеличить тогда, когда все риски будут застрахованы», – отметил Гахария.
Из-за угрозы распространения коронавируса в Грузии на Новый год будут отменены все культурные мероприятия. Большой праздничный гала-концертом с участием звезд грузинской эстрады 31 декабря можно будет посмотреть по телевизору или онлайн.
- Число жертв COVID-19 в Грузии выросло до 1953 человек. Общее количество подтвержденных случаев коронавируса в стране составляет 201 368, выздоровевших – 169 282.
- В стране в связи с ухудшением эпидемиологической ситуации с 28 ноября действуют строгие ограничения: обязательный режим ношения масок, ограничение на передвижение с 21:00 до пяти утра, запрет на работу общественного транспорта, торговых центров, баров, ночных клубов, спортзалов и большинства магазинов.
- В период с 24 декабря по 2 января по всей Грузии будут работать торговые центры, открытые и закрытые ярмарки; восстанавливается работа городского и междугороднего транспорта. Исключение для «комендантского часа» сделают в новогоднюю ночь и в канун Рождества – 6 января.
Сенатор и чиновник Госдепартамента: «Северный поток-2» не достроят
Санкции США не позволят России и её партнёрам реализовать проект строительства газопровода "Северный поток-2". Уверенность в этом выразили сенатор Тед Круз - один из инициаторов принятия санкций против газопровода - и высокопоставленный представитель Госдепартамента.
Конгресс недавно одобрил законопроект о военном бюджете США, одна из статей которого предусматривает расширение санкций против компаний, участвующих в строительстве газопровода. Речь идёт о распространении их не только на компании-владельцы судов-трубоукладчиков, но и на тех, кто предоставляет им услуги. Законопроект пока не подписан президентом, но, даже если он наложит вето, ожидается, что Конгресс его преодолеет.
"Я уверен, что по этому газопроводу никогда не пойдёт газ" - сказал Круз на конференции, организованной неправительственной организацией "Атлантический совет".
Заместитель помощника госсекретаря Кристофер Робинсон на той же конференции также выразил уверенность в том, что проект не будет завершён. Он подтвердил позицию администрации США о том, что газопровод является инструментом давления России на Европу. По словам Робинсона, США стремятся к улучшению отношений с Россией, но для этого Москва должна отказаться от действий по подрыву безопасности в Европе. Отказ от "Северного потока-2" он назвал одним из условий улучшения отношений.
Москва настаивает на том, что проект сугубо экономический. Официально такой же точки зрения придерживается и Германия, власти которой критикуют США за вводимые санкции.
Сооружение газопровода, который проходит из России в Германию по дну Балтийского моря, на днях возобновилось - спустя почти год после того, как было остановлено из-за угрозы санкций США. Однако по-прежнему неясно, как будут уложены остающиеся около 100 километров труб в экономической зоне Дании. Эти работы подпадают под санкции.
Югоосетинских силовиков заочно приговорили к пожизненному заключению по делу Татунашвили
Районный суд города Мцхета признал обвиняемых по делу о пытках Арчила Татунашвили виновными по всем пунктам обвинения. Об этом сообщили в Генеральной прокуратуре Грузии.
Суд заочно приговорил к пожизненному заключению двоих сотрудников правоохранительных органов самопровозглашенной республики Южная Осетия – Давида Гурциева и Алика Табоева. Их признали виновными в совершении преступлений, предусмотренных статьями Уголовного кодекса Грузии о пытках и незаконном лишении свободы.
Ранее Гурциева и Табоева объявили в международный розыск по красному циркуляру Интерпола.
- Арчил Татунашвили скончался 22 февраля 2018 года, вскоре после того, как был задержан силовиками самопровозглашенной республики Южная Осетия в Ахалгорском районе. Югоосетинские власти утверждали, что в следственном изоляторе Татунашвили якобы пытался отнять оружие у конвоя, но в ходе сопротивления упал с лестницы и был доставлен в больницу, где скончался от сердечной недостаточности.
- По итогам расследования Генпрокуратура Грузии установила, что после задержания Татунашвили доставили в Цхинвали и подвергли пыткам за участие в августовской войне 2008 года. Татунашвили получил более 100 повреждений, а позже скончался. Эти выводы подтверждены заключением Национального бюро экспертизы имени Левана Самхараули.
- Тело Татунашвили было передано центральным властям без внутренних органов, спустя почти месяца после его смерти, 20 марта 2018 года. 25 марта 2018 года Татунашвили с воинскими почестями был похоронен на братском кладбище Мухатгверди. Четвертый президент Грузии Георгий Маргвелашвили посмертно наградил его «Орденом Чести» за особую гражданскую ответственность и личное мужество.
- Летом 2018 года по делу о смерти Арчила Татунашвили прокуратура Грузии заочно предъявила обвинения в незаконном пресечении свободы и пытках двум югоосетинским силовикам – Давиду Гурциева и Алику Табоеву. Первый был помощником прокурора Ахалгорского района, а второй - начальником отделения районного КГБ.
COVID-19 в Грузии: 2981 новый случай, 31 пациент скончался
Число жертв COVID-19 в Грузии выросло до 1953 человек. В правительстве сообщили, что от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, скончался еще 31 пациент.
Как заявил заместитель главы операционного штаба межведомственного совета по борьбе с COVID-19 Бердия Сичинава, за сутки в стране выявили 2981 новый случай коронавируса, выздоровел 2001.
Общее количество подтвержденных случаев COVID-19 в стране составляет 201 368, выздоровевших – 169 282.
За сутки было проведено 17 029 тестов, из них PCR-тестов – 8170, экспресс‐тестов на антиген – 8859.
- Ранее Грузия вышла в лидеры по числу заболеваний коронавирусом на Южном Кавказе. По данным The New York Times, Грузия – среди мировых лидеров по количеству новых случаев коронавируса за неделю (на 100 тысяч населения).
- На фоне роста числа заражений коронавирусом грузинские власти с 28 ноября ввели в стране новые ограничения. В крупных городах прекратили работу магазины, рестораны, фитнес-центры и бассейны. По всей стране приостановлено междугороднее пассажирское сообщение, действует ограничение на передвижение в ночные часы (с 21:00 до 05:00).
- Правительство Грузии решило начать программу интенсивного тестирования населения на коронавирус. В течение двух месяцев специалисты в гослабораториях будут проводить около 20 тысяч тестов в день.
МВФ одобрил выделение Грузии транша в размере 113.9 млн долларов
Исполнительный совет Международного валютного фонда (МВФ) одобрил предоставление Грузии 113.9 млн долларов в рамках седьмого обзора механизма расширенного кредитования, рассчитанного на четыре года. Об этом говорится в распространенном заявлении пресс-службы МВФ.
«Исполнительный совет МВФ одобрил выделение $113,9 млн на оказание Грузии помощи для покрытия потребностей платежных балансов, возникших в результате [экономических] потрясений от COVID-19», – отмечается в документе.
Всего в рамках механизма расширенного кредитования Грузия получила от МВФ на данный момент около 585.4 млн долларов.
«Власти предприняли соответствующие меры для смягчения неблагоприятных экономических и социальных последствий этих потрясений в условиях ярко выраженного экономического спада. Дисциплинированность в макроэкономической политике и решительная реализация структурных реформ будут иметь решающее значение для поддержки восстановления и ограничения последствий от потрясений из-за COVID-19», – сказано в заявлении.
По прогнозу МВФ, в текущем году в мировой экономике будет зафиксирован существенный спад в размере почти 4,4%, но она восстановится и вырастет на 5,2% в следующем году, – напоминает ТАСС.
- Ранее Евросоюз выделил Грузии грант в размере 60 миллионов евро (примерно 240 миллионов лари) на преодоление кризиса, вызванного пандемией COVID-19. Общий объём помощи ЕС – около 1,5 млрд лари.
Алмас Ардзинба считает, что инцидент с российскими пограничниками связан с его политическими взглядами
Депутат парламента самопровозглашенной республики Абхазия Алмас Ардзинба сообщил, что был участником инцидента, о котором ранее стало известно из письма спикера абхазского законодательного органа.
Ардзинба пишет в социальной сети Facebook, что при пересечении многостороннего автомобильного пункта пропуска «Адлер» в сторону России представители Пограничной Службы ФСБ России пригласили его для беседы. Пограничники, рассказывает депутат, задавали ему вопросы о политических взглядах и деятельности в качества депутата абхазского парламента.
«Считаю, что интерес к моей персоне был вызван исключительно позицией в отношении действующей власти. Вызывает сомнение, что такого рода действия без санкции со стороны высшего руководства Абхазии могли происходить. По моему мнению, это показатель слабости власти, которая не способна вести конструктивный разговор с представителем оппозиции. И, видимо, таким методом пытается запугать меня лично, а также хочет сказать всем остальным оппозиционным политикам, что для них будут создаваться проблемы разного рода.
Хотелось бы уверить причастных лиц, что подобного рода воздействия на меня лично и других политиков в оппозиции не принесут вам успеха. Более того, ещё сильнее убеждают нас, что действующая власть не способна справиться с возложенными на них обязательствами», – отметил Ардзинба.
Он считает, что «такие инициативы способны нанести вред союзническим, дружеским отношениям Республики Абхазия и Российской Федерации».
«Хочу еще раз напомнить действующему руководству, что законодательная власть – это независимая ветвь власти и любые попытки оказать влияние на неё, путём запугивания депутатов, оказания на них давления будут жестким образом пресекаться в соответствии с действующим законодательством Республики Абхазия», – говорит Ардзинба.
Ранее спикер абхазского парламента направил письмо в МИД Абхазии, в котором потребовал обратиться к российской стороне за разъяснениями в связи с действиями российских пограничников.
Кварчия говорит, что «подобные инциденты неоднократно имели место и ранее в отношении депутатов Народного Собрания Абхазии и общественно-политических деятелей республики».
- В августе текущего года Ахра Авидзба, занимавший тогда пост помощника абхазского президента по международным связям, отказался подчиниться требованию российского пограничника, снес ворота и пересек российско-абхазскую де-факто границу, въехав на территорию Абхазии. Он рассказал, что «продемонстрировал свой дипломатический паспорт». Однако пограничники не пропустили его из-за наложенного судебными приставами ограничения.
Иностранцам продлили срок пребывания в Грузии до июля
Иностранцам или лицам, не имеющим гражданства, которые не смогли выехать из Грузии из-за пандемии коронавируса, продлили срок легального пребывания в стране до 1 июля 2021 года декабря. Соответствующие поправки внесены в постановление правительства и размещены на сайте «Законодательного вестника Грузии».
Поправки внесены в постановление «О мерах по предотвращению возможного распространения нового коронавируса в Грузии и утверждению плана оперативного реагирования на случаи нового коронавирусного заболевания» от 28 января 2020 года, – пишет «Новости-Грузия».
В связи с пандемией коронавируса власти Грузии с 14 марта задействовали льготный режим законного пребывания на территории Грузии иностранцев и лиц без гражданства. Этот режим действовал до 1 августа, а затем был еще раз продлен до 31 декабря 2020 года.
Согласно новым поправкам, в Грузии могут находиться только те иностранные граждане, у которых истек срок пребывания в стране, но они соответствуют определенным условиям:
- государство, гражданами которого они являются, входит в зону высоко риска заражения
- их государство ввело ограничения на въезд из-за рубежа
- лицо находится в больнице, в карантине или в самоизоляции
- ему мешает вернутся в страну отсутствие авиарейсов
По истечении срока законного пребывания в Грузии иностранцы обязаны покинуть страну, в противном случае им грозит штраф или даже выдворение из страны с запретом въезда в Грузию в течение определенного срока — от двух до пяти лет.
Решение о выдворении принимает МВД Грузии — в каждом конкретном случае оно индивидуальное.
Что касается штрафов, то с момента истечения срока в течение трех месяцев он составляет 180 лари (около 55 долларов), а после удваивается.
Пентагон заявил, что Россия испытала противоспутниковое оружие
Космическое командование США в среду заявило, что Россия испытала противоспутниковую ракету прямого перехвата.
Как следует из заявления ведомства, этоо испытание стал частью масштабной программы, в рамках которой российская сторона разрабатывает и размещает на земле и орбите космическое оружие. Данный шаг противоречит официальным заявлениям российского руководства о том, что оно стремится предотвратить милитаризацию космоса, сказано в заявлении.
В Пентагоне не сообщили, когда именно был проведён тест. Согласно "Голосу Америки", который ссылается на оповещения для российского воздушного пространства, испытание состоялось в среду. Как предполагается, мобильная система противоракетной обороны А-235 "Нудоль" запустила перехватчик в 800 километрах к северу от Москвы – впрочем, без нацеливания на космический объект. Российские власти об испытании не сообщали, а официальные СМИ сообщили только об американской реакции.
Глава Космического командования США генерал Джон Рэймонд назвал произошедшее доказательством "лицемерия пропаганды Россией предложений по контролю над космическими вооружениями". Тестирование подобных систем означает, что угрозы для космических систем США и их союзников продолжают расти, уверены в Пентагоне. Там обратили внимание, что эта ситуация показывает, сколь своевременным было формирование Космического командования США в качестве отдельной структуры, призванной обеспечивать защиту Америки и ее союзников от враждебных действие в космосе.
По данным американских военных, россияне продемонстрировали два совершенно разных типа космического оружия: неоднократно испытанный кинетический перехватчик, способный с земли уничтожать спутники на низкой околоземной орбите, а также специальную противоспутниковую систему, базирующуюся на орбите. Последняя была испытана дважды – в 2017 и 2020 году, утверждается в пресс-релизе.
Главная проблема, которой озабочены в США, заключается в том, что в случае поражения спутник расколется на сотни и тысячи обломков. Это приведёт к загрязнению околоземного космического пространства до такой степени, что оно станет непригодным для функционирования коммерческих орбитальных аппаратов. Результатом станут "катастрофические последствия для глобальной экономики", заявил спецпредставитель президента США по контролю над вооружениями Маршалл Биллингсли. В своем твиттере он назвал российские испытания "вопиющим" нарушением Россией собственных обязательств и сообщил о том, что США проинформировали союзников по НАТО о действиях российских военных.
Отдельно в заявлении Пентагона говорится по поводу так называемой "боевой лазерной системы", анонсированной в марте 2018 года президентом Владимиром Путиным. Такую "модель поведения" американские военные назвали "потенциально опасной в целом". Отдельно подчеркивается, что мир нуждается в космических системах особенно сейчас, в период пандемии, когда благодаря спутникам можно добиться эффективной логистики и связи.
В июле США и Британия обвинили Москву в проведении космических стрельб. Утверждалось, что один российский спутник запустил снаряд в другой. В августе 2018 года в Вашингтоне высказывали обеспокоенность из-за подозрительных маневров российского спутника-инспектора, который сближался с американским.
В России отвергают критику западных военных, настаивая на мирном характере космических тестов. Официальный представитель МИД Мария Захарова называла подобные заявления "инициированной Вашингтоном целенаправленной кампанией по дискредитации российской космической деятельности и мирных инициатив по предотвращению гонки вооружений в космическом пространстве".
Русский язык стал в Молдавии "языком межнационального общения"
Оппозиция бойкотировала заседание парламента
Парламент Молдавии, большинство в котором сохраняют союзники уходящего президента Игоря Додона, в среду принял ряд законопроектов, которые представители проевропейской оппозиции назвали "токсичными".
Заседание проходило без участия оппозиционных депутатов, которые его бойкотировали.
Депутаты, в частности, одобрили в окончательном чтении законопроект, согласно которому русский язык вновь становится языком межнационального общения.
Согласно документу, государственные служащие должны будут предоставлять информацию и отвечать на запросы граждан на русском языке - если этого потребует обратившийся в органы власти гражданин. На русском языке также должны дублироваться инструкции для лекарств, названия производимых в стране товаров и услуг, таблички на государственных учреждениях. Государственным языком остаётся "молдавский язык, функционирующий на основе латинской графики", госслужащие обязаны им владеть.
Русский язык имел в Молдавии статус языка межнационального общения согласно закону, принятому ещё в советские времена, однако Конституционный суд ранее признал этот закон устаревшим.
Также парламент отменил закон о запрете ретрансляции на территории Молдавии ряда программ российских телеканалов, известный как закон о запрете российской пропаганды. Он был принят в 2017 году, когда большинство в парламенте имели проевропейские силы.
- Сторонники избранного президента Молдавии Майи Санду, составляющие парламентскую оппозицию, выступают за роспуск парламента, который, как они утверждают, сейчас не отражает настроения избирателей. Однако попытки вынести правительству вотум недоверия или как-то иначе добиться роспуска парламента успехом не увенчались. Сайду через неделю должна вступить в должность президента, и ей предстоит делить власть с правительством, которое сформировали её оппоненты.
Глава МИД Армении уверен, что вопрос статуса Карабаха не снят с повестки дня
Есть подозрения, что Азербайджан не предоставляет реальные цифры армянских военнопленных, и их может быть гораздо больше, в интервью французской газете Le monde сказал министр иностранных дел Армении Ара Айвазян.
«Тем не менее, необходимо срочно найти решение этой проблемы, так как есть доказательства, что с армянскими военнопленными и находящимися в плену мирными жителями обращаются бесчеловечно», - сказал Айвазян.
Министр отметил, что армянская сторона работает со своими партнерами, в частности с Международным комитетом Красного Креста, для обеспечения немедленного возвращения пленных.
«Известно, что в заявлении о прекращении огня от 9 ноября не указан крайний срок. Баку использует это обстоятельство, чтобы манипулировать вопросом, бесчеловечно обращаться с военнопленными, пленными мирными жителями, а также влиять на внутриполитическую ситуацию в Армении», - отметил министр.
Отвечая на вопрос о том, планирует ли Армения признать независимость Нагорного Карабаха, глава МИД Армении ответил, что Армения рассмотрит процесс признания Карабаха в том случае, если Азербайджан не согласится с тем, чтобы оставить вопрос о статусе Карабаха в повестке дня переговоров.
«Право народов на самоопределение является краеугольным камнем мирных переговоров. Армения не признала независимость Арцаха [Нагорного Карабаха] только потому, чтобы дать возможность достичь урегулирования нагорно-карабахского конфликта путем переговоров. Некоторые сегодня ошибочно считают, что в результате применения военной силы вопрос статуса Арцаха снят с повестки дня. В этой связи сопредседатели Минской группы подтвердили, что вопрос статуса Арцаха останется в повестке дня переговоров, что является удовлетворительным. В случае несогласия Азербайджана по этому вопросу Армения рассмотрит процесс признания Республики Арцах», - сказал Ара Айвазян.
В Абхазии за сутки выявлено 95 новых случаев коронавируса
За прошедшие сутки тестирование на коронавирусную инфекцию было проведено у 421 жителя самопровозглашенной республики Абхазия, диагноз COVID-19 подтвержден у 95 из них.
На данный момент в Гудаутской ЦРБ находятся на стационарном лечении 112 человек, 98 из них с подтвержденным диагнозом COVID-19. Состояние 32 человек оценивается как тяжелое, 30 пациентов – средней степени тяжести.
В Сухумской инфекционной больнице проходят стационарное лечение 35 пациентов с подтвержденным диагнозом COVID-19, в Очамчирской ЦРБ - 23 пациента.
В мобильном многопрофильном госпитале, развернутом на территории сухумского пансионата «Айтар», находятся 52 пациента с подтвержденным диагнозом новой коронавирусной инфекции. Состояние здоровья 47 пациентов – средней степени тяжести, в тяжелом состоянии 5 человек.
- По данным оперативного штаба по защите населения от коронавирусной инфекции, общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии на сегодняшний день составляет 7504 человека. 100 летальных случаев. Выздоровели 5545 человек.
Сергей Лавров впервые прокомментировал публикации о связи ФСБ с отравлением Навального
Кремль молчит третий день
Глава МИД России Сергей Лавров стал первым высокопоставленным российским чиновником, прокомментировавшим публикации о возможной причастности ФСБ к отравлению оппозиционного политика Алексея Навального. Он посчитал расследование "несерьёзным". Об этом он заявил на пресс-конференции в Загребе, – передаёт "Интерфакс".
"Мы уже привыкли к тому, что США, да и другие западные страны просто объявляют в СМИ об очередных обвинениях в адрес России", – цитирует министра агентство. "Все эти новости забавно читать, но манера, в которой эти новости преподносятся, говорит лишь об одном: что у наших западных партнеров отсутствует наличие каких-либо этических норм", – заявил Лавров.
По его словам, отсутствие комментариев со стороны Москвы не означает, что Кремль причастен к отравлению. "Раз молчит, значит виновата. Ущербность такого подхода, по-моему, очевидна любому вменяемому человеку", – заявил чиновник.
В понедельник исследовательская группа Bellingcat и издание The Insider опубликовали расследование об отравлении Навального, в котором называются имена сотрудников ФСБ, предположительно причастных к покушению. Сам Навальный заявил о личной ответственности Владимира Путина за покушение.
Российские власти публикацию до сегодняшнего дня не комментировали. Предполагалось, что вопрос о расследовании может быть задан пресс-секретарю Путина Дмитрию Пескову на ежедневном брифинге для журналистов, однако он отменил общение с прессой во вторник и среду, сославшись на занятость к подготовке пресс-конференции президента, которая должна состояться в четверг.
Генассамблея ООН приняла обновленную резолюцию о правах человека в Крыму
Генеральная ассамблея ООН 16 декабря приняла обновленную и усиленную резолюцию о ситуации с правами человека в аннексированном Крыму. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба поблагодарил страны, проголосовавшие за резолюцию по Крыму.
«Искренне благодарен партнерам Украины за поддержку нынешней усиленной резолюции ГА ООН по ситуации с правами человека в Крыму. Ее принятия в очередной раз доказывает, что мир солидарен с Украиной в непризнании российской попытки аннексии Крыма. Резолюция призывает усилить взаимодействие в рамках международных структур, чтобы заставить Россию как оккупационную власть выполнять обязательства по международному гуманитарному праву, обеспечить беспрепятственный и полный доступ в Крым для международных мониторинговых миссий», – написал Кулеба на своей странице в Twitter.
Документ поддержали 64 страны-члена ООН, против – 23 страны, воздержались – 86.
Ранее в МИД Украины сообщили, что одним из ключевых элементов обновленного проекта резолюции стал призыв об усилении взаимодействия в рамках международных платформ для давления на Россию. Среди важных положений, по данным ведомства, является призыв к прекращению уголовного преследования за уклонение от военного призыва, осуждение безнаказанности за насильственные исчезновения и констатация роли ФСБ России в применении пыток.
В 2020 году генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш обнародовал три доклада о нарушении прав человека в Крыму. В последнем из них, в частности, говорится о пытках и жестоком обращении со стороны сотрудников ФСБ, безнаказанности причастных к насильственным исчезновениям людей, вмешательстве в профессиональную деятельность журналистов, принудительных перемещениях и депортациях из Крыма населения и т.д.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров ранее утверждал, что разговоры о нарушении прав человека в аннексированном Крыму – это вымысел.
Задержан бывший мэр Сухуми Адгур Харазия
Сотрудники правоохранительных органов самопровозглашенной республики Абхазия накануне вечером задержали бывшего мэра Сухуми Адгура Харазия.
В абхазском МВД сообщили, что Харазия обвиняют в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, а также в незаконном приобретении, хранении, перевозки или ношении огнестрельного оружия.
По информации ведомства, 14 декабря, в 10:20, неустановленный на тот момент следствием гражданин, вооружённый огнестрельным оружием, подошел к припаркованному на улице Акиртава автомобилю «Nissan Patrol» под управлением жителя Сухуми Шакрыл А.С. и произвел несколько выстрелов в него.
«Шакрыл был доставлен в Республиканскую больницу с диагнозом «огнестрельное сквозное ранение правой и левой стоп в области пяточных костей». В тот же день Шакрыл был прооперирован», – заявили в ведомстве.
Назарбаев рассказал, как помогал бежать из Кыргызстана Акаеву и Бакиеву
Бывший президент Казахстана Нурсултан Назарбаев рассказал, как помогал бывшим президентам – Аскару Акаеву и Курманбеку Бакиеву – покинуть Кыргызстан после смены власти. Об этом он рассказал в интервью для документального фильма "Штрихи к портрету".
Назарбаев говорит, что бывшего президента Кыргызстана Аскара Акаева ему "пришлось вывезти из Бишкека в Тараз вертолетом". "Сложная обстановка была, там они могли обстрелять, но чтобы конфронтации не было, я его вывез", – добавил он.
С другим бывшим президентом, Курманбеком Бакиевым, по его словам, была "такая же история". "В Оше засел, собрал сторонников своих, вооружил и готов был идти в сторону Бишкека. Я говорю: "Курманбек, ты что делаешь, зачем? Прольешь кровь. Снова хочешь сесть президентом? И как ты будешь работать после этого?" – сказал он.
Назарбаев утверждает, что он в тот день созвонился с главой временного правительства Кыргызстана Розой Отунбаевой, которая якобы попросила его: "Что-нибудь сделайте, успокойте Курманбека". После чего он предложил Бакиеву вывезти его из Оша.
В это время, по его словам, в Вашингтоне проходило совещание по антиядерным вопросам, президентом России тогда был Дмитрий Медведев, президентом США – Барак Обама. "Есть фотография, где втроем вышли. Стоим и шепчемся. Это как раз о Кыргызстане было, что начинается гражданская война. Бакиев хочет двигаться с вооруженными отрядами в сторону Бишкека, что-то надо делать. Я сказал, я буду вывозить [Бакиева], пусть российские истребители прикроют мой самолет, который будет вывозить", – рассказал Назарбаев.
"Министром обороны тогда был Адильбек Джаксыбеков, я говорю: "Давай самолет". Он начал прорабатывать через военную разведку. В Оше в аэропорту, говорит, на полосе выгрузили щебень. Ни сесть, ни вылететь было невозможно. Я говорю: "Ты точно знаешь это? Он говорит: "Не точно, но сказали это. Там невозможно". Я сказал: "Отправляй самолет, пусть снижается. Если увидит, что кучки лежат, пусть улетает, если нет – садится". Курманбеку сказал: "Взлетает борт, готовься со своими". Они прилетели, никакой щебенки не было. Сели и с ходу забрали его с семьей и привезли к нам. Если бы это не сделали, там бы кровопролитие было большое. "Не забывай это", – говорю".
- Первый президент Кыргызстана Аскар Акаев правил 15 лет – с 1990 по 2005 год. Результаты парламентских выборов в 2005 году привели к народным волнениям с многотысячными акциями протеста. 24 марта 2005 года Аскар Акаев и его семья бежали из страны и получили убежище в России, где находятся до сих пор.
- Курманбек Бакиев был президентом Кыргызстана с 2005 по 2010 год. Он пришел к власти на волне протестов против власти Аскара Акаева, но его самого в апреле 2010 года свергла оппозиция. Бакиев бежал из Кыргызстана, и теперь он вместе с семьей живет в Беларуси, где получил гражданство. Власти Кыргызстана безуспешно требуют его выдачи. На родине семья Бакиевых обвиняется в организации покушения на жизнь британского бизнесмена Шона Дэйли и злоупотреблении служебным положением. Бывший президент заочно приговорен к 30 годам лишения свободы и объявлен в розыск.
Армянская сторона подтвердила пленение десятков военнослужащих в Карабахе
Несколько десятков военнослужащих Армии обороны самопровозглашенной Нагорно-Карабахской республики попали в плен в направлении села Хцаберд (азер. – Чайлаккала). Информацию подтвердил карабахский лидер Араик Арутюнян, – пишет «Радио Азатутюн».
«В настоящее время Минобороны выясняет все обстоятельства. Я лично буду следить за тем, чтобы виновные в этом инциденте были привлечены к ответственности. Быстрое и безопасное возвращение попавших в плен военнослужащих должно быть в центре всех наших предстоящих усилий. Мы уже предпринимаем шаги в этом направлении», – заявил Арутюнян.
Омбудсмен Нагорного Карабаха Артак Бегларян сообщил, что «пропало без вести подразделение, состоящие примерно из 60 армянских военнослужащих».
По информации СМИ, большая часть попавших в плен – жители Ширакской области Армении. Родные военнослужащих перекрыли участки автотрассы Гюмри-Ереван. Они требуют новостей о своих родных.
Премьер-министр Никол Пашинян в интервью «Радио Азатутюн» заявил, что «российские миротворцы также находятся в окружении».
«Есть проблема со связью, потому что из-за местоположения, а также из-за событий есть определенные проблемы со связью, причем эти проблемы есть и у российских миротворцев, и там у нас сложилась определенная кризисная ситуация», – отметил Пашинян.
- Ранее Армения сообщила о возвращении 44 военнопленных из Азербайджана, Баку передали 12 человек.
Евросоюз одобрил третий пакет санкций в отношении властей Беларуси. В нем 29 имен и семь компаний
Третий пакет санкций в отношении властей Беларуси одобрен комитетом постоянных представителей Евросоюза. Об этом сообщил журналист Радио Свобода в Брюсселе Рикард Йозвяк.
К санкциям привлечены 29 человек и семь юридических лиц. Их имена и названия компаний будут объявлены 17 декабря.
Ранее Евросоюз ввел санкции против 55 белорусских чиновников и силовиков, включая Александра Лукашенко. Им запретят въезд в Евросоюз, их активы будут заморожены. Депутаты Европарламента в конце ноября обсудили нарушения прав человека, в частности убийство Романа Бондаренко, резко осудили репрессивные действия белорусских властей и призвали Евросоюз к расширению пакета санкций. Кроме того, депутаты призвали к проведению международного расследования преступлений режима Лукашенко и к полной заморозке европейской финансовой поддержки белорусского правительства.
Санкции вводятся в связи с ситуацией в Беларуси после президентских выборов 9 августа, на которых, по официальным данным ЦИК, в шестой раз победил Александр Лукашенко, а также непрекращающегося насилия в отношении демонстрантов.
В резиденции Европарламента в Брюсселе 16 декабря вручают премию имени советского академика и диссидента Андрея Сахарова "За свободу мысли" – главную награду Евросоюза в области прав человека. Награду получают экс-кандидат в президенты Светлана Тихановская, ее соратницы Мария Колесникова и Вероника Цепкало, доверенное лицо Тихановской Ольга Ковалькова, представитель стачкома МТЗ Сергей Дылевский, нобелевский лауреат и писательница Светлана Алексиевич, блогер Сергей Тихановский, основатель телеграм-каналов Nexta и Nexta Live Степан Путило, глава правозащитного центра "Весна" Алесь Беляцкий и политик Николай Статкевич, который баллотировался на пост президента в 2010 году.
Настоящее Время ведет прямую трансляцию церемонии вручения премии с 14:00 по московскому и минскому времени:
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