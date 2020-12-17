От поражения к отставке? Обострение в Карабахе и судьба Никола Пашиняна

В Нагорном Карабахе – новое обострение обстановки. Как оно скажется на развитии политического кризиса в Армении, проигравшей недавнюю войну в этом регионе, и судьбе премьер-министра Пашиняна, отставки которого требует оппозиция, возлагающая на него ответственность за поражение?

Власти самопровозглашенной Нагорно-Карабахской республики (НКР) подтвердили, что несколько десятков армянских военнослужащих попали в плен к азербайджанским военным в районе селения Хцаберд Гадрутского района. Как сообщил лидер НКР Араик Арутюнян, "в настоящее время Минобороны выясняет все обстоятельства. Я лично буду следить за тем, чтобы виновные в этом инциденте были привлечены к ответственности. Быстрое и безопасное возвращение попавших в плен военнослужащих должно быть в центре всех наших предстоящих усилий".

В среду говорилось о 60 солдатах, 17 декабря появились уточненные данные, согласно которым их 73. Премьер-министр Армении Никол Пашинян в интервью армянской редакции Радио Свобода заявил, что в районе Хцаберда "российские миротворцы также находятся в окружении": "Есть проблема со связью, причем эти проблемы есть и у российских миротворцев, и там у нас сложилась определенная кризисная ситуация".

Минобороны России, не упоминая лично Пашиняна, выступило с опровержением, заявив, что "все подразделения российских миротворческих сил в Нагорном Карабахе выполняют задачи в штатном режиме, как на наблюдательных постах, так и в ходе мониторинга за соблюдением режима прекращения огня. Режим прекращения огня соблюдается по всей линии соприкосновения". Военное ведомство Армении cообщило в среду вечером, что российские миротворцы в Гадрутском районе помогли выйти из окружения группе армянских военнослужащих. (Речь, очевидно, идет о другой группе, а не о той, пленение которой ранее подтвердили власти самопровозглашенной НКР). В Карабах для участия в переговорах о судьбе пропавших солдат прибыл начальник Главного штаба вооруженных сил Армении Оник Гаспарян.

Обстановка на некоторых участках линии соприкосновения в Нагорном Карабахе обострилась еще в конце ноября – спустя две с небольшим недели после заключения перемирия, по условиям которого Азербайджан вернул себе значительную часть территорий, утраченных в ходе предыдущей войны в 1990-е годы. Азербайджанская сторона обвинила армянскую в том, что та нарушила условия перемирия, не выведя в срок часть своих военных из районов, перешедших под контроль Азербайджана. 11 и 12 декабря в Гадрутском районе произошли бои, в ходе которых азербайджанская армия, по данным Баку, потеряла 4 человека убитыми. Командующий российским миротворческим контингентом генерал Рустам Мурадов заявил тогда, что "нарушение режима прекращения огня" пресекли именно российские военные:

В совместном заявлении азербайджанское Министерство обороны и Служба госбезопасности не скупились на похвалы российским миротворцам: "Военнослужащие российских миротворческих сил, прибывшие на эту территорию в тяжелых погодных условиях, с помощью громкоговорителей обратились к армянским вооруженным формированиям, находившимся в лесистой местности, и заявили о принятии необходимых мер для их эвакуации. В целом, миротворцы РФ ответственно и профессионально выполнили возложенные на них задачи по поддержанию режима прекращения огня". В то же время, когда российское военное ведомство 13 декабря опубликовало карту, на которой в зону ответственности миротворцев было включено и село Хинтаглар с окрестностями, находящееся в том же Гадрутском районе, Баку выразил недовольство. На следующей карте, по состоянию на 15 декабря, этот район в зону ответственности россиян включен уже не был.

В Армении новое обострение обстановки в Нагорном Карабахе совпало с продолжающимся политическим кризисом, в центре которого находится глава правительства Никол Пашинян. Напомним, что он пришел к власти в 2018 году в результате "бархатной революции", добившись смещения своего предшественника Сержа Саргсяна. Сейчас оппозиция обвиняет Пашиняна в том, что он не подготовил страну и армию к войне с Азербайджаном, и требует его отставки – в том числе на многочисленных митингах и демонстрациях.

Оппозиционные партии Армении выдвинули своего кандидата в премьер-министры – опытного политика Вазгена Манукяна, министра обороны Армении во время прежней войны за Карабах в начале 90-х. Во время нынешнего кризиса возросла политическая роль президента страны Армена Саркисяна, который проводит активные консультации с оппозицией (со времени прихода Пашиняна глава государства, избранный накануне "бархатной революции", находился в тени, а о перемирии 10 ноября, по его собственным словам, узнал из прессы). Что касается самого премьера, то он заявляет, что не намерен уходить в отставку, хотя готов обсудить с оппозицией вопрос о досрочных выборах. Вот что, в частности, заявил Пашинян в уже цитировавшемся выше интервью армянской редакции Радио Свобода.

О своих действиях накануне войны: "Вариантом избежать войны был фактически отказ от будущего статуса Карабаха. Ситуация дошла до точки, когда война была неизбежна. Мы также проанализировали, что возможно не проиграть, и если возможно не проиграть, значит, не нужно сдаваться".

О своей ответственности за поражение: "Считаю себя ответственным номер один, но не считаю себя виновным номер один... Моя вина в том, что многие вопросы не удалось решить за 2,5 года. И я беру на себя эту ответственность. Но это не означает, что вину за то, что не было сделано за 30 лет, за 25 лет, все должны валить на нынешнее правительство".

О возможной отставке: "Вопрос не в моей отставке, вопрос в том, кто будет решать судьбу власти в Армении, премьер-министра избрал народ, и только народ может добиться отставки посредством доказуемого волеизъявления".

О выборах: "Внеочередные выборы не могут проводиться только по моей воле и решению, вокруг этого должно быть достигнуто соглашение".

О "продаже Карабаха": Пашинян отверг утверждения своих оппонентов о том, что лица из его окружения еще в конце 2018 года якобы встречались с представителями азербайджанских спецслужб, от которых получили предложение – за $5 млрд уступить Азербайджану районы, прилегающие к Нагорному Карабаху, которые армянские силы заняли в ходе первой карабахской войны.

Оппозиция трижды предъявляла Николу Пашиняну ультиматум, требуя его ухода с должности главы правительства. Несмотря на отказ премьера, слухи о его скорой отставке не прекращаются. Ереванская газета "Грапарак" сообщила сегодня со ссылкой на свои источники, что Пашинян якобы объявит о своем уходе в новогоднем обращении к народу 31 декабря. В то же время только что назначенный губернатор Лорийской области Армении Арам Хачатрян заявил журналистам, что "премьер-министр не подаст в отставку ни через неделю, ни через месяц", а выборы состоятся в положенный по закону срок – в 2023 году.

Напомним, что нынешний конфликт вокруг Нагорного Карабаха начался 27 сентября и завершился 10 ноября 2020 года заключением перемирия. Вот его условия:

В ходе боевых действий, по официальным данным, с обеих сторон погибли более 5 тысяч человек. Ракетным обстрелам неоднократно подвергались жилые кварталы столицы Нагорного Карабаха – Степанакерта, азербайджанского города Гянджа, других населенных пунктов по обе стороны линии фронта. После заключения перемирия из районов, передаваемых Азербайджану, начался массовый исход армянского населения.

Согласно договорённостям, достигнутым Баку, Ереваном и Москвой, по периметру той части территории Нагорного Карабаха, которую Азербайджан в ходе войны не взял под контроль, размещены российские миротворцы.

Аналитики чаще всего оценивают условия прекращения острой фазы конфликта как относительный успех Кремля, который не спас Армению, своего патнера по ОДКБ, от военного поражения, но не позволил Азербайджану и его ближайшей союзнице – Турции добиться полного доминирования в регионе.

Аркадий Дубнов, политолог, эксперт по странам Южного Кавказа и Центральной Азии: "В Баку имеют все основания не только быть недовольными решениями о вводе российских миротворцев, но они еще должны быть благодарны Путину, что он не сделал этого раньше, до момента, когда азербайджанские военные при поддержке своих коллег из Турции не взяли Шушу (Шуши), они могли сделать это раньше. Но они дали возможность Азербайджану одержать убедительные военные победы и вернуть себе четыре с половиной района, оккупированные Арменией в начале 1990-х годов, которые она использовала как пояс безопасности вокруг Карабаха. Москва, если она так миротворчески настроена, пыталась спасти армян Карабаха, могла сделать все то же самое раньше, тогда бы Алиев не получил этого бенефита".

Томас Де Ваал, эксперт Carnegie Europe по Кавказскому региону: "Россия сейчас подчеркивает юридическую принадлежность Нагорного Карабаха Азербайджану. Но де-факто это теперь российский анклав. Там находятся российские миротворцы. Гарантом безопасности там стала Россия, не Армения... Для России это стратегически важное приобретение на Кавказе, которое она не захочет терять".

Радио Свобода