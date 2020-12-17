Людмила Скорик: «Мы продолжаем жить по принципу "А вдруг пронесет?!"»

Число заболевших коронавирусной инфекцией в Абхазии растет: 15 декабря оно достигло исторического максимума – заболели 140 человек. Главный санитарный врач республики Людмила Скорик предупреждает, что ситуация может стать неуправляемой, если к COVID-19 присоединится сезонная инфекция, и настоятельно советует всем вакцинироваться от гриппа.

Еще недавно казалось, что эпидемия COVID-19 идет на спад, число выявленных больных составляло до 50 человек в сутки. 15 декабря этот показатель достиг максимума за все время эпидемии в Абхазии и составил 140 заболевших в сутки.

По мнению главного санитарного врача республики Людмилы Скорик, рост заболеваемости связан с тем, что был временный спад, СМИ сообщили, что Абхазия вышла на плато, люди расслабились и начали массово нарушать эпидемиологический режим:

«Те данные, которые прозвучали в СМИ, что вроде бы у нас наблюдается спад заболеваемости, мы вышли на какое-то плато и так далее – все это вызвало ситуацию расслабления среди нашего населения. Мы начали справлять дни рождения детей, свадьбы, какие-то застолья, я уже не говорю о похоронных мероприятиях, когда осуществляется посадка большого количества людей. И, естественно, это все дает очень быстрые результаты. На протяжении последних двух дней наша лаборатория начала захлебываться от количества биопроб. Увеличилась обращаемость в лечебные учреждения, у нас обострилась ситуация в инфекционной больнице, куда начали поступать пациенты только из-за того, что они хотят обследоваться, потому что посетили какое-то очередное мероприятие, где, как оказалось, был больной ковидом. Так вот, чтобы этого всего не было, нужно прочувствовать свою ответственность!»

Резкий рост числа инфицированных, по словам Скорик, может привести к утрате контроля над ситуацией, когда лечебные учреждения не будут справляться с притоком пациентов. Она предупреждает, что впереди – сезон острых респираторных заболеваний и новогодние праздники, расслабляться нельзя, потому что грипп и коронавирусная инфекция диагностируются по одной методике, и если большому числу людей понадобится тестирование, это приведет к полному разладу в работе единственной в Абхазии лаборатории:

«Сейчас наступает сезон острых респираторных заболеваний, мы все готовимся к новогодним праздникам. Я бы хотела нацелить всех нас на то, что расслабляться еще рано. Нет иммунной прослойки в Республике Абхазии. Да, у нас переболело более 7 тысяч человек, но это не 70% от населения, чтобы мы могли сказать, что мы уже в той зоне, где нам эта инфекция не страшна. Нам еще очень долго придется соблюдать все те меры, которые каждый из нас обязан соблюдать. Так вот, в этот сезон гриппа не надо осложнять работу медицинских работников. Они будут обязаны дифференцировать острое респираторное заболевание от новой коронавирусной инфекции. И на грипп, и на коронавирусную инфекцию используется одна методика, лаборатория в республике пока что одна, перегружать ее мы не имеем возможности, просто произойдет полный разлад».

Республиканская лаборатория СЭС может делать 500 исследований в сутки, а недавно было проведено 532, она работает на пределе своих возможностей. Здесь стараются выдавать результаты на следующий день после тестирования, но если число исследований будет расти, будут увеличиваться и сроки.

Глава санитарно-эпидемиологической службы Абхазии настоятельно рекомендует всем гражданам привиться от гриппа, это защитит их от осложнений и позволит медикам сосредоточиться только на ковидной инфекции:

«Нужно сейчас немедленно пройти всем вакцинацию от гриппозной инфекции. Это – специфическая вакцина. Она давно применяется и в Российской Федерации, и во всем мире для профилактики осложнений гриппозной инфекции. Так вот, мы хотя бы гриппом не будем болеть, у нас хотя бы осложнений от гриппа не будет. Мы будем медиков настраивать бороться только с новой коронавирусной инфекцией. Вместо этого мы продолжаем жить по принципу "А вдруг пронесет?!" Но неужели цифры, которые мы каждый день передаем средствам массовой информации, не настораживают? У нас из 35 тысяч проведенных исследований уже более 7 тысяч выявленных положительных больных».

По словам Людмилы Скорик, вакцины от гриппа есть в Абхазии в достаточном количестве, и каждый человек может привиться в поликлинике или в больнице.

Людмила Скорик предупреждает о том, что после новогодних праздников ситуация может резко обостриться, если люди будут вести себя беспечно:

«Если мы и дальше будем продолжать веселиться, после того, как мы отметим весело новогодние праздники, просто напросто не будут справляться никакие лечебные учреждения, и наша лаборатория тоже не справится. Человек сам идет туда, где, как он точно знает, есть человек с коронавирусной инфекцией. Есть бессимптомные носители, люди, которые носят вирус в себе и распространяют его. Мы все негативно относимся к маскам, но если оба – носитель и тот, кто здоров – будут в масках, процент вероятности заболевания снижается в разы, до 10-15% доходит. А если мы будем соблюдать еще и социальное расстояние в полтора метра, тогда вообще этот процент дойдет до нуля».

За два последних дня в Абхазии прошли ПЦР тестирование 1016 человек, из них 235 человек – ковид-положительные. Всего в Абхазии уже 7504 заболевших и 100 летальных случаев. На данный момент в стационарах лечатся 208 человек, из них 37 – тяжелых больных.

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия