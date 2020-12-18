Увеличен тариф на вырабатываемую «Ингури ГЭС» электроэнергию

Президент РФ Владимир Путин объявил на пресс-конференции, что еще не привился от коронавируса, в том числе российской вакциной. Он объяснил это тем, что он «законопослушен».

«Специалисты нам говорят о том, что те вакцины, которые поступают в гражданский оборот сегодня, предусмотрены для граждан в определенной возрастной зоне. И для таких, как я, вакцины пока не добрались, – заявил он. – И поэтому я пока этой вакцины, как говорят специалисты, «не поставил».

Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков некоторое время назад заявлял, что Путин якобы не может сделать прививку «по закону»: он не может быть добровольцем из-за того, что он президент.

Одновременно Путин заверил, что российские вакцины «эффективны и безопасны». Единственная проблема, по его словам, – то, что произвести эту вакцину российские предприятия не в состоянии.

«Компоненты российской вакцины хорошие. Но чтобы произвести эту вакцину, нужны соответствующее оборудование и предприятия, – заметил он. – Но нам ничего не мешает производить компоненты этой вакцины на площадках иностранных государств. Это никак не помешает вакцинации населения в России, а наоборот, будет помогать, потому что будет обеспечиваться качество».

Ранее стало известно, что завод Biocad – один из немногих, кто может производить вакцину в России. По данным Wall Street Journal, завод еще в сентябре закупил для российской вакцины медицинские сосуды из Германии, крышки из Китая и фильтры из Японии, а некоторые реагенты поставили из США.

«В начале следующего года у нас будут миллионы доз вакцины», – тем не менее заверил Путин. В нескольких странах мира уже начинается массовая вакцинация от коронавируса. Прививки начали делать жителям Великобритании, США и Канады. Вакцинация российской разработкой «Спутник V» началась и в России, но пока количество сделанных прививок не очень высоко.