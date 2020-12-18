Крепость Нарикала включена в список наследия, находящегося под угрозой. ВИДЕО

Одна из главных достопримечательностей Тбилиси – крепость Нарикала, внесена в список объектов культурного наследия в Европе, находящихся под особой угрозой.

12 объектов культурного наследия, находящихся под угрозой исчезновения, были отобраны международной консультативной комиссией, в состав которой входят эксперты в области истории, археологии, архитектуры, анализа проектов и финансов.

В список также входят Ахенская железная дорога в Тироле (Австрия), Модерн театр в Софии (Болгария), Мирогойское кладбище в Загребе (Хорватия), церковь Св. Дени в Сент-Омер (Франция) и другие объекты.

«Каждый памятник был выбран в соответствии с его отличительной культурной ценностью, а также значительной угрозой для него. Кроме того, при отборе учитывались уровень участия местного населения в сохранении этих памятников, ответственность государственного или частного сектора, потенциал памятника с точки зрения содействия социально-экономическому развитию», – говорится в сообщении.

Как пишет «Новости-Грузия», в марте 2021 года будут объявлен список из семи памятники, окончательно отобранных по программе находящихся под угрозой исчезновения. Программа реализуется Europa Nostra в сотрудничестве с Институтом Европейского инвестиционного банка и при поддержке программы Creative Europe. Она была запущена в 2013 году и является частью кампании гражданского общества, направленной на спасение исчезающего наследия в Европе.

Хотя в программе не предусмотрено прямого финансирования, выявление находящихся под угрозой объектов часто стимулирует необходимую государственную и частную поддержку, в том числе с точки зрения финансовой мобилизации.

Впервые в истории программы каждый объект наследия, находящийся под угрозой исчезновения, имеет право на получение гранта EIB Heritage Grant в размере до 10 тысяч евро. Грант может быть присужден уполномоченным и выбранным семи победителям, находящимся под угрозой исчезновения.