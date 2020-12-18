Югоосетинский судмедэксперт: Джабиев умер вследствие полученной травмы

Генпрокуратура самопровозглашенной республики Южная Осетия сегодня обнародовала новую информацию по делу о смерти Инала Джабиева. В сообщении говорится о выводах судебно-медицинской экспертизы, представленной югоосетинским экспертом Зариной Дзагоевой.

Дзагоева установила, что смерть Джабиева «наступила в результате острой сердечной недостаточности, развившейся вследствие полученной им травмы». В Генпрокуратуре признают наличие «двух противоречащих друг другу экспертных заключений» и говорят, что необходимо «провести третью независимую комиссионную судебно-медицинскую экспертизу в ином экспертном учреждении».

По информации Генпрокуратуры, югоосетинский эксперт также подтвердила «факт длительного немедицинского употребления Джабиевым И.С. наркотического средства метадон и присутствие во всех его органах этого наркотического средства».

Отметим, что ранее было опубликовано заключение российских экспертов, в котором говорилось, что Джабиев умер не от пыток, а от «прекращения приёма наркотиков».

Сегодня в югоосетинской Генпрокуратуре заявили, что на основании судебно-медицинской экспертизы, выполненной Зариной Дзагоевой, действия обвиняемых будут квалифицироваться по двум статьям уголовного кодекса РФ: умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего; а также превышение должностных полномочий с применением насилия.

В заявлении говорится об «открытости, объективности и беспристрастности» следственных органов. «В отличие от некоторых депутатов, лиц, ведущих криминальный образ жизни или с криминальным прошлым и других оппозиционно настроенных к власти граждан, которые пытаются на горе Джабиевых создать себе образы добродетелей и манипулировать сознанием общественности, подстрекая их на незаконные действия», – заявили в пресс-службе ведомства.