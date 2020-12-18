Вахтанг Гомелаури: Уровень преступности в Грузии снизился на 10%

По сравнению с 2019 годом, уровень преступности в Грузии снизился на 10%, - заявил глава МВД Вахтанг Гомелаури после презентации отчета о работе ведомства за 2020 год.

«Мы часто слышим от оппонентов, что криминал в стране вырос. Эти заявления направлены на дискредитацию полиции. Благодаря усилиям правоохранительных органов, преступность в стране сократилась на 10%», - заявил Гомелаури. По его словам, рост наблюдается лишь по трем категориям преступлений. В частности, количество киберпреступлений в стране возросло на 24%, факты семейного насилия – на 8,5%, убийства – на 11%.

«Вы знаете, что киберпреступность – это вызов 21-го века, и Грузия в этом плане не исключение. В 2020 году полиция задержала и привлекла к уголовной ответственности 152 киберпреступника. Тенденция роста семейного насилия обусловлена растущей обращаемостью», - пояснил министр.

Одновременно он обозначил позитивные тенденции. Так, в текущем году факты разбоя сократились на 42%, вымогательства – на 34%, грабежа – на 25%, квартирных краж – на 28% и так далее.

Согласно данным на сайте МВД Грузии, в период с 1 января по 31 октября этого года в стране было зафиксировано около 48,5 тысяч преступлений, что на 9,98% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Раскрыты за отчетный период 16,6 тысячи преступлений.

В текущем году к уголовной ответственности в Грузии были привлечены пять «воров в законе». Еще 49 человек задержаны за членство в воровском мире, обращение к члену воровского мира, поддержку деятельности воровского мира.

За реализацию наркотиков с начала года задержан 71 человек. Еще 16 привлечены к ответственности за продажу наркотиков через интернет. С января ликвидировали 13 интернет-магазинов, в которых жители Грузии приобретали запрещенные вещества. Также прикрыта лаборатория, где изготавливали психоактивные вещества.

Кроме того, в рамках международного сотрудничества выявлена организованная группировка, у них изъято 40 килограмм героина. За отчетный период грузинские полицейские из незаконного оборота изъяли 89 килограмм героина, 1 килограмм кокаина, 7 тысяч таблеток «Субутекса» и «Субоксина», и 6,5 килограмм новых психоактивных веществ.