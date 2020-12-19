«Грузинская мечта» ответила на заявление посла Евросоюза

«Правильная правовая позиция, которая будет отражена в законодательстве по нашей инициативе, не только не будет препятствовать, а наоборот, поможет представителям оппозиции также принять правильные государственные решения», - сказал журналистам председатель фракции «Грузинская мечта» Мамука Мдинарадзе, комментируя оценку, которую посол ЕС Карл Харцель дал законодательным инициативам правящей партии.

По словам Мамуки Мдинарадзе, законопроекты о финансировании партий и упразднении избирательной регистрации партий являются справедливыми.

«Мы считаем, что закон о финансировании также справедливый. Если партия полностью отказывается от участия в парламентской жизни в любой форме, и даже не пишет заявления о бойкоте, не входит в парламент ни на день и ни на минуту, то она не должна получать ни финансирование, ни зарплаты, и с этим согласно и общественное мнение», - сказал Мдинарадзе.

По его словам, действующее законодательство также запрещает участие в избирательной кампании лицам, не соответствующим критериям ценза, хотя существующие санкции не могут обеспечить превенцию этому. Как отметил Мдинарадзе, данный закон не будет иметь обратной силы.

Сегодня, 19 декабря, посол ЕС в Грузии Карл Харцель сказал, что законодательные инициативы правящей партии об упразднении регистрации и прекращении финансирования партий вызывают озабоченность и не содействуют достижению широкого согласия, сообщает Общественный вещатель.