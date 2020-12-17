«Грузинская мечта» открыла закон для бойкота

На бойкот оппозиции «Грузинская мечта» ответила законопроектом, в котором предусмотрены санкции против партий, которые отказываются от работы в парламенте – лишение госфинансирования, эфирного времени, а для «Нацдвижения» и вовсе запрет на участие в выборах. Оппозиция и правозащитники расценили это как подтверждение курса на сворачивание демократии.

У оппозиции есть 10 дней для прекращения бойкота. Это время, как объяснил лидер парламентского большинства Ираклий Кобахидзе, можно рассматривать и как окно возможностей в переговорах власти и оппозиции о выводе страны из политического кризиса. В противном случае, партии, которые откажутся от депутатских мандатов, не получат госфинансирования и лишатся права на бесплатное эфирное время на предстоящих в будущем году муниципальных выборах. Специально для «Нацдвижения» предусмотрен еще одни закон. Его лидер Михаил Саакашвили – не гражданин Грузии и осужден грузинским судом, поэтому его участие в политической жизни, особенно во время выборов, будет считаться незаконной. Также эта норма позволить снять «Нацдвижение» с выборов. И все это из-за того, что в «Грузинской мечте» бойкот расценивают как саботаж, заявил Ираклий Кобахидзе:

«Парламентский саботаж, который осуществляют радикальные оппозиционные партии и находящиеся под давлением их травли и шантажа другие политические объединения, является действием, направленным против государства и демократических институтов, что требует соответствующего правового реагирования. Именно таким реагированием является пакет законопроектов, который парламент утвердит до конца следующей недели».

Все эти законы не распространятся на тех, кто решит войти в парламент, пообещали в правящей партии. А Мамука Мдинардзе даже признался, что инициирование законопроектов – это «позитивная попытка принуждения» оппозиции войти в парламент.

Еще меньше времени выделил Ираклий Кобахидзе НПО «Справедливые выборы». Он посоветовал организации незамедлительно признать, что ее оценки параллельного подсчета голосов и выявленного дисбаланса в итоговых протоколах на восьми процентах избирательных участках – подтасовка. В этом случае «Справедливые выборы», по словам Кобахидзе, свободно смогли бы провести параллельный подсчет голосов на муниципальных выборах осенью 2021-го.

Ультимативный тон «Грузинской мечты» возмутил оппозиционеров и правозащитников. «Нацдвижение», «Европейская Грузия», «Лело», «Стратегия Агмашенебели», Лейбористская партия не намерены отказываться от бойкота.

«Или они назначат досрочные выборы, или они не увидят оппозицию в парламенте, как бы ни угрожали. Пусть они продолжат угрожать партиям, и тогда посмотрим, какой ответ они получат от международного сообщества», – заявила один из лидеров «Нацдвижения» Хатия Деканоидзе.

Лишь две партии – «Алеко Элисашвили – граждане» и «Гирчи» – изначально отказались от госфинансирования, но они не спешат отказываться от депутатских мандатов. «Альянс патриотов» тоже медлит со своим решением, хотя ранее также присоединился к бойкоту.

Сегодня в оппозиции, между тем, отметили, что если даже в парламент войдут около десяти оппозиционных депутатов, это не изменит однопартийной сути парламента.

«Грузинская мечта» приступила к зачистке оппозиционного спектра и гражданского сектора», – сказано в совместном заявлении, подписанном более, чем десятью НПО. В нем осуждается тон «Грузинской мечты» и то, что власть не осознает свою большую ответственность за то, что помимо политического, в стране развивается социально-экономический кризис, а недоверие к государственным институтам растет после проведенных 31 октября парламентских выборов, говорит один из авторов заявления, докторант публичного права, председатель НПО «Демократическая инициатива Грузии» (GDI) Георгий Мшвениерадзе.

«На этом фоне ужесточение риторики и разговор о том, что власть накажет непокорных оппозиционеров – прекратит им госфинансирование или ограничит бесплатное эфирное время на будущих выборах, – совершенно неприемлем. Если мы, конечно же, как государство, еще остаемся на пути демократического развития. С демократией несовместимы угрозы правящей партии тем оппозиционным силам, которые не действуют согласно директивам власти. Если эти угрозы будут осуществлены, это будет означать, что власти применяют к оппозиции санкции».

Политолог, бывший диссидент и депутат парламента третьего созыва парламента Вахтанг Дзабирадзе, учитывая непримиримость сторон, заключает:

«Велика вероятность того, что позиции сторон не изменятся, и мы получим однопартийный парламент».

Впрочем, Дзабирадзе проблему видит не в этом, а в нежелании правящей силы проводить необходимые для страны реформы:

«Проблемы будут, вне зависимости от того, будет парламент однопартийным или многопартийным. Если обобщить, то в Грузии оппозиция всегда исполняла функцию антуража, декорации. Тем не менее, все-таки считаю, что оппозиция выиграла бы больше, войдя в парламент, участвуя в создании комиссии по расследованию актуальных вопросов, держа власть в постоянном стрессе. Ну да, будет этот парламент однопартийным – какую победу это принесет оппозиции? А если начнется ожидаемый социально-экономический кризис, тогда лучше, чтобы оппозиция была в парламенте. Там у нее больше механизмов для давления на власть, назначения досрочных выборов, чем с улицы».

Но не все наблюдатели разделяют мнение политолога. Часть наблюдателей все-таки считают, что оппозиция добьется досрочных выборов в режиме бойкота.