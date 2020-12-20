С завтрашнего дня парламент Грузии начнет слушания кандидатов в члены кабмина

С завтрашнего дня, 21 декабря, в парламенте Грузии начнутся слушания состава правительства, представленного для выражения доверия кандидатом в премьер-министры Георгием Гахария. Наряду с кандидатами в члены кабинета министров, в парламент была внесена правительственная программа на 2021-2024 годы «Для строительства европейского государства».

21 декабря состоится совместное заседание парламентских комитетов - финансово-бюджетного, по аграрным вопросам, отраслевой экономике и экономической политике, окружающей среде и природным ресурсам, региональной политике и самоуправлению, на котором будут заслушаны кандидатуры министров соответствующего профиля.

Завтра же на совместном заседании комитетов по европейской интеграции, вопросам диаспоры и Кавказа и международным отношениям встретятся с выдвинутым на пост министра иностранных дел Давидом Залкалиани.

Тематические слушания продолжатся на совместных заседаниях комитетов 22 декабря. 23 декабря встреча с кандидатами в члены правительства пройдет в формате фракции «Грузинская мечта», а 24 декабря вопрос будет вынесен на пленарное заседание.

Кабинет министров представлен для получения доверия парламенту в следующем составе:

Премьер-министр - Георгий Гахария

Министр регионального развития и инфраструктуры - Майя Цкитишвили

Министр юстиции - Гоча Лорткипанидзе

Министр внутренних дел - Вахтанг Гомелаури

Министр экономики и устойчивого развития - Натия Турнава

Министр иностранных дел - Давид Залкалиани

Министр финансов - Иване Мачавариани

Министр образования, науки, культуры и спорта - Михаил Чхенкели

Министр по делам беженцев с оккупированных территорий, труда, здравоохранения и социальной защиты - Екатерина Тикарадзе

Министр охраны окружающей среды и сельского хозяйства - Леван Давиташвили

Министр обороны - Ираклий Гарибашвили

Государственный министр по вопросам примирения и гражданского равенства - Тея Ахвледиани.

Наряду с кабинетом для получения доверия парламенту представлена правительственная программа.