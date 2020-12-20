Амиран Гамкрелидзе: Мы не можем рекомендовать существенное послабление ограничений

Директор Национального центра по контролю над заболеваниями Грузии не поддерживает существенное ослабление ограничений, действующих в стране из-за ситуации с коронавирусом.

По мнению Амирана Гамкрелидзе, в стране появились элементы стабилизации ситуации, и необходимо закрепить достигнутый результат.

«Сегодня Центр по контролю над заболеваниями представил свои рекомендации в Совет. Мы придерживаемся более радикальной позиции. Мы не рекомендуем никаких значительных смягчений, как в стране появилась тенденция к т.н. стабилизации, и мы не должны это выбросить в воду. Для Грузии ежедневно 2000–3000 случаев - это очень много, это оказывает большое давление на сектор здравоохранения. Медперсонал очень устал. Как вы знаете, у нас от 30 до 40 смертей каждый день, у нас случалось и 50 смертей. Число тяжелобольных на данном этапе - 1 104 человека, 417 из них находятся на искусственном дыхании. Все это оказывает серьезное давление на медицинский сектор. Поэтому мы не можем рекомендовать существенное облегчение», - сказал Гамкрелидзе.

Согласно плану правительства Грузии, с 24 декабря должны быть смягчены точечные ограничения. В частности, по всей стране откроются торговые центры, открытые и крытые рынки; будет восстановлена работа городского и междугородного транспорта, сообщает Общественный вещатель.