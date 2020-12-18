Смертность от ковида не заметит ковид-оптимизм

Темп распространения коронавируса в Грузии немного снизился. На этой неделе число выявляемых в сутки новых случаев не превышало 3837. Однако показатель смертности остается высоким. Как это объясняют эпидемиологи, какая часть населения уже переболела ковидом и будут ли смягчены ограничения в новогодние дни?

Общее количество летальных случаев в Грузии превысило 2 тысячи. 49 жертв – за последние сутки. Сегодня еще одна семья обвинила медиков в запоздалой госпитализации и проведении необходимого лечения. Речь идет о 32-летнем мужчине, скончавшемся в клинике Рухи, куда он был переведен из кобулетской ковид-гостиницы.

«Он три раза приезжал в Поти, чтобы сделать тест. Ему плохо было, температура, но все три раза (лаборатория) была закрыта. В ковид-гостинице ему не смогли сделать КТ, этот аппарат у них испорчен был, он сгорал от температуры, только один раз одну таблетку дали. Если было бы оказано должное внимание, и поняли бы, в каком состоянии он был, – он был бы жив», – сказала родственница скончавшегося мужчины журналистам.

В Минздраве пока этот случай не комментировали. Ранее в отношении аналогичных претензий от родных скончавшихся граждан, в ведомстве обещали провести внутреннее расследование и затем сообщить об его итогах. Впрочем, пока никаких отчетов представлено не было.

О том, что показатель смертности в ближайшее время предположительно будет расти, заявил в начале недели глава Центра контроля над заболеваниями Амиран Гамкрелидзе:

«Я вам прямо говорю, следующие две недели у нас будет рост показателя смертности, потому что довольно много людей находится в критическом состоянии. Примерно 400 человек находятся на искусственной вентиляции легких. Это критически тяжелые (пациенты) и для их спасения делается все. Впрочем, как видите по статистике, у нас, к сожалению, смертность растет. Это было ожидаемо, т.к. рост смертности, как правило, происходит через 2-3 недели при росте показателя инфицирования. Т.е. показатель смертности проявляется через 2-3 недели».

9,1% жителей столицы уже переболели ковидом. Об этом в эфире Общественного вещателя заявил глава тбилисской инфекционной больницы Тенгиз Церцвадзе. По его словам, 10% – это средний показатель инфицирования в Европе:

«Мы провели исследование только в Тбилиси, которое закончилось несколько дней назад. Среди взрослого населения Тбилиси 9% перенесли инфекцию. Весной у нас было такое исследование, и там показатель был 0,9. Это было рандомное исследование – существует методика, когда по принципу случайного отбора мы исследовали тысячу граждан и увидели, у скольких из них были позитивные антитела к ковиду».

Все еще остается открытым вопрос послабления действующих ограничений в период с 24 декабря по 2 января. Согласно плану правительства, в эти дни должен заработать общественный транспорт и открыться магазины. Впрочем, ряд эпидемиологов выступили с рекомендацией не вводить послабления. Сегодня глава Минздрава Екатерина Тикарадзе заявила, что они намерены «минимально снять ограничения». Однако, что подразумевается под этим – пока не пояснила.

За последние сутки в Грузии было выявлено 2635 новых случаев инфицирования. Самый высокий показатель на этой недели зафиксировали во вторник – 3837 случаев, а самый низкий в понедельник – 1337, правда, с учетом того, что в выходные количество проводимых тестов меньше, чем в рабочие дни. Общее количество активных случаев на сегодня 30 449. Среди них число тяжелых пациентов – 1 148. 21 586 человек лечатся на дому.