«Альянс патриотов» оформил отказ от мандатов в парламенте Грузии

Представители оппозиционной партии «Альянс патриотов», получившие по итогам парламентских выборов четыре места в законодательном органе Грузии, официально оформили отказ от депутатских мандатов.

Как пишет «Новости-Грузия», они внесли соответствующее заявление на имя председателя парламента Арчила Талаквадзе. Одна из лидеров партии, Ирма Инашвили, подчеркнула, что «Альянс патриотов» продолжит борьбу для того, чтобы в стране состоялись справедливые выборы.

«Я была одной из первых, кто говорил, что не войдет в парламент десятого созыва, поскольку парламентские выборы 31 октября 2020 года были сфальсифицированы. Совершенно безосновательна логика «Грузинской мечты», которая говорит, что якобы оппозиция не может доказать фальсификацию выборов. Существует много фактов и доказательство того, что выборы сфальсифицированы», – заявила Инашвили в беседе с журналистами.

Она также подчеркнула, что «Альянс патриотов» действует независимо и у партии есть своя стратегия и тактика.

«Мы следуем своему независимому пути и все наши шаги будут справедливыми. Мы не боролись за то, чтобы в Грузии выборы были узурпированы. Мы боролись для того, чтобы достичь свободных, демократических выборов. Уверена, что мы обязательно добьемся этого», – заявила Инашвили.

Также Инашвили объяснила, почему депутаты от партии вносят свои заявления только сейчас – ранее от мандатов отказался 51 депутат от оппозиции.

«К сожалению, в последние 20 дней я болела и не смогла внести это заявление. Все лидеры нашей партии болели коронавирусом. Сейчас я чувствую себя хорошо, у меня оптимистичный настрой и с таким настроем мы продолжим борьбу для проведения справедливых выборов», – сказала Инашвили.