Оксана Сотиева: «Президент лично ему позвонил и сказал, чтобы он увел семью с площади»

Семья Инала Джабиева продолжает акцию протеста в центре Цхинвала и не намерена ее прекращать, несмотря на обещание Генпрокуратуры провести новую – третью по счету экспертизу по громкому делу. Сегодня же Цхинвальский суд на 72 часа оставил в заключении брата Инала Джабиева – Ацамаза – по подозрению в вымогательстве. Как заявила «Эху Кавказа» вдова Джабиева Оксана Сотиева, заключенному звонил президент Анатолий Бибилов и требовал увести семью с площади в обмен на закрытие уголовного дела.

Прошло уже четыре дня с публикации официально заявления Генеральной прокуратуры РЮО о необходимости проведения третьей судебно-медицинской экспертизы по делу Инала Джабиева. Адвокат Джабиевых Диана Санакоева говорит, что постановление о назначении экспертизы следователем пока не вынесено:

«Мы этому (экспертизе) воспрепятствовать не можем, но мы можем участвовать при производстве данной экспертизы. Мы будем обращать внимание на материалы, представленные для производства экспертизы. Потерпевшая сторона уже выразила сомнение, потому что при производстве первой экспертизы, которая была поручена Министерству обороны РФ, все материалы, предоставленные экспертам, попали в ненадлежащем виде. У потерпевшей стороны есть сомнения. Поэтому, когда будет назначаться следующая экспертиза, мы будем обращать внимание на материалы, которые будут отправляться. У нас также есть право участвовать в производстве экспертизы».

Вдова Инала Джабиева Оксана Сотиева не верит, что новая экспертиза будет объективной. Она доверяет выводам югоосетинского судмедэксперта Зарины Дзагоевой, согласно которым смерть ее мужа «наступила в результате острой сердечной недостаточности, развившейся вследствие полученной травмы». Проведение третьей экспертизы не убедит семью прекратить акцию протеста, хотя этого от задержанного брата Инала Джабиева Ацамаза, по словам Сотиевой, требовал президент Анатолий Бибилов:

«Мы продолжаем стоять, наши планы не меняются. Однако они делают все для того, чтобы арестовать Ацамаза, брата Инала. Он сказал сейчас, что президент сам лично ему позвонил и сказал, чтобы он увел свою семью с площади взамен на закрытие дела о вымогательстве. Мы решили стоять дальше. Пусть накажут по закону», – говорит Оксана Сотиева.

Действительно, внимание большинства протестующих и семьи Инала Джабиева сегодня было обращено на брата Инала – Ацамаза, который был задержан 19 декабря по подозрению в вымогательстве. Сегодня же вечером Цхинвальский суд избрал ему меру пресечения в виде ареста на 72 часа.

Андрей – один из тех, кто круглосуточно остается на центральной площади Цхинвала вместе с близкими Джабиева. Он говорит, что не верит экспертизе, проведенной в России, а решение о новой, на его взгляд, еще хуже, потому что возвращает ситуацию к тому, с чего все началось:

«Это неправильно, потому что мы возвращаемся к тому, с чего начали. Они говорят о законе, но о чем они думали, когда назначали вторую экспертизу? И так было ясно, какими будут результаты той экспертизы из России. Как может человек за 5 дней умереть от ломок? Это смешно!»

Тем временем 18-й день семья Инала Джабиева остается на центральной площади Цхинвала. Протестующие намерены стоять до выполнения главных требований – увольнения генпрокурора, справедливого расследования резонансного дела и наказания убийц 30-летнего мужчины.

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия