«Это компромиссный вариант, он позволяет потушить пожар»

В ближайшие дни президиум югоосетинского парламента рассмотрит законопроект о внесении конституционных поправок, позволяющий депутатам выражать недоверия генпрокурору. Девятнадцать парламентариев – инициаторов законопроекта, видят в этом возможность выхода из политического кризиса, в центре которого оказался генеральный прокурор из-за нарушений при расследовании резонансного дела Инала Джабиева.

Югоосетинский политолог Вячеслав Гобозов считает эту поправку логичной, ее необходимо было принимать и без кризиса. Она не меняет процедуру назначения генпрокурора парламентом по представлению президента, как и возможность его отставки по инициативе президента. Она лишь закрепляет очевидный факт – работодателем генерального прокурора является народ Южной Осетии, в лице его представителей – депутатов, а работодатель должен иметь возможность увольнять нанятого им работника.

Однако, подчеркивает Вячеслав Гобозов, не стоит связывать с этой законодательной инициативой больших надежд на преодоление кризиса:

«Мне кажется, здесь существуют моменты, которые не учитывают инициаторы поправок. Как я понял из их выступлений, они рассчитывают, что после того как поправка будет принята, депутаты получат право на вынесение вотума недоверия генеральному прокурору, и президент будет обязан направить в парламент представление о его отставке. Я допускаю, что на это исполнительная власть ответит отказом, мол, извините, нынешний генпрокурор назначался совершенно по другому механизму и отзываться он будет в соответствии с ним. А тот новый механизм, который определен нынешней поправкой к Конституции, рассчитан на будущее, когда будет назначен следующий генеральный прокурор. Я не говорю, кто прав, а кто виноват в данной ситуации. Ее толкование должен выносить Конституционный суд, а его у нас опять нет. В итоге может сложиться ситуация, когда поправка будет принята, но никакого отношения к урегулированию нынешней кризисной ситуации и отставке нынешнего генерального прокурора она иметь не будет. То есть кризис практически продолжится дальше».

Вячеслав Гобозов считает, что отставкой генпрокурора кризиса не преодолеть. Необходимо переформатировать систему отношений в государстве, перераспределить полномочия между институтами власти. Гобозов предложил на обсуждение политических сил республики свой проект политических реформ и дорожной карты по выходу из политического кризиса:

«Я скептически отношусь к идее точечных изменений полномочий различных органов, потому что считаю, что это только запутывает, в конечном счете, ситуацию. Кстати, мы и к вот этим тупикам пришли именно потому, что, начиная с момента принятия Конституции на референдуме, начали вносить точечные изменения в основной закон. Правда, при Людвиге Чибирове такого не было, но вот при Эдуарде Кокойты мы внесли уже более сорока поправок, а на сегодняшний день, наверное, их уже более пятидесяти. Поэтому, если уж мы говорим о полномочиях различных органов власти, то такая поправка должна быть более основательной, касающейся не отдельной правовой нормы, но реального перераспределения полномочий между ветвями власти».

Один из инициаторов поправок к Конституции – депутат от партии «Ныхас» Давид Санакоев говорит, что согласен с этим мнением – республике нужны системные реформы. Но сейчас речь идет о необходимости преодолеть острый политический кризис, который уже наступил и разрастается. Он сравнивает эти законодательные инициативы с тушением пожара. Это занятие, считает Давид Санакоев, не мешает строить планы на будущее, совсем наоборот.

Что касается применения поправок, то, по мнению депутата, в отсутствие Конституционного суда можно обратиться к имевшим место в республике прецедентам, когда новые законы распространялись на отношения, возникшие до его утверждения:

«Например, у нас парламент выбирали непрофессиональный, и на четвертом году своей деятельности он вдруг становится профессиональным. То есть людей выбирали в одном качестве, а они завершили свои полномочия в другом качестве. Это, наверное, самый показательный пример, в котором принимал участие Анатолий Бибилов».

По закону, поправки к Конституции принимаются двумя третями депутатского состава. После этого их направляют на подпись президенту. В случае несогласия глава государства может вернуть закон на повторное голосование. Если и во второй раз парламент проголосует за законопроект двумя третями, президент уже обязан подписать и опубликовать его. С момента публикации закон вступает в силу.

Это по закону, подчеркивает Давид Санакоев, то есть в теории, а на практике случается совсем по-другому, чему в республике не раз были свидетелями за последние два года:

«Исходя из того, что происходит у нас в последнее время, он (президент – прим. Э.К.) может проигнорировать мнение парламента и просто бросить наше решение в ящик. Хоть это и нарушение закона, но такое вполне возможно. Хочется верить, что до этого не дойдет, чтобы президент в очередной раз нарушил закон и требования Конституции.

– Что значит «может бросить в ящик»?

– Просто физически его не подписать.

– И что дальше? Что случится, если президент не подпишет?

– Здесь у нас тоже проблема. Не предусмотрено никаких мер, чтобы выйти из этой ситуации. Но я все же надеюсь, что до этого не дойдет. Посмотрим, как пойдет само голосование. Девятнадцать человек подписали обращение. Я надеюсь, они подтвердят свои подписи на голосовании. Нам нужно еще четыре голоса. Я рассчитываю и на других депутатов, что они примут в этом участие».

На последней пресс-конференции президент Анатолий Бибилов упрекнул депутатов, что этой поправкой они перекраивают законодательство под свои политические интересы. Давид Санакоев с этим не согласен. Он говорит, что первоначальный проект закона, который обсуждался депутатами, был куда жестче – он вообще не предполагал участия президента в назначении и отставке генпрокурора, эта должность переходила в полное ведение парламента. Но все же в результате обсуждений и поиска компромиссов, в том числе и с представителями партии власти «Единой Осетии», инициаторы остановились на самом деликатном варианте:

«Все для того, чтобы выйти из кризисной ситуации с минимальными потерями для всех. Чтобы «Единую Осетию» не ставить в неловкое положение. Этим предложением мы даем возможность президенту сохранить лицо – он остается верен своему слову, потому что не он, а парламент выносит недоверие генпрокурору. Так сохраняем лицо и мы – депутаты, которые вышли с инициативой увольнения генпрокурора. Это компромиссный, щадящий для всех вариант, и в то же время он позволяет потушить пожар».

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия