Обзор грузинской прессы

«Грузинская мечта» оправдала визит Шевченко бизнесом», – статью под таким названием публикует онлайн-издание СОВА. Российский журналист Максим Шевченко недавно посетил Грузию, где долгие годы считается персоной нон-грата. Накануне Шевченко на своем Youtube-канале сообщил:

«Я посетил Грузию на несколько дней, это своего рода сенсационная новость. Вы можете удивиться, как я смог, граница закрыта и как меня впустили. Меня пригласили мои друзья из правительства Грузии, меня впустили с их помощью, дали разрешение. Я сделал тест на коронавирус, у меня есть антитела, т.к. я уже перенес его, я соблюдал все правила безопасности. Это были интересные встречи и интересные беседы».

Российский журналист пытался попасть в Грузию и раньше, пишет СОВА. В 2009 году его не пустили на территорию страны из-за закона «Об оккупированных территориях». Ранее Максим Шевченко обвинял Грузию в разжигании войны 2008 года и утверждал, что действующее на тот момент правительство Михаила Саакашвили совершило ряд военных преступлений против мирного населения. Впрочем, сейчас он отличается дружелюбным отношением к Грузии и критической риторикой в адрес президента России, утверждает депутат Бека Давитулиани:

«Шевченко бывал в Грузии не раз и почему-то именно сегодня подняли шум. Этот человек приезжает в Грузию после того, как истек срок давности его нарушения (закона «Об оккупированных территориях»). Он приглашен в Грузию бизнес-группой, заполнил бизнес-аппликацию (заявку для получения разрешения на посещение Грузии с бизнес-целями – Э.К.) и приехал по упрощенным правилам. Поэтому эта теория заговора немного смешна».

Аргументы, высказанные представителями правящей партии, совершенно не оправдывают их, считает лидер «Европейской Грузии» Гига Бокерия:

«Нормальное правительство не пустило бы в страну пропагандиста и человека такого типа. А если подтвердится, что у него действительно есть близкие люди в окружении Иванишвили – это станет подтверждением того, какие опасные контакты есть у Иванишвили», – заявил Бокерия в интервью телекомпании «Мтавари».

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Протоиерей Теодоре Гигнадзе призывает извиниться перед прихожанами представителей духовенства, которые заявляли, что появление коронавируса – это теория заговора и истинно верующий человек не может заразиться вирусом. Таким образом ввели людей в заблуждение, цитирует протоиерея информационное интернет-агентство netgazeti:

«Это один из примеров того, что если вы возвыситесь, то Бог вас понизит. Потому что лицемерный дух хуже всякой короны. Единственное решение – покаяться. Мы не только обманули людей этим, но и сказали людям, что мы самые сильные и поэтому нам ничего не угрожает. Вот почему мы должны выйти, покаяться и извиниться перед людьми».

Автор статьи Михеил Гвадзабия приводит высказывания нескольких представителей духовенства. Например, митрополит Николоз заявлял:

«Освященное вино является антисептиком. А ложка, вымытая в вине, не содержит бактерий. Каждое утро и каждый вечер мы должны окроплять дом освященной водой. Сделайте это, и вы не заразитесь этим коронавирусом», – цитирует митрополита netgazeti.

Другой член Синода, митрополит Иов сказал, что коронавирус – «искусственно вызванный психоз», а архиепископ Спиридон заявил: «Там, где Христос, нет короны». Во время второй волны вируса все трое были инфицированы.

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«Сколько стоит новый год во время эпидемии?» На этот вопрос попыталась ответить журналистка информационного интернет-издания BusinessPressNews Тико Гурашвили. Она обошла несколько продуктовых рынков и маркетов и поинтересовалась, сколько стоят продукты для традиционного грузинского новогоднего застолья:

«Килограмм индейки можно купить за 15 лари, в прошлом году цена составляла от 20 до 25 лари. Поросенка можно купить за 120-130 лари, можно сказать, что в этом году стоимость такого мяса не изменилась. Килограмм говядины стоит 15-16 лари, а курятины 6. Один из основных ингредиентов новогоднего застолья – грецкие орехи, от 15 до 35 лари. Разброс цен на шоколад еще больше – от 6 лари за килограмм, а некоторые виды стоят даже 50 лари», – пишет Гурашвили.

В среднем традиционное грузинское застолье обойдется в 300-400 лари, резюмирует автор статьи.